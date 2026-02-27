Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tseber roland Magyar Péter ukrajna orbán viktor

„Slava Ukraini!” – Magyar Péter szövetségese Orbán Viktort próbálta bemószerolni, végül a Tisza Pártot hozta kimagyarázhatatlan helyzetbe (VIDEÓ)

2026. február 27. 15:28

Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátja élesen bírálta Orbán Viktor politikáját.

2026. február 27. 15:28
null

Kemény hangvételű videóüzenetet tett közzé Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátja, amelyben élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikáját, valamint a magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos álláspontját. 

Tseber üzenetét a magyar néphez és annak vezetőjéhez intézte, azt állítva, hogy Budapest jelenlegi politikája szerinte manipulációra épül, és a magyarokat az ukránokkal szemben próbálja hangolni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter szövetségese a videóban több kérdést is megfogalmazott Orbán Viktor irányába. Egyebek mellett azt vetette fel, miért védi ma a Tseber által agresszornak nevezett Oroszországot az a politikus, aki korábban – megfogalmazása szerint – még tisztában volt a szabadság értékével.

Tseber Roland emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor korábban támogatóan beszélt Ukrajna esetleges NATO-csatlakozásáról, és felszólított az orosz propaganda elleni összefogásra.

Állítása szerint a magyar kormányfő retorikája ehhez képest gyökeresen megváltozott, ugyanis – Tseber szerint – Orbán Viktor már agresszorként állítja be Ukrajnát, manipulálva ezzel a magyarokat.

Üzenetét azzal zárta, hogy szerinte „az igazság előbb-utóbb győzni fog”, valamint Ukrajna és a magyar szabadság mellett foglalt állást.

Slava Ukraini!”

– mondta ki videója végén a Tisza Párttal és Magyar Péterrel együttműködő Tseber Roland.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 27. 15:51
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen !
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. február 27. 15:48
miért védi ma a Tseber által agresszornak nevezett Oroszországot az a politikus, aki korábban – megfogalmazása szerint – még tisztában volt a szabadság értékével. Mert tisztában van a szabadság értékével.
Válasz erre
0
0
pugacsov-0
2026. február 27. 15:47
Nem értem, hogy minek tegeződik. 20% az oroszoké. Maradj ukrán ! Takarodj te szemét ukrán patkány !
Válasz erre
0
0
arpadan
2026. február 27. 15:40
Azért annak is megvan a sajátos bája, amikor az ukrán tömeggyilkos rezsim egyik ilyen kiszolgálója, sőt részese papol a magyarságnak a szabadságról...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!