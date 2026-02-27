Ft
02. 27.
péntek
facebook instagram twitter linkedin youtube
Shell Tisza Párt Bujdosó Andrea Herceghalom részvény

Bujdosó Andrea a 12 ezer darab Shell-részvényéről: „Próbáljon venni egy kis sütit!” (VIDEÓ)

2026. február 27. 15:08

Bujdosó Andrea Herceghalmon tartott fórumot, ahol a Kontextus stábja megpróbálta első kézből megtudni, honnan van több mint 12 ezer darab Shell-részvénye a tiszás képviselőnek. Riportunk.

2026. február 27. 15:08
null

Bujdosó Andreát Herceghalmon találta meg a Kontextus stábja. Azt próbáltuk megtudni, hogyan tett szert több mint 12 ezer darab Shell-részvényre. Érdemes tudni, hogy ezeknek az értéke 10 százalékot emelkedett a Barátság kőolajvezeték leállítása óta. A tiszás jelölt próbált kibújni a kérdések alól és válasz helyett vádaskodott, süteményt kínált. 

Nézze vissza a Kontextus YouTube csatornáján!

Nyitókép: Mandiner

Összesen 6 komment

tidal-wave-is-back
2026. február 27. 15:34
Mondjuk a Shell részvényárfolyam és a Barátság kőolajvezeték között nem sok kapcsolat van (valószínűtlen, hogy a kieső olajat mind a Shell adná nekünk, meg a teljes globálus profithoz képest még ez a tétel is kevés lenne érdemi részvényár emelkedéshez). A probléma az egész globalista Tisza mentalitással van inkább, meg hogy nem nyilatkoznak a terveikről a választások előtt, csak utána kapnánk az SZDSZ-t a nyakunkba.
Válasz erre
0
0
Laszlo_dk
2026. február 27. 15:30
Honnan van , honnan van, hát lefújta a szél. Nincs itt semmi látnivaló!
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
•••
2026. február 27. 15:29 Szerkesztve
A magyar állammal üzletelt, m Tiborcz, OV papa. Lölö vagy néhány NER lovag. ;-) A jobboldali újságírók is dolgozzanak kicsit, ne csak a hatalom seggét nyalják, és ne bértollnok legyenek :D
Válasz erre
0
0
bf109g14
2026. február 27. 15:29
Ahhoz képest, hogy ez a némber egy nulla, meglepően óriási a pofája.
Válasz erre
3
0
