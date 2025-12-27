Varga Judit egy szóval semmisítette meg Magyar Pétert: lesz min gondolkodni a tiszásoknak
Kőkeményen reagált a bulváros PR-interjúra a volt politikus.
Jó vergődést.
„- Jó estét, Sz. Nóra vagyok, mai vendégeim Mr. Manson és néhány kedves fehér csuklyás alak Tennessee-ből. Mondják, maguk hogyan tudnak ilyen fantasztikus emberek lenni, hogyan bírják?
- Hát, nem könnyű, de jó nevelést kaptunk a sváb dédnagyszüleinktől. Mi mindenkit szeretünk. Soha senkit nem fenyegetünk, nem bántunk.
- És mit üzennek azoknak, akik szerint önök rongy emberek?
- Hát azt, hogy jó vergődést. Főleg Sharonnak.”
***
Nyitókép: Isza Ferenc / AFP