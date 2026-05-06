Orbán Balázs bejelentette, hogy lemond az NKE Tanácsadói Testületének elnöki pozíciójáról

Eldőlt Orbán Balázs sorsa: váratlan helyen folytatja a miniszterelnök politikai igazgatója
A pártlistáról 42 képviselő szerzett mandátumot az Országgyűlésbe, közülük azonban 25-en nem éltek ezzel a lehetőséggel.
Friss bejegyzésében tette nyilvánossá a hírt.
„Nyolc évig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöke lehettem. Köszönöm!” – ezzel a sorral jelentette be Orbán Balázs hétfő reggel, hogy távozik az NKE elnöki posztjából.
Kiemelte, hogy „két kiváló rektorral” dolgozhatott együtt: „Koltay Andrásról, mind Deli Gergelyről a legjobbakat tudom elmondani, szakmailag és emberileg egyaránt”.
NKE-s oktatóként érkeztem erre a feladatra, és most NKE-s oktatóként térek vissza. Köszönöm a megtiszteltetést. Maradok a haza szolgálatában!”
– zárta bejegyzését.
Ismert, hogy a Fidesz 2026-os választási kampányáért felelős Orbán Balázs, a miniszterelnök egykori politikai igazgatója munkáját a párt európai parlamenti frakciójában folytatja júliustól. Az ő helyére Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza.
