JD Vance orbán balázs amerikai egyesült államok szalai zoltán mcc

JD Vance az MCC-ben: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához

2026. április 08. 10:11

A világ egyik legbefolyásosabb politikusa érkezett a Tas vezér utcába.

2026. április 08. 10:11
null

Szerdán délelőtt különleges eseménynek ad otthont a Mathias Corvinus Collegium (MCC): J.D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke látogat el az intézménybe, ahol a diákok előtt zajló beszélgetésen vesz részt Szalai Zoltán főigazgató vendégeként. Az eseményen Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke mond nyitóbeszédet.

A találkozó lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok közvetlenül hallhassák az egyik legbefolyásosabb amerikai politikus gondolatait.

J.D. Vance budapesti programja a magyar-amerikai kapcsolatok erősítését szolgálja, és illeszkedik abba a sorba, amelyben magas szintű amerikai vezetők mutatnak ki érdeklődést Magyarország iránt.

Az alelnök látogatása az MCC-ben különösen jelentős, hiszen az intézmény a közép-európai konzervatív gondolkodás és tehetséggondozás egyik legfontosabb központja, ahol rendszeresen vendégeskednek magas rangú nemzetközi szakértők és politikai vezetők.

Panelbeszélgetés az amerikai-magyar kapcsolatokról

Az esemény elején sor került egy rövid panelbeszélgetésre, amelyen részt vett James Orr, a Cambridge-i Egyetem professzora, Ugrósdy Márton, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára és Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet igazgatója. 

Orr arról beszélt, hogy Magyarország megpróbált ellenállni a woke transznacionális mozgalomnak. „Vissza kell hozni a démoszt a demokráciába” – jelentette ki Ugrósdy Márton, aki szerint az európai vezetés eltávolódott az emberektől. Pappin kiemelte az oktatás fontosságát, hogy mennyire fontos a nyugati értékek átadása, és ezt Magyarország is felismerte, és ez az, ami ide vonza az amerikai republikánusokat. 

Fotó: Földházi Árpád

James Orr elmondta: örül, hogy az alelnök nyíltan beszélt a Karmelitában, és kimondta: külföldi beavatkozás zajlik a magyar választásba. Kijelentette: szereti Európát, és éppen ezért nem szereti az Európai Uniót. 

Gladden Pappin az amerikai támogatással kapcsolatban elmondta: az alelnök felismerte, hogy Magyarország kivétel az Európai Unióban. Hozzátette a külföldi beavatkozás nem Vance jelenléte, hanem az, amit Brüsszel csinál azzal, hogy zsarolja az országot, és visszatartja a pénzeket. 

Orbán Balázs köszöntötte JD Vance-t. Elmondta: mikor Vance még csak szenátor volt már egyeztettek vele, hogy látogasson el az MCC-ben. 

Sose volt még olyan szoros kapcsolat az Egyesült Államok és Magyarország között”

 – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója. 

Elmondta: osztoznak Vance azon aggodalmán, hogy túlságosan nagy a progresszív befolyás a felsőoktatáson. 

Az MCC sikeréről is beszélt Orbán Balázs, és megköszönte az alelnöknek, hogy ellátogatott az intézménybe. 

Beszélgetés az alelnökkel

JD Vance alelnökkel Szalai Zoltán az MCC főigazgatója beszélgetett. 

Szalai Zoltán megkérdezte, hogy miért fogadta el az MCC meghívását az Egyesült Államok alelnöke. Vance azzal viccelődött, hogy a látogatást Orbán Viktor javasolta ebéd közben. 

Vance elmondta: az MCC bebizonyítja, hogy lehetséges olyan felsőoktatási intézmény, amely elkötelezett a nagyszerűség iránt, de közben elkötelezett az értékek mellett is, és fontosnak tartja a nyugati civilizáció felépítését. 

JD Vance a választásokba való beavatkozásokkal kapcsolatban: megdöbbent azon, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort. 

„Ez elfogadhatatlan”. 

 – jelentette ki. Az alelnök szerint a választásba való beavatkozás az is, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket. 

Beszélt arról, hogy megtekintette a Szent Koronát, ami nagy hatással volt rá. 

Szavazzatok arra, akit vezetőtöknek akartok”

 – mondta az alelnök, aki elutasította, hogy beavatkozna az Egyesült Államok a magyar választásokba. 

Orbán Viktorról elmondta, hogy jó munkát csinál, jó partner a békében. Szerinte a magyar miniszterelnök mindkét oldalt megérti, ami szerinte szükséges a konfliktus megértéséhez. 

Fotó: Földházi Árpád 

„Botrány, amit az EU csinál Magyarországgal” – jelentette ki. 

Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, hogy sok barátja van Magyarországnak, aki felismeri, hogy Orbán Viktor jó munkát végez”

 – mondta. 

Vance hozzátette: azt hitték könnyebb lesz lezárni az ukrán-orosz konfliktust. Elmondta: sokat segítettek a háttérben a nyugati vezetők, de a legsegítőkészebb Orbán Viktor volt. „Nincs értelme a háborúnak” – jelentette ki.  Feltette a kérdést: mi értelme néhány méterért ennyi embert elveszíteni?

„Szeretjük Európát” 

– jelentette ki JD Vance.

Az alelnök elmondta: azok az ideák, amik létrehozták az Egyesült Államokat, azok mind Európában születettek. 

„Nagyon sok baj van a politikai vezetéssel, különösen a brüsszeli bürokratákkal” – tette hozzá. Példaként említette az energiapolitikát. 

Az iráni helyzettel kapcsolatban elmondta: az iráni hadsereg megsemmisítése volt a célt, amit gyakorlatilag elértek. 

A tűzszünettel kapcsolatban kijelentette: ha Irán megnyitja a Hormuzi-szorost, akkor Amerika sem lövi Iránt. 

Az iráni vezetésről elmondta: voltak akik jelezték, hogy szívesen tárgyalnak, de voltak, akik nem és aláássák a megegyezést, és ez nehézzé teszi a tárgyalást. Éppen ezért szerinte törékeny lehet ez a tűzszünet. Ha nem tartják be az irániak az oldalukat. 

Vance az oktatással kapcsolatban elmondta: fontos, hogy a diploma vagy adjon egy jó szakmát, vagy megtanítson gondolkodni. 

Szalai Zoltán megkérdezte az alelnöktől, mit tanult meg a Yale Egyetemen eltöltött évek alatt: Vance elmondta, hogy megtanulta, hogyan működnek az elit rendszerek. Hozzátette: nagyon szűk az elit az Egyesült Államokban, és rendkívül elszigetelt. Találkozott olyan emberekkel, akik soha nem beszéltek átlagos emberekkel. Vance szerint fontos lenne meritokratikussá tenni az amerikai rendszert, és meg kellene szüntetni a faji alapú diszkriminációt. 

A civilizációnk nem egy nap alatt épült, ezért nem is lehet megmenteni egy nap alatt” 

– zárta az üzenetét az alelnök. 

Nyitókép forrása: Földházi Árpád /Mandiner

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
salátás
2026. április 08. 12:24
reakcio1969salátás 2026. április 08. 11:50 • Szerkesztve Te ha valakit meg akarsz sérteni, lecigányozod. Te egy rasszista vagy? Csak a miheztartás végett kérdezem. ------ 1:igen, rasszista vagyok 2: a cigánygyerek cigánygyerekként viselkedik én pedig lecigányozom. na bumm. mennek itt a felületen ennél sokkal keményebb dumák is főképp a haverjaidtól 3: megvan, hogy milyen előző nevei voltak a cigánygyereknek és milyen hozzászólásokat ír/írt? kicsit keresgélj, ha már teszed a szépet 4: téged sem tartalak egy centivel sem többre, egy propagandisa, copypaste hulladék vagy 5: :))))))
Cs72
2026. április 08. 12:19
"Orbán Viktor másfél évtized uralkodás után szembenéz eddigi legerősebb kihívójával. Elsütötte az összes trükkjét. A fölényes lekezelést, az örökké való hatalom gőgjét. „Reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik.” Ó, a sas akkor még nem kapkodott. Ellőttek minden töltényt, pénzügyektől a magánéletig. Dübörgött a hazaárulás vádja, a brüsszelezés, ukránozás, a lopott pénzből, kontraszelektált suttyókkal üzemeltetett propaganda monoton kántálása. A titkosszolgálatok támadása, szintén eredménytelenül, csúfos lebukással a végén.Semmi sem működött. A gépezet, ami oly könnyen bánt el filozófusokkal, egyetemistákkal, tanárokkal és újságírókkal, most csődöt mondott. A kontraszelektált suttyók egyre dühödtebben verték az asztalt, és egyre frusztráltabban látták, hogy nincs hatásuk. Aztán a reménytelen helyzetben lévő ember köré gyűlt a remény. És a sas kapkodni kezdett, mostanra pedig már kotkodácsol."
Arisztokrata
2026. április 08. 12:19
Végre kimondja egy nyugati csúcsvezető, ami evidens: egy terrorista terrorista, kész.
Ernest01
•••
2026. április 08. 12:11 Szerkesztve
Miért olyan fontos nektek ez a hír? Elleptétek ez a topikot mint a legyek a légypapírt, sőt még új Tiszás propagandistát is felvettetek aki mindent tud! szerinte!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.