Itt vannak a magyar határnál meghiúsított terrortámadás újabb részletei: az akció Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna

Ahogy megírtuk, terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok, akik robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál. Most Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és parlamenti frakcióvezetője új részleteket osztott meg a közösségi oldalán: „Húsvét reggelén hívott és arról tájékoztatott Aleksandar Vučić köztársasági elnök, hogy terroristaakciót, konkrétan

az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték elleni támadást terveztek.

Ez a Déli áramlat, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna. Azóta a nyomozás során két nagy táska robbanószert találtak. Nem »csupán« Észak-Vajdaság és Magyarország gázellátása lehetetlenült volna el, hanem