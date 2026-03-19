Egyre többen látnak át a szitán: EU-tagállam koppintott Zelenszkij fejére

Fico nemcsak vétózott: durván megfenyegette Ukrajnát Zelenszkij olajblokádja miatt
Kő kövön nem maradt Brüsszelben.
„Zelenszkij illegitim módon beavatkozik a Magyarországon zajló választási kampányba” – mondta Robert Fico.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcsot követően a Facebook-bejegyzésében közölte: figyelmeztette az uniós vezetőket, hogy Szlovákia kész „további intézkedéseket” tenni Ukrajna ellen, amennyiben Kijev tovább hátráltatja a Barátság kőolajvezeték újraindítását.
A szlovák miniszterelnök szerint az uniós vezetők találkozójának első részében kizárólag az Ukrajnának nyújtandó, megvétózott 90 milliárd eurós uniós kölcsönről, illetve a Barátság kőolajvezeték tranzitjának megszakításáról volt szó. Hozzátette: ezek egyikében sem történt előrelépés, a kölcsön továbbra is blokkolva van, és nincs időpont a Barátság kőolajvezeték tranzitjának helyreállítására sem – írja a Világgazdaság.
Zelenszkij illegitim módon beavatkozik a Magyarországon zajló választási kampányba a jelenlegi magyar kormány leváltásának céljából”
– mondta Fico. Kiemelte, hogy António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott korábbi telefonbeszélgetése során és csütörtöki felszólalásában is megerősítette, hogy Szlovákia készen áll arra, hogy további intézkedéseket fogadjon el Ukrajnával szemben, amennyiben a kijevi politikai vezetés folytatja Szlovákia szándékos gazdasági megkárosítását.
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP