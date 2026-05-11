karmelita Magyar Péter orbán viktor

Politikai alázás felsőfokon – Magyar Péter nyilvánosan hatolt be a Karmelitába, utasítást adott Orbán minisztereinek

2026. május 11. 21:47

A miniszterelnök esti élő műsorban járta végig Orbán Viktor hivatalát.

Dull Szabolcs
„POLITIKAI ALÁZÁS FELSŐFOKON: MAGYAR PÉTER NYILVÁNOSAN HATOLT BE A KARMELITÁBA, UTASÍTÁST ADOTT ORBÁN MINISZTEREINEK. A miniszterelnök esti élő műsorban járta végig Orbán Viktor hivatalát. Magyar a közvetítés minden percben a NER szimbólumait törte össze. #ötpontban

1. ÉLŐ ADÁS A KARMELITÁBÓL. Média- és politikatörténeti percek zajlottak hétfő este Magyar Péter csatornáján. A miniszterelnök az első hivatali napjának estéjén élő adásban lépett be a Karmelitába, és mutogatta végig Orbán Viktor hivatalát, irodját és teraszát - gúnyosan végigkommentálva az egészet. 

2. UTASÍTÁS ORBÁN MINISZTEREINEK. Mindezt megelőzte egy miniszterelnöki utasítás, amelyet Magyar Péter a minisztereknek adott. Közjogi szempontból ugyanis bár a miniszterelnök Magyar Péter, az új miniszterek kinevezéséig és eskütételéig Orbán Viktor miniszterei vannak ügyvezetőként hivatalban. Magyar téjékoztatást kért mindegyiktől, hogy milyen döntéseket hoztak és milyen kötelezettséget vállaltak szombat óta. A határidő este tíz óra. 

3. SULYOK TAMÁS NE LEGYEN RAJTA A FOTÓKON. Az új minisztereket kedden nevezi ki a köztársasági elnök, majd a miniszterek késő délután tesznek esküt a parlamentben. Egy újabb alázás: Magyar Péter azt mondta, megkérték Sulyok Tamás államfőt, hogy NE szerepeljen kedden a miniszterekkel közös fotókon. 

4. »A GYŰLÖLETPOLITIKA SZIMBÓLUMA«. A Karmelitát Magyar Péter a »gyűlöletpolitika, a lopás és a megosztás szimbólumának« nevezte, ahová az ígéretének megfelelően miniszterelnökként nem költözik be. A Karmelitába most néhány új miniszterével, Orbán Anitával, Ruff Bálinttal, Pósfai Gáborral, Vitézy Dáviddal és Velkey György László tiszás frakicóvezető-helyettessel együtt lépett be este nyolc óra után az épületbe. Kamerák által kísérve végigjárta Orbán ismertté vált dolgozószobáját, könyvtárát, teraszát, és Magyar végigkommentálta az egészet. 

5. LÁTVÁNYOS SZAKÍTÁS A NER-SZIMBÓLUMMAL. Magyarnak ez a tárlatvezetése egy nyílt színű politikai alázás, amellyel Magyar célja, hogy még hangsúlyosabbá tegye, milyen szimbólumokat nem kíván tovább vinni az Orbán-korszakból. A Karmelita megközelíthetetlenségét és érinthetetlenségét Magyar Péter ezennel összetörte.”

Nyitókép: Facebook

Összesen 71 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
linkjapan
2026. május 12. 00:39
Semmit se tört össze. Annyira pitiáner szegény és annyira bosszantja, hogy soha nem fog Orbánhoz felérni, hogy nem bírta ki, hogy ne építse tovább az orbanocentrikus világképet. Ő is csak Orbánhoz képest fogja tudni meghatározni magát, mint a többi kisszerű politikus a rendszerváltás óta. Tökmindegy, hogy most hány szavazatot kapott, ismerjük az ilyen figurákat. Nem lesz a munkásságából érettségi tétel.
Pandaka pygmaea
2026. május 12. 00:37
Egy, a teljes elmekórtani példatárat kimaxoló idióta lett Magyarország miniszterelnöke. Innen is gratulálok a rá szavzóknak. 💪
Fer70
2026. május 12. 00:29
Mit tört össze ez a pszichopata ? Egy beteg ember előadása, avagy a valódi ( abszurd) filmszínház a pszichiátriáról című műsorunkat látják...☝️🤨😜🤪 " ..és végre a kedves ápolt is megtekinthette az oly' sokáig megtekinteni vágyott Palotát, érinthette az asztalt, amit Ő érintett, megfoghatta a Bibliát, amit Ő tartott.., szivhatta a levegőt, amit előző nap még Ő szívott, nem beszélve a mindent is átható szellemiségről, az Ő szellemiségéről, amitől- és ezt reméli a kedves ápolt - ő is egyszer talán olyanná válik, mint Ő!!!" És akkor hirtelen megszólalt az éjszakás nővér: "Ketteske, gyógyszerosztás, takarodó, alvás van"! ☝️😜🤪 Hát, így, kedves propagandista Dull Szabika!🤔
Neville
2026. május 12. 00:17
Nem igazán értette meg az üzenetet, amit Orbán a Bibliából idézve hagyott neki.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!