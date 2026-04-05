BREAKING! Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál

Az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt politikai okokból tétlenül nézi, vagy elbagatellizálja az egyik uniós tag ellen irányuló katonai műveleteket,

amelyekkel felrúg minden létező szerződést és semmibe veszi elemi kötelességeit. Ide kapcsolódik, hogy Ukrajna hetek óta támadja a Török Áramlatot, de azt eddig sikerült megvédeni, miközben az Északi Áramlatot is ők robbantották fel, vagyis az ukránok Magyarország energiaellátását támadják. Ennek az Ukrajnának kellene megszavaznunk 90 milliárdos uniós hitelt, és ennek az Ukrajnának az uniós tagságát kellene támogatnunk.

Vucic szerb elnök közben ezt írja közösségi oldalán: „Épp most fejeztem be egy telefonbeszélgetést a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral, amelyben ismertettem a katonai-rendészeti hatóságaink által a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúra veszélyeztetése kapcsán végzett vizsgálat első eredményeit.

Egységeink pusztító erejű robbanószert és az aktiválásához szükséges eszközöket találtak.

Mondtam Orbán miniszterelnöknek, hogy folyamatosan tájékoztatjuk a nyomozásról.”