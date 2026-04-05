aleksandar vučić országgyűlési választás 2026 pásztor bálint Déli Áramlat szerbia robbanószer terrortámadás orbán viktor

Itt vannak a magyar határnál meghiúsított terrortámadás újabb részletei: az akció Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna

2026. április 05. 11:52

Két táska robbanószert találtak, emberi életek forogtak kockán, Magyarország lenullázása és Orbán Viktor megbuktatása lehetett a cél.

Ahogy megírtuk, terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok, akik robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál. Most Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és parlamenti frakcióvezetője új részleteket osztott meg a közösségi oldalán: „Húsvét reggelén hívott és arról tájékoztatott Aleksandar Vučić köztársasági elnök, hogy terroristaakciót, konkrétan 

az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték elleni támadást terveztek. 

Ez a Déli áramlat, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna. Azóta a nyomozás során két nagy táska robbanószert találtak. Nem »csupán« Észak-Vajdaság és Magyarország gázellátása lehetetlenült volna el, hanem 

az emberi életek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben” 

– írja a politikus.  

Hozzáteszi: „Köszönöm a szerbiai köztársasági elnöknek, a hadseregnek, a rendőrségnek és a titkosszolgálatoknak, hogy időben közbeléptek és megakadályozták a tragédiát. Amennyiben a nyomozás során bebizonyosodik, hogy nem is mi voltunk az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor ez 

még egyértelműbbé teszi: a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő.”

„Újra bebizonyosodott: a rend, a biztonság, a béke, a nyugalom és 

a kiszámíthatóság biztosítása az érdekünk, nem pedig a cirkusz, a lázítás, a program nélküli hergelés.

 Ezen leszünk a jövőben is, partnereinkkel. Megvédjük a közösségünket és a szerb–magyar stratégiai partnerséget is. A mai nap is bizonyítja: ez a tapasztalt vezetők időszaka. Racionalitás, józan ész, napi munka. Én ebben hiszek” – írja Pásztor Bálint.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: A Déli Áramlat nyomvonala

 

 

Bastyaelvtars
2026. április 05. 19:13
Kár hamiszászlós műveletekkel próbálkozni. Már nem fogjátok tudni megakadályozni a választásokat
franciscofranco
2026. április 05. 17:34
Dixtroy 2026. április 05. 17:07 "franciscofranco 2026. április 05. 16:57 Ezek szerint a Gundalf ügy le van zárva." Miért, már bemutattak a Gundalf ügyben képeket a tűzszerészek? A kihallgatás a nyomozás része?
Palatin
2026. április 05. 17:19
Szerintem a tiszások még a negativ tulajdonságokban is csak a mennyiségben tünnek ki, nem minöségben. Ezen azt értem, hogy a gonoszságaikban nincsen fantázia, nincs sokszínüség, nincs változatosság, nincs meg a negatív intelligencia sem. Boncoljuk tovább Azt hogy nincs náluk meg a rosszmájúság, kajánság, káröröm, ellenségesség, alattomosság, ármánykodás, kegyetlenség: kíméletlenség, könyörtelenség, embertelenség, szívtelenség, érzéketlenség, vérszomj, aljasság/romlottság: gazság, becstelenség, alávalóság, cudarág, mocsokság, hitványság stb. eredeti minösége Ök egyszerüen "csak" bunkók, Az elöbbi rossz tulajdonságok természetesen mind megvannak bennük, de csak akkora mértékben, amit a bunkóság fogalma le tud fedni. Hogy valaki pl. igazán ravasz, vagy cselszövö legyen, ahhoz már gógyira, észre van szüksége A bunkósághoz nem kell ész. Ez a különbség, amire én gondolok. Nem mindha én ezt hiányolnám és örülnék ha eszük lenne. Nem, söt úgy gondolom, hogy igy könnyebb ellenük védekezni.
Palatin
2026. április 05. 17:09
A robbantás minden részletében meg volt tervezve, de már elöre azt is eltervezték, hogy mit fognak hazudni, hogy "tisztára mossák magukat". Ez egy ismert, ócska, régi trükk, amit csak tovább súlyosbítja a tett mérhetetlen aljasságát. Az EU is biztosan benne van, söt lehet, hogy az ötlet is onnan számazik. Ez lett az európa "békeprogramból". Tiszta hidegrázás, ami Európában zajlik, nyugati vezénylettel. De miért csodálkozunk? Kiknek köszönhetjük Trianont? Az oroszoknak biztos nem.
