Kijev elzárta a Barátság-vezetéket: mi vár a családokra, ha végleg elapad az olcsó orosz olaj? – Megérkezett a CashTalk legújabb része

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Az elemző szerint ráadásul az is egyértelmű, miért nem lenne rájuk szükség, ha Magyar Péteréket tartanák esélyesnek.
Ukrajna február 6-án leállította az orosz kőolaj szállítását Magyarország felé a Barátság vezetéken – a CashTalk legújabb adása ennek politikai és gazdasági következményeit vizsgálja. A beszélgetés szerint a döntés nem pusztán energetikai kérdés, hanem komoly választási és geopolitikai dimenzióval is bír.
A műsorban szó esik a stratégiai tartalékokról, az Adria vezeték korlátairól, valamint arról, milyen hatással lehet mindez az üzemanyagárakra és a lakossági rezsire.
Szalai Piroska szerint az olcsóbb orosz olajhoz való hozzáférés kulcskérdés: ennek elvesztése akár az üzemanyagárak és a háztartási energiaárak drasztikus emelkedését is eredményezheti.
Az adás egyértelmű kérdést tesz fel: fenntartható-e a jelenlegi energiapolitika, és mekkora a mozgástér egy esetleges új politikai irány esetén?
Nézze meg a CashTalk legújabb részét a Kontextus YouTube-csatornáján!