Bujdosó Andrea a 12 ezer darab Shell-részvényéről: „Próbáljon venni egy kis sütit!” (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Bujdosó Andrea Herceghalmon tartott fórumot, ahol a Kontextus stábja megpróbálta első kézből megtudni, honnan van több mint 12 ezer darab Shell-részvénye a tiszás képviselőnek. Riportunk.
Bujdosó Andreát Herceghalmon találta meg a Kontextus stábja. Azt próbáltuk megtudni, hogyan tett szert több mint 12 ezer darab Shell-részvényre. Érdemes tudni, hogy ezeknek az értéke 10 százalékot emelkedett a Barátság kőolajvezeték leállítása óta. A tiszás jelölt próbált kibújni a kérdések alól és válasz helyett vádaskodott, süteményt kínált.
