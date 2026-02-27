Ft
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Braga Ferencváros

Itt a nagy hír Bragáról – ennek bizony nagyon fognak örülni a Ferencváros szurkolói

2026. február 27. 21:18

Szurkolói repülőjáratok indulnak Portugáliába, a Ferencváros Európa-liga nyolcaddöntős párharcának visszavágójára. A Braga csapatának március 18-án lesz a vendége az FTC.

2026. február 27. 21:18
null

Szurkolói repülőjáratokat indít a Wizz Air a Ferencváros labdarúgócsapatának portugáliai mérkőzésére – számolt be róla az MTI. Az Európa-liga nyolcaddöntős párharcának visszavágóján a Braga lesz az FTC ellenfele.

A Wizz Air Magyarország pénteki közleménye szerint a március 18-i találkozóra Budapestről Portóba repül a járat, amely a meccs napján 7 órakor indul a Liszt Ferenc Repülőtérről és 9.45-kor landol Portóban. A drukkerek a másnap, március 19-én helyi idő szerint 8.25-kor induló járattal utazhatnak vissza Budapestre, a gép 13 órakor landol. 

A légitársaság tájékoztatása szerint a jegyek 79 900 forintos ártól már foglalhatók a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában. 

Szokatlan időpontban a Braga elleni visszavágó

A Fradi március 12-én, csütörtök este 9 órától fogadja a Bragát Groupama Arénában a párharc első felvonásán, a visszavágót pedig a megszokottól eltérő időpontban, 

március 18-án, szerdán, magyar idő szerint délután fél 5-től rendezik Bragában.

Braga
A Braga a következő ellenfél, itt a teljes ágrajz. Fotó: MTI/EPA/Keystone/Martial Trezzini

Mivel a magyar bajnok kevesebb mint 48 órával korábban, március 16-án, hétfőn játszott volna az NB I-ben a Puskás Akadémia ellen, azt a mérkőzést minden bizonnyal halasztani kell.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

