Itt a nagy hír Bragáról – ennek bizony nagyon fognak örülni a Ferencváros szurkolói

Nem ivott és nem is evett.
Szurkolói repülőjáratok indulnak Portugáliába, a Ferencváros Európa-liga nyolcaddöntős párharcának visszavágójára. A Braga csapatának március 18-án lesz a vendége az FTC.
Szurkolói repülőjáratokat indít a Wizz Air a Ferencváros labdarúgócsapatának portugáliai mérkőzésére – számolt be róla az MTI. Az Európa-liga nyolcaddöntős párharcának visszavágóján a Braga lesz az FTC ellenfele.
A Wizz Air Magyarország pénteki közleménye szerint a március 18-i találkozóra Budapestről Portóba repül a járat, amely a meccs napján 7 órakor indul a Liszt Ferenc Repülőtérről és 9.45-kor landol Portóban. A drukkerek a másnap, március 19-én helyi idő szerint 8.25-kor induló járattal utazhatnak vissza Budapestre, a gép 13 órakor landol.
A légitársaság tájékoztatása szerint a jegyek 79 900 forintos ártól már foglalhatók a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.
A Fradi március 12-én, csütörtök este 9 órától fogadja a Bragát Groupama Arénában a párharc első felvonásán, a visszavágót pedig a megszokottól eltérő időpontban,
március 18-án, szerdán, magyar idő szerint délután fél 5-től rendezik Bragában.
Mivel a magyar bajnok kevesebb mint 48 órával korábban, március 16-án, hétfőn játszott volna az NB I-ben a Puskás Akadémia ellen, azt a mérkőzést minden bizonnyal halasztani kell.
