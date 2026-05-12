Kiderült, hol szenvedett el földrengésszerű vereséget a Fidesz

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Orbán Balázs reagált Magyar Péter karmelitás akciójára: azok nem a volt kormánytagok, hanem a magyarok épületei.
Földrengésszerű vereséget szenvedett a Fidesz-KDNP, így április 12 után az első napok ennek a vereségnek az elfogadásáról szóltak, majd ezt követően kezdődött a választás „számmisztikai értékelése” – mondta Orbán Balázs a Patriótának adott interjúban.
Nem kaptam fejmosást a volt miniszterelnöktől
– emelte ki a leköszönt kormányfő politikai igazgatója, aki a magyar parlamentben, majd az Európai Parlamentben folytatja a munkát. Kiemelte, a választási adatokból kiderült, a Fidesz-KDNP a 40 év felettiek körében enyhe többséget szerzett, ugyanakkor
a 40 év alattiak közt 80-20 százalék volt az arány a Tisza Párt javára úgy, hogy a kampány üzenete mindenkihez elért.
Orbán Balázs szerint ennek részben az a magyarázata, hogy a fő kampányüzenetet, vagyis azt, hogy a járt utat a járatlanért ne adjuk fel, azok értették meg igazán, akik megtapasztalták, milyen volt az elmúlt 16 évet megelőző kormányzás.
Nem találtuk meg a kulcsot
– emelte ki Orbán Balázs azzal kapcsolatban, hogy a 40 év alatti választók azzal szemben határozták meg nézeteiket, mint amelyeket a leköszönt kormánypártok képviseltek.
A politikus a beszélgetésben kitért Magyar Péter keddi videójára is, amelyen a Karmelitát mutatta be. Szavai szerint megdöbbentette a videó, amiből szerinte világosan kiderült, hogy nem menekülnek az előző kormány tagjai és nem dolgoznak az iratmegsemmisítők sem. Felidézte, a felújított épületek száz éve is minisztériumi épületek voltak, amelyeket a háborúban lebombáztak. Ezek nem a kormánytagok „luxizását” szolgálták, hanem a magyar állam épületei, így a magyar embereké.
A jövővel kapcsolatban bizakodó Orbán Balázs, aki kiemelte, a Fidesz újjászervezi magát. Kitért a médiára is, szerinte lesz egy kormánypárti hatalmi média a „napi jó hírekkel” és lesz egy külföldről finanszírozott média is, amelyet azonban – figyelmeztetett – nem a magyar nép jóléte érdekében tartanak fenn a nemzetközi baloldali finanszírozók, hanem saját érdekükből. A jobboldali médiavilágról szólva kiemelte, ezt egy lehetőség, hogy megtalálja egyedi hangját.
Orbán Balázs az MCC-re is kitért: szerinte a tehetséggondozó intézményt nem lehet csak úgy bezárni, ráadásul az intézmény a rendelkezésre álló vagyonával jól gazdálkodott, mivel gyarapodott, színvonala nőtt, az ösztöndíjprogramok közel 10 ezer fiatalt érintenek.
