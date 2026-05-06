lengyelország karol nawrocki brüsszel nato Oroszország Donald Tusk

Tusk boldog lehet, irtózatos pénzt pumpálhat a lengyel fegyveriparba az oroszok ellen

2026. május 06. 08:17

Dől a pénz a lengyeleknek Brüsszelből, igaz, hogy kamatostul kell visszafizetniük.

A Világgazdaság arról ír, hogy

 Lengyelország megkapta az Európai Bizottság jóváhagyását a közel 190 milliárd zloty értékű SAFE védelmi hitel lehívására,

 amelyből többek között légvédelmi és drónelhárító fejlesztéseket finanszíroznának.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter kedd este az X-en közölte: Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó SAFE programnak.

„A biztonság terén megerősítjük vezető szerepünket a keleti szárnyon!” 

– fogalmazott a tárcavezető a NATO keleti szárnyára utalva.

A szerződést annak ellenére írják alá, hogy 

Karol Nawrocki lengyel elnök márciusban megvétózta

 a SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt, tudjuk meg, így a Donald Tusk vezette kabinet úgy döntött, hogy a hitelt egy kormányhatározat alapján hívják le. 

Nawrocki a vétót egyebek között azzal indokolta meg, hogy a SAFE-hitel összegével együtt rendkívül magas kamatot is vissza kell fizetni. Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amely alapján Brüsszel felfüggesztheti a finanszírozást.

 Az elnök egy alternatív, a lengyel jegybank aranykészleteire alapozó finanszírozást javasolt a védelmi képességek fejlesztésére, ezt azonban a kormánykoalíció elutasította – derült ki.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
duro_dorka
•••
2026. május 06. 08:37 Szerkesztve
A polákoknak fel kell készülniük 2030-ra, az - EU által - kiprovokált orosz támadásra...
somfas
2026. május 06. 08:36
Túlkompenzált oroszgyűlölet a vesztükbe sodorja a lengyeleket.
