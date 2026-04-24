„Néhány napja írtam itt Facebookon, hogy a Tisza Párthoz hasonló szivárványkoalíciók jellemzője továbbá, hogy a nyilvánosság tereit meghagyják a progresszív baloldal felségterületének. Ebből következően felerősödik a médiában a baloldali, progresszív-liberális elem, nem ritkán külföldi támogatással és külföldi értelmezési keretek átvételével.

Ugyanígy a tágabb értelemben vett kultúra és az oktatás területe sem marad hosszabb távon centrista tér. E területek baloldalra delegálásával Magyarország ismét a mintakövetés útjára lép. Olyan világ jön, amikor mindennél nagyobb szükség lesz a hagyományos értékeink és a józan ész melletti kiállásra. Mi ezért fogunk küzdeni.”