E két valóságra szakadt Magyarországon landolt kedd reggel JD Vance.

Jött, látott, és eldöntötte a valóságok Magyarországon zajló csatáját. Azt, hogy a fenti kettőből melyik ország Magyarország; azt, hogy valójában mije az euroatlanti szövetségnek kis hazánk, világítótornya avagy árulója; és azt, hogy ki avatkozik itt be valójában, Brüsszel vagy Putyin.

Vance rögtön budapesti sajtónyilatkozata elején a valóság magjához érkezett meg: „A brüsszeli bürokraták megpróbálták tönkretenni Magyarország gazdaságát. Megpróbálták kevésbé energiafüggetlenné tenni Magyarországot. Megpróbálták felverni az árakat a magyar fogyasztók számára. És ezt mind azért tették, mert utálják ezt a pasit” – mármint Orbán Viktor miniszterelnököt. Ez látszik amerikai szemszögből, a világ leghatalmasabb titkosszolgálatának információiból dolgozva:

egy kőkemény brüsszeli-ukrán beavatkozás a legdurvább, évente GDP-százalékokban mérhető hatást okozó gazdasági eszközökkel, nem pedig mesék Putyin mémrajzolóiról, narratívaíróiról és önmerénylőiről.

Aztán lazán érintette a valóság azon szegmentumát is, hogy Magyarországon egy egyébként az amerikai tőke hazalapátolása jellemezte időszakban csak március utolsó hetében feleannyit fektettek be amerikai vállalatok, mint 2025-ben összesen. És jelezte azt is – a létező legcsattanósabb válaszként az elmúlt hetek kémtörténeteire, no meg az Összeputyinozás Pro Maxra, Szijjártó Péter és a miniszterelnök semmi érdemit sem tartalmazó telefonhívások alapján való befeketítésére –, hogy Orbán Donald Trumppal összemérhető mértékben tett az ukrajnai békéért, energiapolitikája pedig nemhogy nem biztonsági kockázat az euroatlanti szövetség számára, hanem egyenesen a követendő példa. Azok, akik Trumpot és Orbánt oroszpártizzák, ugyanazok, akik Európát energiaügyben szegénnyé és gyengévé tették – hangsúlyozta JD Vance.