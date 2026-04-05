Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
orbán balázs aleksandar vučić energiaellátás ukrajna orbán viktor

BREAKING! Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál

2026. április 05. 10:37

Robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.

2026. április 05. 10:37


Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán a következőt írja: 

Aleksandar Vučić szerb elnök az imént tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. 

A nyomozás folyamatban van.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Magyarországot utoljára 1956-ban és a második világháborúban érte ennyire közvetlen fenyegetés idegen országok részéről. Ennek előszele volt a Barátság kőolajvezeték elzárása, amit Ukrajna elnöke kezdeményezett: ez alapjaiban lehetetleníti el Magyarország energiaellátását, holott fizettünk a kőolajért és jogunkban áll hozzájutni. 

Az Európai Unió vezetése  és a Tisza Párt politikai okokból tétlenül nézi, vagy elbagatellizálja az egyik uniós tag ellen irányuló katonai műveleteket,

amelyekkel felrúg minden létező szerződést és semmibe veszi elemi kötelességeit. Ide kapcsolódik, hogy Ukrajna hetek óta támadja a Török Áramlatot, de azt eddig sikerült megvédeni, miközben az Északi Áramlatot is ők robbantották fel, vagyis az ukránok Magyarország energiaellátását támadják. Ennek az Ukrajnának kellene megszavaznunk 90 milliárdos uniós hitelt, és ennek az Ukrajnának az uniós tagságát kellene támogatnunk.

Vucic szerb elnök közben ezt írja közösségi oldalán: „Épp most fejeztem be egy telefonbeszélgetést a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral, amelyben ismertettem a katonai-rendészeti hatóságaink által a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúra veszélyeztetése kapcsán végzett vizsgálat első eredményeit. 

Egységeink pusztító erejű robbanószert és az aktiválásához szükséges eszközöket találtak. 

Mondtam Orbán miniszterelnöknek, hogy folyamatosan tájékoztatjuk a nyomozásról.”

A döbbenetes fejleményekre Deák Dániel is reagált.

A helyzet rendkívül súlyos.

Nyitókép: Facebook, illusztráció

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 820 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
az-aaa
2026. április 05. 23:22
Azért szégyen belegondolni, hogy ha nem szivárog ki az infó. Most mindenkivel meg lenne etetve, hogy itt nagy terrorizmus van előkészületben. A "nemzeti" titkosszolgálat a saját népe ellen fordult. Már csak európában lehet bízni. Csak annyi szerencsénk van, hogy idióta a titkosszolgálatunk, külügyminiszterünk, államtitkáraink...
5m007h 0p3ra70r
2026. április 05. 22:57
» Cs72 2026. április 05. 18:52 Katonai logikával: egy valódi merényletnél a robbanószerkezetet távvezérelve vagy időzítve helyeznék el, hogy a merénylő a detonáció pillanatában hatótávolságon kívül legyen. « Mert? Ezt láttad a Karate Kommandó 17-ben szombat este az RTL-en? Nem az a baj, hogy hülyeségeket beszélsz, hanem hogy komolyan gondolod. Mekkora hatótávolsága van egy érintőleges gyújtású kumulatív detonációnak? Vagy pl. mekkora mennyiségű robbanóanyag szükséges, hogy vágótöltettel egy ilyen gázvezetéket széthasits, 10dkg, 1kg, 10kg? Mesélj szakértő-kém!
5m007h 0p3ra70r
2026. április 05. 22:39
» Palatin 2026. április 05. 19:36 • Szerkesztve Ukrajna Európa fékezhetetlen fenegyerekének szerepébe akarja magát “ “Gyáva barbárokkal állunk szemben, akik megtámadták a szomszédukat!” /Volodimir Zelenszkij 2022/
5m007h 0p3ra70r
2026. április 05. 22:16
» Cs72 2026. április 05. 18:52 Kanócot és gyújtózsinórt hagyni a helyszínen) annyit jelent: « Hogy a laikusok sokmindent beszopnak. A kanóc és a gyújtózsinór technikailag ugyanaz. A gyújtózsinór gyúelegye lehet lőpor. A robbantózsinór robbanóelegye általában pentrit. Az elv hasonló - hőközlés, a mechanizmus összességében más - égés vagy detonáció. Létezik még impulzusos gyújtócső. Villamos detonátort és robbantóvezetéket már nem igazán használnak, főleg ESD érzékenységi okok miatt. A rádiófrekvenciás távirányítással történő villamos aktiválás főleg a filmek miatt ragadt meg az emberek fantáziájában.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!