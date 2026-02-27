„Slava Ukraini!” – Magyar Péter szövetségese Orbán Viktort próbálta bemószerolni, végül a Tisza Pártot hozta kimagyarázhatatlan helyzetbe (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátja élesen bírálta Orbán Viktor politikáját.
Kemény hangvételű videóüzenetet tett közzé Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátja, amelyben élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikáját, valamint a magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos álláspontját.
Tseber üzenetét a magyar néphez és annak vezetőjéhez intézte, azt állítva, hogy Budapest jelenlegi politikája szerinte manipulációra épül, és a magyarokat az ukránokkal szemben próbálja hangolni.
Magyar Péter szövetségese a videóban több kérdést is megfogalmazott Orbán Viktor irányába. Egyebek mellett azt vetette fel, miért védi ma a Tseber által agresszornak nevezett Oroszországot az a politikus, aki korábban – megfogalmazása szerint – még tisztában volt a szabadság értékével.
Tseber Roland emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor korábban támogatóan beszélt Ukrajna esetleges NATO-csatlakozásáról, és felszólított az orosz propaganda elleni összefogásra.
Állítása szerint a magyar kormányfő retorikája ehhez képest gyökeresen megváltozott, ugyanis – Tseber szerint – Orbán Viktor már agresszorként állítja be Ukrajnát, manipulálva ezzel a magyarokat.
Üzenetét azzal zárta, hogy szerinte „az igazság előbb-utóbb győzni fog”, valamint Ukrajna és a magyar szabadság mellett foglalt állást.
Slava Ukraini!”
– mondta ki videója végén a Tisza Párttal és Magyar Péterrel együttműködő Tseber Roland.
