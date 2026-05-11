Magyar Péter azonnali utasítást küldött a leköszönő minisztereknek
A miniszterelnök írásos tájékoztatást kér a leköszönő tárcavezetőtől a 2026. május 9-én 16:00 óra után hozott állami döntésekkel és vállalásokkal kapcsolatban.
„Nem semmi, amit az új miniszterelnök csinál. Magyar Péter utasítja a még kormányban ragadt orbánista minisztereket, méghozzá két dologra: az elmúlt két nap állami döntéseit küldjék meg hétfő 22 óráig, másrészt csakis előzetes miniszterelnöki jóváhagyással vállaljanak kötelezettséget.
Jelenleg fura – de nem példátlan – közjogi helyzet van. A miniszterelnök már új két napja, de a miniszterek még nem újak, ugyanis az új miniszter-jelölteknek még át kell esniük a parlamenti bizottsági meghallgatásokon és meg kell várniuk a köztársasági elnök kinevezését. Így ugyan már nem Orbán Viktor a miniszterelnök, de a mostani miniszterek még az Orbán-kormány tagjai (igaz, várhatóan már csak egy napig).
Magyar Péter utasítást ad a fideszes ügyvezető minisztereknek, mert:
1.) Mélyen bizalmatlan velük szemben, jobb megelőzni, hogy a háta mögött csináljanak valamit.
2.) Élvezi, hogy miniszterelnökként ugráltathatja a még miniszteri tisztségben lévő ellenfeleit, akik közül akad olyan, aki bolondnak nevezte őt (pl. Gulyás Gergely). Most ezeknek a minisztereknek meg kell tapasztalniuk, hogy az általuk megvetett Magyar Péter immár miniszterelnökként utasítja őket. Elég bosszantó lehet.
3.) Mindenesetre rendhagyó, hogy a miniszterelnök az utasítását a Facebookon teszi közé, ám ezzel bevonja a választóit és az érdeklőit abba, amit csinál. Az első kommentek szerint a visszhang pozitív.”
