bizalmatlanság Zelenszkij Ukrajna közvélemény-kutatás

Kijött a kutatás: az ukránok nyíltan elmondták, miért nem bíznak Zelenszkijben

2026. május 05. 14:38

Egy átfogó felmérés rávilágít arra, hogyan látják az ukránok saját államfőjüket. Zelenszkij iránt egyre erősebb a bizalmatlanság, amelynek okai között nemcsak a jelenlegi helyzet, hanem korábbi tapasztalatok is szerepet játszanak.

Az ukránok egy jelentős része nem bízik Volodimir Zelenszkijben, és ez a hozzáállás sok esetben már évekkel ezelőtt kialakult. A KISZó által ismertetett, az RBC-Ukraine nyomán közölt kutatás szerint a bizalmatlanság mögött több, egymástól eltérő tényező húzódik meg. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet 2026. április 20–27. között végzett felmérése alapján az ukránok 36 százaléka nem bízik az elnökben. A kutatók egy kisebb mintán további kérdésekkel igyekeztek feltárni a háttérben húzódó okokat, amelyek részletes képet adnak a kritikusok gondolkodásáról.

A válaszok alapján a bizalmatlanság leggyakoribb oka nem a jelenlegi eseményekhez kapcsolódik. A megkérdezettek 40 százaléka azt mondta, hogy a Volodimir Zelenszkij iránti szkeptikus hozzáállása már 2022 előtt, sőt egyes esetekben már 2019 előtt kialakult.

Többen konkrét példákat is említettek, amelyek szerintük már a háború előtt is megkérdőjelezték az elnök alkalmasságát. Ilyen volt például az erők szétválasztása a frontvonalon, egyes nyilatkozatok, illetve az elnök viselkedése békeidőben. Egy válaszadó ezt így fogalmazta meg: 

már a Kvartal 95 (Zelenszkij produkciós cége) időszakától kezdve negatívan viszonyulok Zelenszkijhez és a tevékenységéhez.

A kutatás arra is rámutat, hogy a bizalmatlanság sokaknál tartósan fennáll. A megkérdezettek 70 százaléka úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt egy-két hónapban nem változott a véleménye, míg 26 százalék szerint romlott a helyzet. Mindössze 4 százalék érzékelt némi javulást, de ők továbbra sem bíznak az államfőben.

Konkrét kritikák Zelenszkij vezetésével szemben

A felmérés részletesen feltárta, milyen konkrét okok állnak a bizalmatlanság mögött. A válaszadók 32 százaléka szerint Zelenszkij nem tesz elegendő erőfeszítést a háború befejezéséért, míg 28 százalék úgy látja, nem teljesítette választási ígéreteit.

A korrupció kérdése szintén jelentős tényező, ezt a megkérdezettek 20 százaléka említette, és többen konkrétan a Mindics-ügyet hozták fel példaként.

Emellett 18 százalék a személyzeti politikát kritizálta, különösen a közeli emberek kinevezését és a szakemberek leváltását. További kifogásként jelent meg az államirányításban mutatott alkalmatlanság, amelyet 12 százalék nevezett meg. A mozgósítással és a hadkiegészítő központok tevékenységével kapcsolatos elégedetlenség, valamint az életszínvonal csökkenése és az árak emelkedése egyaránt 10–10 százaléknál szerepelt.

A felmérésből az is kiderült, hogy bizonyos, gyakran emlegetett témák nem játszanak jelentős szerepet a bizalmatlanságban. A megkérdezettek közül senki sem nevezte meg okként a választások hiányát, és csak egy-egy válaszadó beszélt a szólásszabadság korlátozásáról, illetve arról, hogy az elnök ragaszkodik a hatalomhoz.

A jövőt illetően is megoszlanak a vélemények. Bár sokan nem bíznak Zelenszkijben, 46 százalékuk mégis úgy véli, hogy a háború végéig hivatalban kell maradnia. Ezzel szemben 42 százalék a mielőbbi lemondását sürgeti.

A kutatás adatai szerint a bizalom szintje is csökkenő tendenciát mutat. 2026 áprilisában az elnökbe vetett bizalom 62 százalékról 58 százalékra esett vissza márciushoz képest, miközben a bizalmatlanok aránya 32 százalékról 36 százalékra emelkedett.

Összesen 6 komment

Nasi12
2026. május 05. 16:25
Nagyon fontosak a kutatás körülményei. Mennyire mernek őszinték lenni. Ezt kellene kutatni. Hánnyal kell beszorozni a válaszokat.
duro_dorka
2026. május 05. 16:19
Nem hiszek ennek a Zelenszkij-bizalmatlansági statisztikának. Túlnyomják a törpét. Ha meg mégis igaz lenne, akkor a banderista ukrán vademberek megérdemlik sorsukat.
Obsitos Technikus
2026. május 05. 16:09 Szerkesztve
"az ukránok 36 százaléka nem bízik" Tehát csaknem a kétharmaduk igen. Köszönjük Emese, vagy hogy kell ukránul mondani.
pandalala
2026. május 05. 15:13
uncsi
