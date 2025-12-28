Itt a vége? Lélekben felkészült a távozásra a Fradi játékosa, az NB II-ből is figyelik

Szinte biztos, hogy távozik a Ferencváros csapatától Botka Endre. A 31 éves védő idénye roppant balszerencsésen alakult, a szezon végeztével pedig egyébként is lejárna a szerződése a Fradinál, így tulajdonképpen nem is csinál titkot abból, hogy felkészült a klubváltásra. A kérdés innentől csak az, mikor és hol folytatja majd pályafutását.

Botka Endre idén mindössze három bajnokin lépett pályára a Fradiban (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Hol köt ki a Fradi után?

Az idén a sérülések és a novemberi műtétje miatt csupán három NB I-es bajnokin lehetőséghez jutó Botka a Blikknek adott karácsonyi interjújában sokatmondóan úgy fogalmazott, az új éve mozgalmasnak ígérkezik, hiszen