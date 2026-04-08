JD Vance az MCC-ben: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához

Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, hogy sok barátja van Magyarországnak, aki felismeri, hogy Orbán Viktor jó munkát végez”

– mondta.

Vance hozzátette: azt hitték könnyebb lesz lezárni az ukrán-orosz konfliktust. Elmondta: sokat segítettek a háttérben a nyugati vezetők, de a legsegítőkészebb Orbán Viktor volt. „Nincs értelme a háborúnak” – jelentette ki. Feltette a kérdést: mi értelme néhány méterért ennyi embert elveszíteni?

„Szeretjük Európát”

– jelentette ki JD Vance.

Az alelnök elmondta: azok az ideák, amik létrehozták az Egyesült Államokat, azok mind Európában születettek.

„Nagyon sok baj van a politikai vezetéssel, különösen a brüsszeli bürokratákkal” – tette hozzá. Példaként említette az energiapolitikát.

Az iráni helyzettel kapcsolatban elmondta: az iráni hadsereg megsemmisítése volt a célt, amit gyakorlatilag elértek.

A tűzszünettel kapcsolatban kijelentette: ha Irán megnyitja a Hormuzi-szorost, akkor Amerika sem lövi Iránt.

Az iráni vezetésről elmondta: voltak akik jelezték, hogy szívesen tárgyalnak, de voltak, akik nem és aláássák a megegyezést, és ez nehézzé teszi a tárgyalást. Éppen ezért szerinte törékeny lehet ez a tűzszünet. Ha nem tartják be az irániak az oldalukat.

Vance az oktatással kapcsolatban elmondta: fontos, hogy a diploma vagy adjon egy jó szakmát, vagy megtanítson gondolkodni.

Szalai Zoltán megkérdezte az alelnöktől, mit tanult meg a Yale Egyetemen eltöltött évek alatt: Vance elmondta, hogy megtanulta, hogyan működnek az elit rendszerek. Hozzátette: nagyon szűk az elit az Egyesült Államokban, és rendkívül elszigetelt. Találkozott olyan emberekkel, akik soha nem beszéltek átlagos emberekkel. Vance szerint fontos lenne meritokratikussá tenni az amerikai rendszert, és meg kellene szüntetni a faji alapú diszkriminációt.

A civilizációnk nem egy nap alatt épült, ezért nem is lehet megmenteni egy nap alatt”

– zárta az üzenetét az alelnök.

Nyitókép forrása: Földházi Árpád /Mandiner