Magyar Péter utasít
Élvezi, hogy miniszterelnökként ugráltathatja a még miniszteri tisztségben lévő ellenfeleit.
A miniszterelnök esti élő műsorban járta végig Orbán Viktor hivatalát.
„POLITIKAI ALÁZÁS FELSŐFOKON: MAGYAR PÉTER NYILVÁNOSAN HATOLT BE A KARMELITÁBA, UTASÍTÁST ADOTT ORBÁN MINISZTEREINEK. A miniszterelnök esti élő műsorban járta végig Orbán Viktor hivatalát. Magyar a közvetítés minden percben a NER szimbólumait törte össze. #ötpontban
1. ÉLŐ ADÁS A KARMELITÁBÓL. Média- és politikatörténeti percek zajlottak hétfő este Magyar Péter csatornáján. A miniszterelnök az első hivatali napjának estéjén élő adásban lépett be a Karmelitába, és mutogatta végig Orbán Viktor hivatalát, irodját és teraszát - gúnyosan végigkommentálva az egészet.
2. UTASÍTÁS ORBÁN MINISZTEREINEK. Mindezt megelőzte egy miniszterelnöki utasítás, amelyet Magyar Péter a minisztereknek adott. Közjogi szempontból ugyanis bár a miniszterelnök Magyar Péter, az új miniszterek kinevezéséig és eskütételéig Orbán Viktor miniszterei vannak ügyvezetőként hivatalban. Magyar téjékoztatást kért mindegyiktől, hogy milyen döntéseket hoztak és milyen kötelezettséget vállaltak szombat óta. A határidő este tíz óra.
3. SULYOK TAMÁS NE LEGYEN RAJTA A FOTÓKON. Az új minisztereket kedden nevezi ki a köztársasági elnök, majd a miniszterek késő délután tesznek esküt a parlamentben. Egy újabb alázás: Magyar Péter azt mondta, megkérték Sulyok Tamás államfőt, hogy NE szerepeljen kedden a miniszterekkel közös fotókon.
4. »A GYŰLÖLETPOLITIKA SZIMBÓLUMA«. A Karmelitát Magyar Péter a »gyűlöletpolitika, a lopás és a megosztás szimbólumának« nevezte, ahová az ígéretének megfelelően miniszterelnökként nem költözik be. A Karmelitába most néhány új miniszterével, Orbán Anitával, Ruff Bálinttal, Pósfai Gáborral, Vitézy Dáviddal és Velkey György László tiszás frakicóvezető-helyettessel együtt lépett be este nyolc óra után az épületbe. Kamerák által kísérve végigjárta Orbán ismertté vált dolgozószobáját, könyvtárát, teraszát, és Magyar végigkommentálta az egészet.
5. LÁTVÁNYOS SZAKÍTÁS A NER-SZIMBÓLUMMAL. Magyarnak ez a tárlatvezetése egy nyílt színű politikai alázás, amellyel Magyar célja, hogy még hangsúlyosabbá tegye, milyen szimbólumokat nem kíván tovább vinni az Orbán-korszakból. A Karmelita megközelíthetetlenségét és érinthetetlenségét Magyar Péter ezennel összetörte.”
A miniszterelnök írásos tájékoztatást kér a leköszönő tárcavezetőtől a 2026. május 9-én 16:00 óra után hozott állami döntésekkel és vállalásokkal kapcsolatban.
