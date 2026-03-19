Ft
Ft
Ft
Ft
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robert Fico Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Szlovákia

Egyre többen látnak át a szitán: EU-tagállam koppintott Zelenszkij fejére

2026. március 19. 22:32

„Zelenszkij illegitim módon beavatkozik a Magyarországon zajló választási kampányba” – mondta Robert Fico.

2026. március 19. 22:32
Zelenszkij

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcsot követően a Facebook-bejegyzésében közölte: figyelmeztette az uniós vezetőket, hogy Szlovákia kész „további intézkedéseket” tenni Ukrajna ellen, amennyiben Kijev tovább hátráltatja a Barátság kőolajvezeték újraindítását.

A szlovák miniszterelnök szerint az uniós vezetők találkozójának első részében kizárólag az Ukrajnának nyújtandó, megvétózott 90 milliárd eurós uniós kölcsönről, illetve a Barátság kőolajvezeték tranzitjának megszakításáról volt szó. Hozzátette: ezek egyikében sem történt előrelépés, a kölcsön továbbra is blokkolva van, és nincs időpont a Barátság kőolajvezeték tranzitjának helyreállítására sem – írja a Világgazdaság.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország is szóba került

Zelenszkij illegitim módon beavatkozik a Magyarországon zajló választási kampányba a jelenlegi magyar kormány leváltásának céljából”

– mondta Fico. Kiemelte, hogy António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott korábbi telefonbeszélgetése során és csütörtöki felszólalásában is megerősítette, hogy Szlovákia készen áll arra, hogy további intézkedéseket fogadjon el Ukrajnával szemben, amennyiben a kijevi politikai vezetés folytatja Szlovákia szándékos gazdasági megkárosítását.

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Úttalan utakon
2026. március 19. 23:54
Hagyhatná már a Mandiner ezt az ostoba szenzációhajhász címadási gyakorlatot! Szlovákia a saját bőrén érzi az olajblokádot, attól ideges Fico. Ettől még lehet, hogy sokkal többen értik, mi a baj, csak gyávaságból / rosszindulatból / közönyből inkább az ukránok kottájából játszanak. A végeredmény szempontjából mindegy is, ki miért, vagy esetleg hányan annyira ostobák, hogy tényleg nem értik, mi történik.
Válasz erre
0
0
alenka
•••
2026. március 19. 22:41 Szerkesztve
Elég sajnálatos, hogy eddig csupán Szlovákia látja tisztán az eseményeket és Fico bátran kurvára kritizálja is!....náci gecikéim, van már kettő veto és marad is kettő! 25 darab hallgat, fasizálódik. Minket soha senki nem kényszeríthet arra, hogy szopjuk - nyaljuk az alantas banderista fajt!...mert ez nem nemzet, az emberiség legalja!... Orbán Viktor, előre!... Robert Fico, dopredu!
Válasz erre
0
0
kalyibagaliba
2026. március 19. 22:41
" ... amennyiben a kijevi politikai vezetés folytatja Szlovákia szándékos gazdasági megkárosítását." Jajjj! Drága Szomszéd! Ha még csak rólad lenne szó valójában; ... A majmoknak magyarázol az űrutazásról.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!