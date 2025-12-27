Kiáradt az összes szenny Varga Juditra: egy poszttal kinyitotta Pandóra szelencéjét Magyar Péter

Varga Judit egy szóval semmisítette meg Magyar Pétert: lesz min gondolkodni a tiszásoknak
Kőkeményen reagált a bulváros PR-interjúra a volt politikus.
A Tisza Párt elnökének szimpatizánsai hamar elkezdték szapulni a volt politikust.
Magyar Péter a Facebook-oldalán írt Varga Juditnak. A Tisza Párt elnöke egy Márai Sándor verssel üzent a volt feleségének, aki korábban kifejtette:
„hányinger” számára a Magyar Péterrel készült legújabb interjú.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője nyíltan megfogalmazta, miért olyan felháborító a Magyar Péterrel készített interjú. Ennek kapcsán így írt Kocsis Máté:
„Sok piszkosságot elkövettél már életedben, és rengeteget hazudtál, de az, amit a Szily-interjúban tettél, minden határt átlép. A szeretet ünnepének hangulatát használtad fel arra, hogy átírd a múltat. A saját (egykori) családod múltját... Hangozzék tehát legalább itt el,
hogy gyermekeid anyjának családját »miskolci proliknak«, »büdös debileknek«, »vidéki bunkónak«, szülővárosukat pedig »lepratelepnek, shithole-nak« nevezted nem egyszer,
nem kétszer, pedig tudtad, hogy nekik a szívügyük... Szóval hidegvérrel és aljas módon aláztad meg őket. Ahogy hidegvérrel hallgattad le és tetted tönkre a feleségedet is.
Nem egyszeri felindulásból, hanem alaposan felkészültél rá, feliratoztad a hanganyagot, időzítetted a közzétételét, majd feljelentetted őt az ügyészségen. Az egyetlen bűne az volt a szemedben, hogy már nem bírta tovább az elnyomást, amiben élt melletted. A fenyegetőzést, a követelezőzést, az agressziódat.”
Az, amit a Szily-interjúban tettél, minden határt átlép.
Ahogy azt sejteni lehetett, azonnal gyűlölettel írtak Varga Juditról a volt férje Facebook-bejegyzése alatt a tiszások. „Péternek a korme alatt a piszok tobbet er Varga juditnal” – írta egyikük. „Hogy a tökömbe tudja mèg védeni ezt a korrupt hatalmat?? Ha Magyarra nincs is tekintettel azt elfogadom, de azért mégis csak a 3 gyermeke apja…beszarok !” – adott hangot a véleményének egy másik tiszás.
„Lehet ez a nő csak színésznő. De én ott tartok hogy hogytudtál ezzel gyereket csini.... mindegy.
Hajrá Tisza, vesszen a Szar!”
Nyitókép: Balint Szentgallay/NurPhoto via AFP