kdnp orbán balázs kocsis máté gulyás gergely fidesz országgyűlés frakció

Eldőlt Orbán Balázs sorsa: váratlan helyen folytatja a miniszterelnök politikai igazgatója

2026. április 27. 15:54

A pártlistáról 42 képviselő szerzett mandátumot az Országgyűlésbe, közülük azonban 25-en nem éltek ezzel a lehetőséggel.

null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán ismertette a párt parlamenti képviseletének tagjait. A névsor közzététele mellett a frakcióvezető a párton belüli jelentős változásokról is beszélt: a már ismert, tapasztalt képviselők mellett több új szereplő is helyet kapott a listán.

Gulyás elmondta, hogy a pártlistáról 42 képviselő szerzett mandátumot az Országgyűlésbe, közülük azonban 25-en nem éltek ezzel a lehetőséggel. Hozzátette, hogy a visszalépők közül 24 főt már sikerült pótolni. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Kivételt jelent Orbán Balázs, aki júliustól a Fidesz európai parlamenti frakciójában folytatja munkáját. 

Az ő helyére Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza, és a Szociális Bizottság munkájában vesz majd részt. A frakció helyettes vezetői Kocsis Máté, Balla György, valamint a hét szóvivő lesznek. Balla Györgyről az is kiderült, hogy a frakcióigazgatói feladatokat is ellátja majd.

A KDNP frakcióját Rétvári Bence vezeti.

Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy kedden tovább ülésezik a Fidesz és a KDNP, hogy megállapodjanak az Országgyűlési bizottság struktúrájáról és a tisztségviselőkről.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Purger Tamás / MTI

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
szim-patikus
2026. április 27. 18:49
Kivételt jelent Orbán Balázs, aki júliustól a Fidesz európai parlamenti frakciójában folytatja munkáját. ------ a szeméttelepen palackválogatónak még elment volna.
masikhozzaszolo
2026. április 27. 18:41
Az jutott eszembe, hogy a Tisza nem a meglévő minisztériumi rendszert használja. Szerintem, amelyik minisztérium nem lesz a Tisza alatt azt haza lehetne vinni. Nem kell átadni senkinek. Mondták is, nem lesz urizálás, nem kell piszoár, bilit fognak használni, olcsóbb.
Magyarorszag-elveszett
2026. április 27. 18:18
yalaelnok 2026. április 27. 18:03 A tények mást mutatnak, például, hogy a tisza csak hazugsággal és gyűlölettel került kormányra. Ezt érezd és szagold minden nap. Még most is hazudtok éjjel nappal, de ti ehhez tapsoltok és ezt tartjátok normálisnak. Vajon meddig?
yalaelnok
2026. április 27. 18:03 Szerkesztve
Többször leírtam tényekkel alátámasztva és érvelve, miért nem kedveltem, miért tartottam kártékonynak a Fidesz számára a tevékenységét. Röviden összefoglalva, buta. kiegészítés a gyengébbek kedvéért: a Fideszre szavaztam és mindig a nemzeti erőkre szavaztam korábban is, ezért is tragikus számomra, hogy sok Orbán Balázshoz hasonló ostoba van, volt a döntésekhez közel tehát a nemzeti oldal számára, számomra volt kártékony Orbán Balázs (személyesen is ismerem, bár nem sokszor találkoztunk)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!