Karácsony Gergely brüsszeli lapban bizonygatja: neki is fontos szerepe volt Orbán vereségében

Az Euractivon angolul megjelent véleménycikkében üdvözölte a magyar gyermekvédelmi törvény Európai Unió Bírósága általi megsemmisítését Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Karácsony szerint a bíróság ítélete azt mutatja, hogy az Európai Unió elvei az emberek mindennapjainak szerves részei.

A főpolgármester szerint ebben fontos szerepe volt a Budapest Pride-nak is, amely erőteljes szimbólummá vált, és arról is írt, hogy a Pride-nak komoly szerepe volt az április 12-i választási eredményben is.

Karácsonyt nyugtalanítja, amikor a városokról mint a „demokrácia szigeteiről” beszélnek, mert ez elszigeteltséget sugall. „Felidéz egy olyan kort, amikor a városok falakat építettek maguk köré védekezésül. Ma hidakra van szükségünk, nem falakra” – osztotta meg magvas gondolatait a főpolgármester, aki szerint az európai demokráciát nem kizárólag Brüsszelben fogják megvédeni, hanem a városokban és kisvárosokban. Karácsony úgy gondolja, Budapest utcáin azért gyűlnek majd össze az emberek a hétvégén, hogy a „szabadságot és Európa visszatérését” ünnepeljék.