J.D. Vance az MCC-ben: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához
A világ egyik legbefolyásosabb politikusa érkezett a Tas vezér utcába.
Az idén 30 éves születésnapját ünneplő MCC több mint 8000 diákot képez, több mint 30 helyszínen szerte a Kárpát-medencében.
„Kampányfinisben vagyunk. Mégis, a Mathias Corvinus Collegium – MCC kuratóriumának elnökeként szeretnék néhány szót szentelni annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, JD Vance ellátogatott az MCC-be és megosztotta gondolatait a diákokkal. Az esemény messze túlmutat a napi politikai ügyeken. Kivételes, történelmi alkalom.
Az MCC nem pusztán oktatási intézmény, hanem egy küldetés: magyar fiatalok képzése nemzeti elkötelezettséggel és nemzetközi versenyképességgel. Tudás, hazaszeretet és közösségi felelősség egyben.
A nyugati világ számos egyetemét ma egy olyan liberális ideológia formálja, ami tagadja a nyugati világ civilizációs alapjait, korlátozza a valódi vitát és akár a szabad gondolkodást. Mi Magyarországon erre a kezdetektől nemet mondtunk.
Nem véletlen, hogy a progresszív nemzetközi intézmények politikai eszközökkel lépnek fel velünk szemben.
Egyre világosabb az is, hogy ebben az oktatás jövőjéért folytatott küzdelemben nem vagyunk egyedül: J. D. Vance támogatása is azt mutatja, hogy sok és erős szövetségese van Magyarországnak.
Az idén 30 éves születésnapját ünneplő MCC több mint 8000 diákot képez, több mint 30 helyszínen szerte a Kárpát-medencében. Könyvkiadás, kutatás, külföldi egyetem, nemzetközi lehetőségek és nemzeti büszkeség. Ma jó ennek a közösség tagjának lenni: közös építkezés, egyedülálló tapasztalatok, beláthatatlan lehetőségek.
És a java még csak most jön.
Boldog születésnapot, MCC!”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert