Békés Márton: A legfontosabb dolog kimaradni a háborúból

Bemutatták Békés Márton történész, a Kommentár főszerkesztőjének új könyvét, a Világrendszerváltást. A kötet bemutatója előtt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szólalt fel. Mint a miniszter kiemelte, a kötet azért is fontos, mert jelenleg a világban „tektonikus folyamatok zajlanak”, majd bemutatta az elmúlt néhány száz év főbb eseményeit. Amerika felfedezése volt a kezdet, azt követően Európa kifejtette az erejét, de az utolsó száz éve a hangsúly már az Atlanti-óceán túloldalára került át. Amerika belépett az első világháborúba, és azóta minden más, hiszen Európa elvérzett a második világháborúban. Ezt követően beléptünk a jaltai világegyensúly korszakába, ahol az egyik oldalon szabad világ, a NATO volt, míg a másik oldalon az ún. béketábor.

Ez a miniszter szerint stabilitást jelentett, mert két azonosnak tűnő erő fenntartotta az egyensúlyt, az időnként háborús retorikába is fajuló kölcsönös fenyegetés ellenére is.

Szalay-Bobrovniczky szerint a negyedik fázis volt, amikor Amerika vált „a világ unipolaritásának egyetlen pólusává”. Ezt követően újabb korszakhatár volt a Brexit, amikor megtörtént az elképzelhetetlen, nevezetesen, hogy egy nagy erő egyszer csak kilépjen az EU-ból. Mára multipolárissá vált a világ, az egyeduralkodó Amerikának komoly kihívói jelentek meg: Kína, főleg a gazdasági és egyre inkább katonai ereje, Oroszország, a Közel-Keleten is átrendeződések vannak, fontos Izrael és Szaúd-Arábia. Kialakul egy olyan világrend, amely megtalálta az új szerveződési formáit, gyengül az ENSZ, megjelenik a BRICS. Ebben a közegben egy cselekvő kormány a maga eszközeivel módosítani próbálja a felállást a magyar emberek érdekei szerint, de mindez feszültséggel és bizonytalansággal jár, mindenkinek újra kell gondolnia a helyét és pozícióit: gazdasági, demográfiai, diplomáciai és katonai erő kell.