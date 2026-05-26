aleksandar vucic magyarország szerbia mol

Eldőlt: új olajvezeték épül Magyarország felé – már azt is tudni lehet, mikorra készül el

2026. május 26. 08:11

Az engedélyek nagy részét már megszerezték és a kivitelezői szerződés aláírása hamarosan várható, ami azt is jelenti: a munkák a nyár elmúltával el is kezdődhetnek.

Dubravka Dedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter hétfőn a szerb állami televízióban adott interjút arról, hogyan haladnak a tárgyalások a NIS eladásáról – írja a Világgazdaság. Ahogyan a Mandineren már beszámoltunk róla, a magyar Mol megvásárolná a cégben lévő orosz részesedést, és a miniszter szerint a felek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, pedig Aleksandar Vucic elnök három napja még pesszimistán nyilatkozott az ügyről.

A tárcavezető elmondta, hogy a tárgyalások már előrehaladott fázisban tartanak, körvonalazódik a kompromisszum, és szerinte kielégítő megállapodás születhet. Szerbia ugyanakkor egyértelműen ragaszkodik néhány alapfeltételhez:

a pancsovai finomítónak teljes kapacitáson kell működnie, és az ország üzemanyag-ellátását elsősorban hazai feldolgozásból kell biztosítani, nem importból.

A 2024-ben felújított finomító kiváló állapotban van, ezért Szerbia tehát adott esetben a saját lábán is meg tud állni. A MOL ugyan nagyobb mozgásteret szeretne megtartani a saját vállalatcsoportján belül, Szerbia azonban nem enged abból, hogy a NIS meghatározó szereplő maradjon a hazai piacon. A miniszter hozzátette, hogy hosszabb távon egy új kőolajvezeték építése is az energetikai függetlenséget szolgálja.

A lap hangsúlyozta, hogy az engedélyek nagy részét már megszerezték és a kivitelezői szerződés aláírása hamarosan várható, ami azt is jelenti: a munkák a nyár elmúltával el is kezdődhetnek.

A projekt 2028-ra lehet kész. A Vg hozzátette: az új vezeték azért fontos, mert Szerbia jelenleg szinte kizárólag a horvátországi Janaf-rendszertől függ a nyersolaj-szállítás terén, míg az új nyomvonal ezt az egyoldalú kiszolgáltatottságot szüntetné meg, és közvetlen kapcsolatot teremtene Közép- és Kelet-Európa felé Magyarországon át.

Nyitókép forrása: Andrej ISAKOVIC / AFP

Nasi12
2026. május 26. 10:31
Ez olyan lesz mint az északi áramlat gázvezeték. Mindent elkövetnek, hogy elszabotálják a terveket. Most valami ngo féle támadott meg valami engedélyt, vagy tendert. Aztán ha elkészül mindent elkövetnek, hogy ne jöjjön rajta olaj. Aztán ha jönne felrobbantódik.
Halder_1899
2026. május 26. 08:45
Szerbia példa, hogy kell küzdeni a saját cégekért és saját célokért, nem pedig meghajolni egy hatalmas multi előtt. (amúgy nekünk jól jönne, már akkor ha a magyar állam is marad valamennyire a cégben, nem adják el, ha szerb is ott lenne a MOLban)
elektronelektor
2026. május 26. 08:22
Ennek a kőolajvezetéknek a megépítését a parazita EU gazdák nem fogják hagyni. A pszichopata feladata lesz, hogy felmondja a megállapodást és mindenkit börtönbe küldjön akinek ilyesmi egyáltalán az eszébe jutott.
antoniosalazar
2026. május 26. 08:21
Eldőlt: új olajvezeték épül Magyarország felé – már azt is tudni lehet, mikorra készül el Nem Magyarország felé hanem Magyarország felöl. Mikor szoktok le mandiner a csúsztatásokról?
