„Személyes válasz Magyar Péternek – ha már megszólított

Arra használtad, hogy elhitesd a közönséggel, milyen nagyszerűen bántál és bánsz velük.

Politikailag érteni vélem, hogy a női szavazókhoz igyekeztél szólni, mert nyilván te is látod a közvélemény-kutatások számait, nem állsz olyan jól náluk. Ezért vetted rá Szily Nórát egy propaganda interjúra, amiből ugyan kimaradtak a kézenfekvő kérdések valamiért, de a cél láthatóan az volt, hogy a szebbik oldaladat mutassátok meg az épp karácsonyozó közönségnek.

Emiatt még nem is írnék neked, tedd. Azonban amikor a volt feleséged és az ő szülei kerültek szóba sokunkban megállt az ütő. A teljes döbbenet kifejezés nem írja le jól a helyzetet. Az is kevés, ha azt mondom, kész csoda, hogy nem szakadt rád a mennyezet, és építészeti nagydíj jár a tervezőnek.

Ugyanis hidegvérrel és piszkos politikai számításból átírtad a múltat, a valóságot, és eljátszottad, hogy milyen nagyra tartod őket.

Aki ismer, az tudja, hogy két okból tetted: egyrészt, hogy bemutasd a híveidnek, milyen nagyszerű ember is vagy Te, Te és Te, másrészt meg azért, mert rettegsz a volt családodtól, hiszen ők tudnak a legtöbbet, ezért ők gondolják a legrosszabbat rólad. Tudod, nekik nincs módjuk egy Szily-interjúban mindezt elmondani. Azt is tudod, hogy máig beszélek Judittal. Azt is tudod, hogy az önfényező interjúdban nem mondtál igazat, hogy finoman fogalmazzak, és azt is tudtad, hogy ezáltal újra átgázolsz rajtuk, újra felhasználod őket önmagad dicsőítésére. Döbbenetesen gátlástalan vagy.