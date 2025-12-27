Ft
Ft
4°C
-3°C
Ft
Ft
4°C
-3°C
12. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter kocsis máté varga judit fidesz liberális Magyarország interjú ellenzék baloldal

Kiáradt az összes szenny Varga Juditra: egy poszttal kinyitotta Pandóra szelencéjét Magyar Péter

2025. december 27. 19:38

A Tisza Párt elnökének szimpatizánsai hamar elkezdték szapulni a volt politikust.

2025. december 27. 19:38
Magyar Péter

Magyar Péter a Facebook-oldalán írt Varga Juditnak. A Tisza Párt elnöke egy Márai Sándor verssel üzent a volt feleségének, aki korábban kifejtette:

„hányinger” számára a Magyar Péterrel készült legújabb interjú.

Kocsis Máté is rendet tett a fejekben

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője nyíltan megfogalmazta, miért olyan felháborító a Magyar Péterrel készített interjú. Ennek kapcsán így írt Kocsis Máté:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

„Sok piszkosságot elkövettél már életedben, és rengeteget hazudtál, de az, amit a Szily-interjúban tettél, minden határt átlép. A szeretet ünnepének hangulatát használtad fel arra, hogy átírd a múltat. A saját (egykori) családod múltját... Hangozzék tehát legalább itt el,

hogy gyermekeid anyjának családját »miskolci proliknak«, »büdös debileknek«, »vidéki bunkónak«, szülővárosukat pedig »lepratelepnek, shithole-nak« nevezted nem egyszer,

nem kétszer, pedig tudtad, hogy nekik a szívügyük... Szóval hidegvérrel és aljas módon aláztad meg őket. Ahogy hidegvérrel hallgattad le és tetted tönkre a feleségedet is.

Nem egyszeri felindulásból, hanem alaposan felkészültél rá, feliratoztad a hanganyagot, időzítetted a közzétételét, majd feljelentetted őt az ügyészségen. Az egyetlen bűne az volt a szemedben, hogy már nem bírta tovább az elnyomást, amiben élt melletted. A fenyegetőzést, a követelezőzést, az agressziódat.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Személyes válasz Magyar Péternek – ha már megszólított

Az, amit a Szily-interjúban tettél, minden határt átlép.

A tiszások reakciója

Ahogy azt sejteni lehetett, azonnal gyűlölettel írtak Varga Juditról a volt férje Facebook-bejegyzése alatt a tiszások. „Péternek a korme alatt a piszok tobbet er Varga juditnal – írta egyikük. „Hogy a tökömbe tudja mèg védeni ezt a korrupt hatalmat?? Ha Magyarra nincs is tekintettel azt elfogadom, de azért mégis csak a 3 gyermeke apja…beszarok !” – adott hangot a véleményének egy másik tiszás.

„Lehet ez a nő csak színésznő. De én ott tartok hogy hogytudtál ezzel gyereket csini.... mindegy.

Hajrá Tisza, vesszen a Szar!”

jelentette ki egy másik kommentelő.

Ezt is ajánljuk a témában

A posztot itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Balint Szentgallay/NurPhoto via AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pctroll
2025. december 27. 22:26
Helyretesszük jövő áprilisban ezt a tiszar söpredéket.
Válasz erre
1
1
astra04
2025. december 27. 22:21
Igen Juci, igazad van valóban hányinger... Hogy pedofilt védtetek. Jobb lett volna, ha inkább meg sem szólalsz...
Válasz erre
1
1
sagirdilsiz-2
2025. december 27. 22:06
Nem igazodási pont számomra Szily, de nem emlékszem olyanra, hogy megnyilvánult MP gyerekei védelmében, amikor elmesélte VJ, amit elmesélt.
Válasz erre
2
1
123321
•••
2025. december 27. 21:56 Szerkesztve
az a baszottnagy ÁLDOZAT aki megveri/megalázza/lehallgatja/tönkreteszi a feleségét. De nem baj, mert az "fideszes"... Köpjetek fel tiszások és álljatok alá. okádék szekta.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!