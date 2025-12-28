A tragédiáknak is van teremtő ereje – a Felülírt sors című kötetben ismert emberek életpéldái adnak kapaszkodót

„Az ember az érzéseiről nem tehet, de az érzelmeiről már igen. (…) Amikor egy szülő egy ilyen tragédia után úgy érzi, hogy az életnek már nincs értelme, ezt az érzést muszáj felülírni.”

A professzor a hit erejét is segítségként említi a könyvben. Úgy véli, ha fel tudjuk idézni magunkban, hogy nem csupán földi életünk van, hanem az örök lét részesei is vagyunk, az már önmagában képes tompítani az elsőre felfoghatatlannak tűnő fájdalmat és veszteséget.

Csókay András arra is rámutatott, hogy számára is rendkívül nehéz volt megérteni azt a bibliai alapigazságot, miszerint az Istenben hívők számára minden a javukat szolgálja. Benne is felmerült a kérdés: miként válhatnak a drámák és tragédiák az ember javára. A fia elvesztése után sokáig elviselhetetlennek tűnt számára Isten hallgatása, ám egy idő után – saját megfogalmazása szerint – belépett az életébe a kegyelem.

Az ismert idegsebész arról is beszélt, hogy aki alkoholba vagy más élvezetekbe fojtja a fájdalmát, nemcsak önmagának, hanem a környezetének is árt.

A krisztusi út ezzel szemben egészen más: magasabb szintre emel”

– hangsúlyozta Király Leventének.

Leszögezte azt is, hogy a szenvedésnek teremtő ereje van, és ő maga gyermeke halála által közelebb került Istenhez. „Van értelme a zuhanásnak, ha képesek vagyunk megtalálni benne az értelmet” – fogalmazott az interjú során.

Felül kell emelkednünk a történteken

Az ország egyik legismertebb pszichoterapeutája, Bagdy Emőke is a tőle megszokott őszinteséggel és bölcsességgel szólal meg a kötetben. A professor emerita arra hívja fel a figyelmet, hogy nincs két egyforma boldogság, ugyanakkor hangsúlyozza: „erős belső lélek nélkül az ember elesetté válik a világban”.

Felidézi Viktor Frankl pszichiáter, a logoterápia megalkotójának gondolatait is, aki – a náci koncentrációs táborok túlélőjeként – arra mutatott rá: a legnagyobb borzalmakat azok képesek átvészelni,

akiknek világos válaszuk van arra, miért és kiért élnek.

Frankl Mondj igent az életre! című műve is ezt az üzenetet közvetíti a ma embere számára: a tragédiákat nem pusztán elszenvedni kell, hanem túlélésre törekedve, alázattal felül kell emelkedni rajtuk, elfogadva mindazt, amin keresztülmentünk.

Csókay Andráshoz hasonlóan a mindig derűs klinikai szakpszichológus is személyes veszteségen ment keresztül: két évvel ezelőtt brutális támadás során vesztette el teológus fiát, akit több késszúrással öltek meg. Akkor sokan attól tartottak, hogy a hazai pszichológusszakma egyik legmeghatározóbb alakja visszavonul. Bagdy Emőke azonban nem rogyott össze: visszatért, és és egy bizonyságtétellel felérő megszólalásában így fogalmazott: „Mi az én szenvedésem ahhoz képest, hogy Isten nyolcmilliárd embert váltott meg kereszthalála által?” A Királynak adott interjúban azt is hangsúlyozta, hogy