„Nincs az a pénz...” – megerősítették, nem így dől el a bajnoki cím sorsa a foci-NB I-ben

Ezt nem akarták hallani a Ferencvárosnál – a fél keret már nem alkalmas az NB I-re
Lehet bízni a Kisvárdában, csak nem biztos, hogy érdemes…
A Kisvárda vezetőedzője a legerősebb csapatá fogja pályára küldeni az ETO FC ellen. Révész Attila nem fogja eladni a becsületét azért, hogy a Ferencváros bajnoki címének kedvezzen.
Az újonc Kisvárda már hetekkel ezelőtt biztosította bennmaradását az NB I élvonalában. Azóta Révész Attila vezetőedző/sportigazgató olyan játékosoknak adott szerepet, akik korábban kevesebb lehetőséget kaptak az idényben – a csapat nem is tudta megnyerni egyetlen mérkőzését sem.
Most viszont speciális helyzet állt elő, az utolsó fordulóban éppen a kisvárdaiak lehetnek a mérleg nyelve, hiszen a tabellát a Ferencváros előtt egy ponttal vezető ETO FC-t fogadják. Révész az Origónak nyilatkozott, az interjúban megkérdezték, számít-e emiatt informális megkeresésre a Fradi vagy a szurkolói részéről.
„Erre nincs szükség” – jelentette ki a tréner. – „Mindkét klubbal jóban vagyunk, tiszteljük egymást.
De rólam azt lehet tudni, hogy nincs az a pénz, amiért eladnám a becsületemet. Ez a legfontosabb dolog az életemben.
Volt már hasonló szituáció a klub életében: tavaly a Kazincbarcika ellen a feljutás után is forgattam a csapatot, de az utolsó meccsre a tisztesség azt kívánta, hogy mozgósítsuk az erőtartalékainkat. Most is így lesz. A legerősebb csapat fog játszani. Az elmúlt meccseken látott fiatalítás megmutatta, hogy a védekezésünk nem tökéletes. Most már nem a fiataloknak kell bizonyítaniuk, hanem a klubnak kötelessége a legjobb együttessel pályára lépnie. Ha nem így tennénk, a klub hírnevén esne csorba, ezt pedig nem engedhetjük meg.”
Révész arról is beszélt: ha a magyar futball szempontjait nézzük, akkor az FTC bajnoki címéből profitálhatna többet a honi labdarúgás.
„Sportvezetőként a Győr helyében semmi más nem járna a fejemben, csak a bajnoki cím. Ez egy életre szóló eredmény, ezért teljesen érthető, ha ott senki nem gondolkodik másban.
De ha nem sportvezetőként, hanem a magyar futball egyik szereplőjeként nyilatkozom, akkor nem kérdés, hogy a Ferencvárosnak kell bajnoknak lennie. Gazdaságilag egyértelmű, hogy az FTC sikerei nagy hatást gyakoroltak a magyar futballra: más lett a megítélésünk, mások lettek a transzferértékek, és sokkal több megfigyelő fókuszál ránk.”
A sportvezető végül kijelentette: a következő idényben már biztosan nem ő lesz a Kisvárda vezetőedzője.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás