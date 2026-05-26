Eldőlt: új olajvezeték épül Magyarország felé – már azt is tudni lehet, mikorra készül el

Záros határidőt szabtak a Molnak: két hét maradt a nagy orosz üzlet lezárására
A szerb kormány Aleksandar Vucic államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a Mollal.
Az engedélyek nagy részét már megszerezték és a kivitelezői szerződés aláírása hamarosan várható, ami azt is jelenti: a munkák a nyár elmúltával el is kezdődhetnek.
Dubravka Dedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter hétfőn a szerb állami televízióban adott interjút arról, hogyan haladnak a tárgyalások a NIS eladásáról – írja a Világgazdaság. Ahogyan a Mandineren már beszámoltunk róla, a magyar Mol megvásárolná a cégben lévő orosz részesedést, és a miniszter szerint a felek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, pedig Aleksandar Vucic elnök három napja még pesszimistán nyilatkozott az ügyről.
A tárcavezető elmondta, hogy a tárgyalások már előrehaladott fázisban tartanak, körvonalazódik a kompromisszum, és szerinte kielégítő megállapodás születhet. Szerbia ugyanakkor egyértelműen ragaszkodik néhány alapfeltételhez:
a pancsovai finomítónak teljes kapacitáson kell működnie, és az ország üzemanyag-ellátását elsősorban hazai feldolgozásból kell biztosítani, nem importból.
A 2024-ben felújított finomító kiváló állapotban van, ezért Szerbia tehát adott esetben a saját lábán is meg tud állni. A MOL ugyan nagyobb mozgásteret szeretne megtartani a saját vállalatcsoportján belül, Szerbia azonban nem enged abból, hogy a NIS meghatározó szereplő maradjon a hazai piacon. A miniszter hozzátette, hogy hosszabb távon egy új kőolajvezeték építése is az energetikai függetlenséget szolgálja.
A lap hangsúlyozta, hogy az engedélyek nagy részét már megszerezték és a kivitelezői szerződés aláírása hamarosan várható, ami azt is jelenti: a munkák a nyár elmúltával el is kezdődhetnek.
A projekt 2028-ra lehet kész. A Vg hozzátette: az új vezeték azért fontos, mert Szerbia jelenleg szinte kizárólag a horvátországi Janaf-rendszertől függ a nyersolaj-szállítás terén, míg az új nyomvonal ezt az egyoldalú kiszolgáltatottságot szüntetné meg, és közvetlen kapcsolatot teremtene Közép- és Kelet-Európa felé Magyarországon át.
Nyitókép forrása: Andrej ISAKOVIC / AFP