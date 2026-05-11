2. UTASÍTÁS ORBÁN MINISZTEREINEK. Mindezt megelőzte egy miniszterelnöki utasítás, amelyet Magyar Péter a minisztereknek adott. Közjogi szempontból ugyanis bár a miniszterelnök Magyar Péter, az új miniszterek kinevezéséig és eskütételéig Orbán Viktor miniszterei vannak ügyvezetőként hivatalban. Magyar téjékoztatást kért mindegyiktől, hogy milyen döntéseket hoztak és milyen kötelezettséget vállaltak szombat óta. A határidő este tíz óra.

3. SULYOK TAMÁS NE LEGYEN RAJTA A FOTÓKON. Az új minisztereket kedden nevezi ki a köztársasági elnök, majd a miniszterek késő délután tesznek esküt a parlamentben. Egy újabb alázás: Magyar Péter azt mondta, megkérték Sulyok Tamás államfőt, hogy NE szerepeljen kedden a miniszterekkel közös fotókon.

4. »A GYŰLÖLETPOLITIKA SZIMBÓLUMA«. A Karmelitát Magyar Péter a »gyűlöletpolitika, a lopás és a megosztás szimbólumának« nevezte, ahová az ígéretének megfelelően miniszterelnökként nem költözik be. A Karmelitába most néhány új miniszterével, Orbán Anitával, Ruff Bálinttal, Pósfai Gáborral, Vitézy Dáviddal és Velkey György László tiszás frakicóvezető-helyettessel együtt lépett be este nyolc óra után az épületbe. Kamerák által kísérve végigjárta Orbán ismertté vált dolgozószobáját, könyvtárát, teraszát, és Magyar végigkommentálta az egészet.