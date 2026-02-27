Kijev elzárta a Barátság-vezetéket: mi vár a családokra, ha végleg elapad az olcsó orosz olaj? – Megérkezett a CashTalk legújabb része

2026. február 27. 20:19

Ukrajna február 6-án leállította az orosz kőolaj szállítását Magyarország felé a Barátság vezetéken – a CashTalk legújabb adása ennek politikai és gazdasági következményeit vizsgálja. A beszélgetés szerint a döntés nem pusztán energetikai kérdés, hanem komoly választási és geopolitikai dimenzióval is bír.

2026. február 27. 20:19 2 p 0 0 14 Mentés

A műsorban szó esik a stratégiai tartalékokról, az Adria vezeték korlátairól, valamint arról, milyen hatással lehet mindez az üzemanyagárakra és a lakossági rezsire. Szalai Piroska szerint az olcsóbb orosz olajhoz való hozzáférés kulcskérdés: ennek elvesztése akár az üzemanyagárak és a háztartási energiaárak drasztikus emelkedését is eredményezheti.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre: Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást Tovább a cikkhez

Az adás egyértelmű kérdést tesz fel: fenntartható-e a jelenlegi energiapolitika, és mekkora a mozgástér egy esetleges új politikai irány esetén?

Nézze meg a CashTalk legújabb részét a Kontextus YouTube-csatornáján!

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.