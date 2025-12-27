Ft
Ft
4°C
-3°C
Ft
Ft
4°C
-3°C
12. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyarország Magyar Péter Forgács István interjú ellenzék baloldal

Mi mindenkit szeretünk. Soha senkit nem fenyegetünk, nem bántunk

2025. december 27. 21:29

Jó vergődést.

2025. december 27. 21:29
null
Forgács István
Forgács István
Facebook

„- Jó estét, Sz. Nóra vagyok, mai vendégeim Mr. Manson és néhány kedves fehér csuklyás alak Tennessee-ből. Mondják, maguk hogyan tudnak ilyen fantasztikus emberek lenni, hogyan bírják?
- Hát, nem könnyű, de jó nevelést kaptunk a sváb dédnagyszüleinktől. Mi mindenkit szeretünk. Soha senkit nem fenyegetünk, nem bántunk. 
- És mit üzennek azoknak, akik szerint önök rongy emberek?
- Hát azt, hogy jó vergődést. Főleg Sharonnak.”

Ezt is ajánljuk a témában

***

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Isza Ferenc / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2025. december 27. 22:28
Ugyan,Pista,mindig jókat röhögök rajtad a Kommentben,mindig te vagy a leggyengébb láncszem....😉
Válasz erre
0
0
anna bolena
2025. december 27. 22:09
Hát ez remek! 10/10
Válasz erre
0
1
sagirdilsiz-2
2025. december 27. 21:52
Sharon, Amerikai színésznő, akit a Manson család gyilkolt meg. Sharon Marie Tate néven született 1943. január 24-én Dallasban, Texasban; 1969 . augusztus 9-én meggyilkolták Beverly Hillsben, Kaliforniában.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!