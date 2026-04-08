Fenyegetőzik a leghíresebb ukrán katonai szakértő: „A gázvezetékeket bárhol a világon megtámadhatjuk” (VIDEÓ)

Pár idézet Roman Szvitantól:
„A háborúban minden eszköz megengedett. Különösen nekünk, mert mi egy olyan ország vagyunk, amely agresszió áldozata lett. Még az ENSZ Alapokmányának 51. cikke szerint is – olvassák el nyugodtan –, jogunk van csapást mérni az ellenségre bármilyen elérhető eszközzel,
a bolygónk bármely pontján. Sőt, ami azt illeti, az űrrel kapcsolatban sincsenek ott tiltások, szóval bárhol megtehetjük.”
„Hadd kezdjem elölről: a harcok leállítása és a mi győzelmünk csak az Orosz Birodalom felbomlása után lehetséges, az Oroszországi Föderációt pedig csak a gazdasága tönkretételével lehet szétzilálni. Ez azt jelenti, hogy az orosz gazdaság megsemmisítése számunkra legális katonai célpont. Na, most nézzék meg, hol van az orosz gazdaság:
egy orosz gázszállító, orosz gázzal, az maga az orosz gazdaság. Ugye tovább már nem is kell magyaráznom, miért legális katonai célpont ez nekünk?”