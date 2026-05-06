„Szoboszlai a topjátékosunk? Elég mélyre süllyedtünk” – a többség még mindig a jövő kapitányát látja a magyarban

Elképesztő különbségek Liverpoolban: az egész csapat elbújhat Szoboszlai mögött
Megint gyengén játszottak a Vörösök.
A Liverpool a Manchester United ellen már a 11. bajnoki vereségét szenvedte el az évadban. A Vörösök idényét szörnyűnek látják Angliában, Szoboszlai Dominiket viszont a legtöbben kiemelkedőnek tartják.
Hiába szerzett vasárnap Szoboszlai Dominik gólt, és osztott ki egy gólpasszt is, a Liverpool 3–2-re kikapott a Manchester United vendégeként a Premier League-ben, ezzel pedig címvédőként már a 11. vereségét szenvedte el a bajnokságban. Ennek ellenére azért minden valószínűség szerint meglesz a Bajnokok Ligája-indulás a Vörösöknek, de a szurkolók nem túl elégedettek az évaddal.
Ahogy a szakértők sem: a korábbi labdarúgó, Troy Deeney például azt mondta a BBC Sportnak, hogy
a Liverpool idénye szörnyű volt, de Szoboszlai kiemelkedett a csapat egyik legjobbjaként.”
Az biztos, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya volt Arne Slot vezetőedző egyik legfontosabb pillére a szenvedő együttesben,
50 mérkőzésen összesen 4466 percet játszott, ebben a mutatóban a topbajnokságokat nézve is csak csapattársa, Virgil van Dijk előzte meg 52 meccsen 4671 perccel.
Szoboszlai ezeken a találkozókon 13 gólt és 10 gólpasszt termelt.
Deeney kijelentését megosztotta a közösségi oldalán az Empire Of The Kop portál is, a posztra pedig természetesen érkeztek a szurkolói reakciók, melyek közül szemezgettünk.
„Ajánljatok neki hosszú távú szerződést, jó fizetést és adjátok oda a kapitányi karszalagot neki” – írta Szoboszlairól egy rajongó.
„Kivételes idénye van, szép munka volt, Szobó” – írta egy másik.
„Rohadtul igaz” – fogalmazott lényegre törően egy harmadik.
Akadt azért ellenvélemény is:
„Nem volt olyan jó, hagyjuk már ezt abba, átlagos volt.”
A legjobb? Amikor arról kell beszélnünk, hogy Szoboszlai a topjátékosunk, akkor látszik, mennyire mélyre süllyedtünk”
– írták az újabb negatív véleményt.
De azért többségben vannak a Deeney-vel egyetértők:
Számomra messze a szezon játékosa, és a következőben pedig legyen ő a kapitány!! Virgil nem az a kapitány, akire a csapatnak szüksége volt ebben a szezonban!! Építsd fel a csapatot Szoboszlai köré.”
Az idénynek persze még nincs vége, szombaton a Chelsea-t fogadja rangadón a Liverpool az Anfield Roadon.
Nyitókép: News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP