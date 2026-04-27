Eldőlt Orbán Balázs sorsa: váratlan helyen folytatja a miniszterelnök politikai igazgatója

Itt a teljes névsor: ők alkotják a Fidesz új parlamenti frakcióját (VIDEÓ)
„A Fidesz-KDNP normális ellenzék lesz” – fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban Gulyás Gergely.
A pártlistáról 42 képviselő szerzett mandátumot az Országgyűlésbe, közülük azonban 25-en nem éltek ezzel a lehetőséggel.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán ismertette a párt parlamenti képviseletének tagjait. A névsor közzététele mellett a frakcióvezető a párton belüli jelentős változásokról is beszélt: a már ismert, tapasztalt képviselők mellett több új szereplő is helyet kapott a listán.
Gulyás elmondta, hogy a pártlistáról 42 képviselő szerzett mandátumot az Országgyűlésbe, közülük azonban 25-en nem éltek ezzel a lehetőséggel. Hozzátette, hogy a visszalépők közül 24 főt már sikerült pótolni.
Kivételt jelent Orbán Balázs, aki júliustól a Fidesz európai parlamenti frakciójában folytatja munkáját.
Az ő helyére Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza, és a Szociális Bizottság munkájában vesz majd részt. A frakció helyettes vezetői Kocsis Máté, Balla György, valamint a hét szóvivő lesznek. Balla Györgyről az is kiderült, hogy a frakcióigazgatói feladatokat is ellátja majd.
A KDNP frakcióját Rétvári Bence vezeti.
Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy kedden tovább ülésezik a Fidesz és a KDNP, hogy megállapodjanak az Országgyűlési bizottság struktúrájáról és a tisztségviselőkről.
„A Fidesz-KDNP normális ellenzék lesz” – fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban Gulyás Gergely.
