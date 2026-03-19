Egyre többen látnak át a szitán: EU-tagállam koppintott Zelenszkij fejére

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcsot követően a Facebook-bejegyzésében közölte: figyelmeztette az uniós vezetőket, hogy Szlovákia kész „további intézkedéseket” tenni Ukrajna ellen, amennyiben Kijev tovább hátráltatja a Barátság kőolajvezeték újraindítását.

A szlovák miniszterelnök szerint az uniós vezetők találkozójának első részében kizárólag az Ukrajnának nyújtandó, megvétózott 90 milliárd eurós uniós kölcsönről, illetve a Barátság kőolajvezeték tranzitjának megszakításáról volt szó. Hozzátette: ezek egyikében sem történt előrelépés, a kölcsön továbbra is blokkolva van, és nincs időpont a Barátság kőolajvezeték tranzitjának helyreállítására sem – írja a Világgazdaság.