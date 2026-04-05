Itt vannak a magyar határnál meghiúsított terrortámadás újabb részletei: az akció Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna

BREAKING! Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál
Robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.
Két táska robbanószert találtak, emberi életek forogtak kockán, Magyarország lenullázása és Orbán Viktor megbuktatása lehetett a cél.
Ahogy megírtuk, terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok, akik robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál. Most Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és parlamenti frakcióvezetője új részleteket osztott meg a közösségi oldalán: „Húsvét reggelén hívott és arról tájékoztatott Aleksandar Vučić köztársasági elnök, hogy terroristaakciót, konkrétan
az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték elleni támadást terveztek.
Ez a Déli áramlat, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna. Azóta a nyomozás során két nagy táska robbanószert találtak. Nem »csupán« Észak-Vajdaság és Magyarország gázellátása lehetetlenült volna el, hanem
az emberi életek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben”
– írja a politikus.
Hozzáteszi: „Köszönöm a szerbiai köztársasági elnöknek, a hadseregnek, a rendőrségnek és a titkosszolgálatoknak, hogy időben közbeléptek és megakadályozták a tragédiát. Amennyiben a nyomozás során bebizonyosodik, hogy nem is mi voltunk az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor ez
még egyértelműbbé teszi: a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő.”
„Újra bebizonyosodott: a rend, a biztonság, a béke, a nyugalom és
a kiszámíthatóság biztosítása az érdekünk, nem pedig a cirkusz, a lázítás, a program nélküli hergelés.
Ezen leszünk a jövőben is, partnereinkkel. Megvédjük a közösségünket és a szerb–magyar stratégiai partnerséget is. A mai nap is bizonyítja: ez a tapasztalt vezetők időszaka. Racionalitás, józan ész, napi munka. Én ebben hiszek” – írja Pásztor Bálint.
Robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.
Nyitókép: A Déli Áramlat nyomvonala