04. 08.
szerda
török áramlat roman szvitan magyarország Magyar Péter ukrajna oroszország

Fenyegetőzik a leghíresebb ukrán katonai szakértő: „A gázvezetékeket bárhol a világon megtámadhatjuk” (VIDEÓ)

2026. április 08. 06:42

A valóság az, hogy Ukrajna a létében fenyegeti Magyarországot.

2026. április 08. 06:42
null

Az Ellenpont arról ír, hogy Roman Szvitan, az egyik legismertebb, Zelenszkijhez közeli ukrán katonai szakértő már márciusban, néhány héttel a Török Áramlat elleni merényletkísérlet előtt arról beszélt, hogy Oroszország ellen bármilyen eszköz megengedett, és 

az elsődleges célpont az orosz gazdaság és azon belül az orosz gázszállítás akár Szerbiában vagy Magyarországon is.

Mint kiderült, Zelenszkij mindenáron le akarja választani Magyarországot az orosz gázról, ezért avatkozik be a választásba Magyar Péter mellett, és erről szólhat a hétvégi terrorkísérlet is – írják.

Emlékeztetnek: a Török Áramlat szerbiai szakaszát vasárnap megpróbálták felrobbantani, azonban a szabotázsakció végül meghiúsult. A szerb hatóságok a határ közelében, közvetlenül a gázvezeték mellett két táskát találtak, amelyekben összesen mintegy négy kilogramm robbanóanyag volt. Bár a hivatalos megerősítés még várat magára, 

a szerb biztonsági erőknek sikerült azonosítaniuk a feltételezett elkövetőket.

Az ukránok mindent tagadnak, és az oroszokra mutogatnak. A kérdés azonban továbbra is adja magát: kinek állhatott érdekében a terrortámadás? Az Ellenpont szakértői véleményekre támaszkodva korábban elmodta, hogy a hétvégi támadási kísérletet

 jó eséllyel ukránok követhették el – erre bizonyíték Roman Szvitan korábbi nyilatkozata is.

Az ukrán katonai szakértő elmondta ennek a támadásnak az ukrán magyarázatát is a Hírgyár című műsorban: a katonai szakértő kifejtette, hogy az orosz energiaszállítmányok ellen minden eszköz megengedett, a világ bármely pontján. Így tehát Magyarországon, Szerbiában vagy bárhol máshol, ők ezt mind legális célpontnak tekintik.

Ezt is ajánljuk a témában

Pár idézet Roman Szvitantól:

„A háborúban minden eszköz megengedett. Különösen nekünk, mert mi egy olyan ország vagyunk, amely agresszió áldozata lett. Még az ENSZ Alapokmányának 51. cikke szerint is – olvassák el nyugodtan –, jogunk van csapást mérni az ellenségre bármilyen elérhető eszközzel,

 a bolygónk bármely pontján. Sőt, ami azt illeti, az űrrel kapcsolatban sincsenek ott tiltások, szóval bárhol megtehetjük.”

„Hadd kezdjem elölről: a harcok leállítása és a mi győzelmünk csak az Orosz Birodalom felbomlása után lehetséges, az Oroszországi Föderációt pedig csak a gazdasága tönkretételével lehet szétzilálni. Ez azt jelenti, hogy az orosz gazdaság megsemmisítése számunkra legális katonai célpont. Na, most nézzék meg, hol van az orosz gazdaság: 

egy orosz gázszállító, orosz gázzal, az maga az orosz gazdaság. Ugye tovább már nem is kell magyaráznom, miért legális katonai célpont ez nekünk?”

Hangsúlyozzák: ezt az érvelést meghallgathattuk már számos ukrán közszereplőtől, magától Zelenszkij elnöktől is, amikor még a Barátság kőolajvezetékről volt szó. Amerikai jelentésekből az is kiderült, hogy az ukrán elnök már 2023-ban azt tervezte, hogy felrobbantja a vezetéket, írják.

Nyitókép: Képernyőkép

 

Összesen 69 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
santer-2
2026. április 08. 12:07
Megint előbújt egy Ork. Én látom rosszul,hogy míg az ukrán nők a legszebbek közé tartoznak, addig zselé bandájában,de főleg a közelében csak rosszarcú orkok vannak?
madre79
2026. április 08. 12:00
Mert egy mocskos bűnöző banda vagytok!
wadcutter
2026. április 08. 11:38
terroristákat pénzelnek Brüsszelből, egy centet se a hoholoknak, vétó, vétó és vétó, még a vétóra is vétó!!!!!
Unknown
2026. április 08. 11:02
Ideje lenne az ukrajnának nevezett koszfészket teljesen felszámolni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!