„Nincs az a pénz...” – megerősítették, nem így dől el a bajnoki cím sorsa a foci-NB I-ben

De rólam azt lehet tudni, hogy nincs az a pénz, amiért eladnám a becsületemet. Ez a legfontosabb dolog az életemben.

Volt már hasonló szituáció a klub életében: tavaly a Kazincbarcika ellen a feljutás után is forgattam a csapatot, de az utolsó meccsre a tisztesség azt kívánta, hogy mozgósítsuk az erőtartalékainkat. Most is így lesz. A legerősebb csapat fog játszani. Az elmúlt meccseken látott fiatalítás megmutatta, hogy a védekezésünk nem tökéletes. Most már nem a fiataloknak kell bizonyítaniuk, hanem a klubnak kötelessége a legjobb együttessel pályára lépnie. Ha nem így tennénk, a klub hírnevén esne csorba, ezt pedig nem engedhetjük meg.”

Révész Attila a Fradiról

Révész arról is beszélt: ha a magyar futball szempontjait nézzük, akkor az FTC bajnoki címéből profitálhatna többet a honi labdarúgás.