Milliárdos lyukat üthet a költségvetésen a Tisza adóterve

Elemzők szerint a Tisza által tervezett az intézkedéscsomag évente akár 800 és 1000 milliárd forint közötti bevételkiesést is okozhat.
A Tisza kampányában az adórendszer nagyszabású átalakítását jelentette be. A választási kampány alatt a párt politikusai többször beszéltek arról, hogy győzelmük esetén gyökeresen átalakítanák az adózási rendszert – írta meg a Világgazdaság.
A lap szerint úgy tűnik, hogy a tervek egy része már biztosan megvalósul, mivel Kapitány István, a Magyar kormány leendő gazdasági minisztere bejelentést tett. Ennek értelmében
a változások a személyi jövedelemadó mérséklését jelentik, de a kedvezmény csak a mediánbér alatt keresőket érinti majd, a magasabb bevételi hányadra vonatkozó tervekről pedig nem volt szó.
Argyelán József, a Bankmonitor elemzője szerint fontos lenne tudni, hogy mely időpontban érvényes mediánbér alapján határozzák majd meg az adósávokat. A KSH adatai szerint a februári bruttó mediánbér 591 ezer forint volt, Kapitány István azonban 625 ezer forintos adatról írt. Kapitány szerint 2025-ben a főállású dolgozók 28 százalékának a nettó reálbére csökkent, miközben a KSH statisztikái alapján a reálkeresetek növekedése 2026 februárjában éves alapon, a teljes nemzetgazdaságban 10,5 százalék volt.
A bejelentés alapján a minimálbért keresőknél az szja 15 százalék helyett 9 százalék lenne, ami havonta 20 ezer forintos többletet eredményezne.
A 322.800 forintos minimálbér kedvezmény nélküli nettója így 214 662 forintról 234.030 forintra nőhet. Bruttó 420 ezer forintos bérnél az adókulcs 11,5 százalékra mérséklődhetne, így a nettó 279 300 forintról 294 ezer forintra emelkedne. Bruttó 500 ezer forintnál az szja 13 százalékra csökkenne, ami 332.500 forintról 342.500 forintra növelné a nettót, míg 625 ezer forintos jövedelemnél a 14,2 százalékos kulcs 415.625 forintról 420.625 forintra emelné a kedvezmények nélküli nettó bért. A kedvezményezettek köréből ugyanakkor kiesnek azok, akik szja mentességet élveznek, például a 25 év alattiak és az adómentességet élvező édesanyák.
A tervezett intézkedések ütemezése egyelőre nem ismert, ezért a pluszpénzzel még senki nem tervezhet. A Bankmonitor szakértői szerint a többletjövedelem növelheti a fogyasztást, főként az alacsonyabb jövedelműek körében, míg a magasabb jövedelemmel rendelkezők esetében a hitelkeret 1 vagy 2 millió forinttal emelkedhet. Megtakarításra főként azoknál lehet esély, akiknek eddigi jövedelme is elégséges volt.
A többkulcsos adórendszer bevezetése miatt az államháztartás bevételtől esik el, amit csak részben ellensúlyozhat a fogyasztás fellendülése. További kockázatot jelenthet, ha Kapitány István az egészséges élelmiszerek, a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfáját is rövid időn belül csökkentené, mivel ez újabb kieső bevételként jelenne meg. Egyes becslések szerint az intézkedések összköltsége így elérheti az évi 800 és 1000 milliárd forintot, miközben az alacsonyabb adókulcs az árnyékgazdaság térnyerését is ösztönözheti, ha a munkavállalók a minimálbér feletti jövedelemrészüket nem vallják be.
