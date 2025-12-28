Itt a vége? Lélekben felkészült a távozásra a Fradi játékosa, az NB II-ből is figyelik

Miközben mindenki Varga Barnabás és Tóth Alex jövőjéről találgat, az osztrák sajtó kitálalt a Fradiról
Spanyolország lehet a helyszín.
Botka Endre esetében gyakorlatilag csak az a kérdés, hol folytatja a pályafutását. A Fradi védőjét a hírek szerint az élvonalból és a másodosztályból is figyelik.
Szinte biztos, hogy távozik a Ferencváros csapatától Botka Endre. A 31 éves védő idénye roppant balszerencsésen alakult, a szezon végeztével pedig egyébként is lejárna a szerződése a Fradinál, így tulajdonképpen nem is csinál titkot abból, hogy felkészült a klubváltásra. A kérdés innentől csak az, mikor és hol folytatja majd pályafutását.
Az idén a sérülések és a novemberi műtétje miatt csupán három NB I-es bajnokin lehetőséghez jutó Botka a Blikknek adott karácsonyi interjújában sokatmondóan úgy fogalmazott, az új éve mozgalmasnak ígérkezik, hiszen
lejár a szerződésem, és ismét egy fontos döntés következik. Ez mindig izgalmas. Lélekben már felkészültem rá, és bízom benne, hogy a lehető legjobb döntést hozom.”
A Fradinfo ezek után jelentette, hogy Botka helyzetét több élvonalbeli klub is intenzíven figyeli, ám az NB II-es Vasas érdeklődéséről is tudni, amely már korábban is szerette volna megszerezni a 30-szoros válogatott védőt.
A játékoshoz hasonlóan a magyar bajnokcsapat is mozgalmasnak ígérkező időszak elé néz, hiszen több kulcsjátékosa akár már a januári átigazolási időszakban is távozhat.
(Nyitókép: MTI/Purger Tamás)