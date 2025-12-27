Kiáradt az összes szenny Varga Juditra: egy poszttal kinyitotta Pandóra szelencéjét Magyar Péter

„Sok piszkosságot elkövettél már életedben, és rengeteget hazudtál, de az, amit a Szily-interjúban tettél, minden határt átlép. A szeretet ünnepének hangulatát használtad fel arra, hogy átírd a múltat. A saját (egykori) családod múltját... Hangozzék tehát legalább itt el,

hogy gyermekeid anyjának családját »miskolci proliknak«, »büdös debileknek«, »vidéki bunkónak«, szülővárosukat pedig »lepratelepnek, shithole-nak« nevezted nem egyszer,

nem kétszer, pedig tudtad, hogy nekik a szívügyük... Szóval hidegvérrel és aljas módon aláztad meg őket. Ahogy hidegvérrel hallgattad le és tetted tönkre a feleségedet is.

Nem egyszeri felindulásból, hanem alaposan felkészültél rá, feliratoztad a hanganyagot, időzítetted a közzétételét, majd feljelentetted őt az ügyészségen. Az egyetlen bűne az volt a szemedben, hogy már nem bírta tovább az elnyomást, amiben élt melletted. A fenyegetőzést, a követelezőzést, az agressziódat.”