tisza párt orbán balázs fidesz vereség Magyar Péter mcc

Kiderült, hol szenvedett el földrengésszerű vereséget a Fidesz

2026. május 12. 18:46

Orbán Balázs reagált Magyar Péter karmelitás akciójára: azok nem a volt kormánytagok, hanem a magyarok épületei.

2026. május 12. 18:46
null

Földrengésszerű vereséget szenvedett a Fidesz-KDNP, így április 12 után az első napok ennek a vereségnek az elfogadásáról szóltak, majd ezt követően kezdődött a választás „számmisztikai értékelése” – mondta Orbán Balázs a Patriótának adott interjúban.

Nem kaptam fejmosást a volt miniszterelnöktől 

– emelte ki a leköszönt kormányfő politikai igazgatója, aki a magyar parlamentben, majd az Európai Parlamentben folytatja a munkát. Kiemelte, a választási adatokból kiderült, a Fidesz-KDNP a 40 év felettiek körében enyhe többséget szerzett, ugyanakkor

a 40 év alattiak közt 80-20 százalék volt az arány a Tisza Párt javára úgy, hogy a kampány üzenete mindenkihez elért.

Orbán Balázs szerint ennek részben az a magyarázata, hogy a fő kampányüzenetet, vagyis azt, hogy a járt utat a járatlanért ne adjuk fel, azok értették meg igazán, akik megtapasztalták, milyen volt az elmúlt 16 évet megelőző kormányzás.

Nem találtuk meg a kulcsot 

– emelte ki Orbán Balázs azzal kapcsolatban, hogy a 40 év alatti választók azzal szemben határozták meg nézeteiket, mint amelyeket a leköszönt kormánypártok képviseltek.

A politikus a beszélgetésben kitért Magyar Péter keddi videójára is, amelyen a Karmelitát mutatta be. Szavai szerint megdöbbentette a videó, amiből szerinte világosan kiderült, hogy nem menekülnek az előző kormány tagjai és nem dolgoznak az iratmegsemmisítők sem. Felidézte, a felújított épületek száz éve is minisztériumi épületek voltak, amelyeket a háborúban lebombáztak. Ezek nem a kormánytagok „luxizását” szolgálták, hanem a magyar állam épületei, így a magyar embereké.

A jövővel kapcsolatban bizakodó Orbán Balázs, aki kiemelte, a Fidesz újjászervezi magát. Kitért a médiára is, szerinte lesz egy kormánypárti hatalmi média a „napi jó hírekkel” és lesz egy külföldről finanszírozott média is, amelyet azonban – figyelmeztetett – nem a magyar nép jóléte érdekében tartanak fenn a nemzetközi baloldali finanszírozók, hanem saját érdekükből. A jobboldali médiavilágról szólva kiemelte, ezt egy lehetőség, hogy megtalálja egyedi hangját.

Orbán Balázs az MCC-re is kitért: szerinte a tehetséggondozó intézményt nem lehet csak úgy bezárni, ráadásul az intézmény a rendelkezésre álló vagyonával jól gazdálkodott, mivel gyarapodott, színvonala nőtt, az ösztöndíjprogramok közel 10 ezer fiatalt érintenek.

***

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mp1g
2026. május 12. 19:20
2. Ahogy elvesztettek Budapest fopolgarmesteri szeket, ugyanazzal a recepttel Magyarorszag kormanyat is. Gondolom tudjatok mi volt a problema?
Kétes
2026. május 12. 19:18
A kampány a lejátszás-technikai háttér volt csupán. Az ellenség viszont erős! Brüsszel, a londoni City, a BigTech (pl. facebook), az ötödik hadoszlop (hazai média, balliberális megmondók és influenszerek). Ezzel szemben szinte efyedül állt Orbán. Barátai (vagy akik annak tűntek) voltak ugyan, de harcolnia egyedül kellett. Szondy György vagy Zrínyi Miklós és Rákóczi Ferenc jut eszembe.
tekla-ssy
2026. május 12. 19:17
A németekben nem szabad bízni: Weber = von der Leyen = Merz = Merkel = Hemut Kohl = 80 millió német. A magyaroknak egyensújban kell tartaniuk a német-orosz-török ​​háromszöget! Eltolódtunk Németország fele!!!! Az AFD vezetője egy leszbikus nő, aki Svájcban él, házasodva van és 2 gyereket nevel a "feleségevel együtt. Soha nem értettem ezt a barátságot kereszténydemokrata szempontból. Vagy konzervatívok vagyunk, vagy nem. A németektől távolságot kell tartanunk!!!! Tartanunk kell a távolságot az amerikaiaktól is! Amerikának 50% demokrata. A magyarokat nem érkli , hogy mit mond Vance... Hajrá Orbán Viktor!
pugacsov-0
2026. május 12. 19:17 Szerkesztve
Nem kell messzire menni csak Bécsbe. Nézzen be a Csengettyű elnök hivatalába és a miniszterelnökhöz. Na kiknek a képei lógnak a falakon ? A Karmelita kifejezetten puritán a belügyminisztérium szép, de várom Magyar a saját irodájának és a képviselőknek a luxibemutatását !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!