Tusk boldog lehet, irtózatos pénzt pumpálhat a lengyel fegyveriparba az oroszok ellen

Itt a lengyel miniszterelnök drámai bejelentése: „A NATO szétesőben van”
Donald Tusk szerint mégsem az oroszok jelentik a legnagyobb veszélyt.
Dől a pénz a lengyeleknek Brüsszelből, igaz, hogy kamatostul kell visszafizetniük.
A Világgazdaság arról ír, hogy
Lengyelország megkapta az Európai Bizottság jóváhagyását a közel 190 milliárd zloty értékű SAFE védelmi hitel lehívására,
amelyből többek között légvédelmi és drónelhárító fejlesztéseket finanszíroznának.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter kedd este az X-en közölte: Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó SAFE programnak.
„A biztonság terén megerősítjük vezető szerepünket a keleti szárnyon!”
– fogalmazott a tárcavezető a NATO keleti szárnyára utalva.
A szerződést annak ellenére írják alá, hogy
Karol Nawrocki lengyel elnök márciusban megvétózta
a SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt, tudjuk meg, így a Donald Tusk vezette kabinet úgy döntött, hogy a hitelt egy kormányhatározat alapján hívják le.
Nawrocki a vétót egyebek között azzal indokolta meg, hogy a SAFE-hitel összegével együtt rendkívül magas kamatot is vissza kell fizetni. Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amely alapján Brüsszel felfüggesztheti a finanszírozást.
Az elnök egy alternatív, a lengyel jegybank aranykészleteire alapozó finanszírozást javasolt a védelmi képességek fejlesztésére, ezt azonban a kormánykoalíció elutasította – derült ki.
Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP