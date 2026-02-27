Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
barátság vezeték szalai piroska kontextus ukrajna

Kijev elzárta a Barátság-vezetéket: mi vár a családokra, ha végleg elapad az olcsó orosz olaj? – Megérkezett a CashTalk legújabb része

2026. február 27. 20:19

Ukrajna február 6-án leállította az orosz kőolaj szállítását Magyarország felé a Barátság vezetéken – a CashTalk legújabb adása ennek politikai és gazdasági következményeit vizsgálja. A beszélgetés szerint a döntés nem pusztán energetikai kérdés, hanem komoly választási és geopolitikai dimenzióval is bír.

2026. február 27. 20:19
null

A műsorban szó esik a stratégiai tartalékokról, az Adria vezeték korlátairól, valamint arról, milyen hatással lehet mindez az üzemanyagárakra és a lakossági rezsire.

Szalai Piroska szerint az olcsóbb orosz olajhoz való hozzáférés kulcskérdés: ennek elvesztése akár az üzemanyagárak és a háztartási energiaárak drasztikus emelkedését is eredményezheti.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Tovább a cikkhezchevron

Az adás egyértelmű kérdést tesz fel: fenntartható-e a jelenlegi energiapolitika, és mekkora a mozgástér egy esetleges új politikai irány esetén?

Nézze meg a CashTalk legújabb részét a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mantinka
2026. február 27. 21:11
Az olcsó olajból hogy sikerült drága üzemanyagot előállítani?
Válasz erre
2
1
bondavary
2026. február 27. 21:06
Ha a TIsza nyerné a választást, akkor megnyitná Zelenszkij a Barátság vezetéket, és akkor jöhetne az orosz olaj?
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 27. 20:58
johannluipigus 2026. február 27. 20:42 Tényleg. Moldovának nincs tengeri kijárata és Romániával és Ukrajnával határos csak. Figyelek.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. február 27. 20:42
@rasputin "Arra nem kíváncsi, hogy miért olcsóbb Moldovában, maga szerencsétlen balfácán? " "Miért olcsóbb Moldovában?" Tényleg kíváncsi rá, maga szerencsétlen balfácán?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!