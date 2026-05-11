05. 11.
hétfő
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
Tisza Párt Magyar Péter utasítás

Magyar Péter utasít

2026. május 11. 21:27

Élvezi, hogy miniszterelnökként ugráltathatja a még miniszteri tisztségben lévő ellenfeleit.

Nagy Attila Tibor
„Nem semmi, amit az új miniszterelnök csinál. Magyar Péter utasítja a még kormányban ragadt orbánista minisztereket, méghozzá két dologra: az elmúlt két nap állami döntéseit küldjék meg hétfő 22 óráig, másrészt csakis előzetes miniszterelnöki jóváhagyással vállaljanak kötelezettséget. 

Jelenleg fura – de nem példátlan – közjogi helyzet van. A miniszterelnök már új két napja, de a miniszterek még nem újak, ugyanis az új miniszter-jelölteknek még át kell esniük a parlamenti bizottsági meghallgatásokon és meg kell várniuk a köztársasági elnök kinevezését. Így ugyan már nem Orbán Viktor a miniszterelnök, de a mostani miniszterek még az Orbán-kormány tagjai (igaz, várhatóan már csak egy napig).

Magyar Péter utasítást ad a fideszes ügyvezető minisztereknek, mert: 

1.) Mélyen bizalmatlan velük szemben, jobb megelőzni, hogy a háta mögött csináljanak valamit.

2.) Élvezi, hogy miniszterelnökként ugráltathatja a még miniszteri tisztségben lévő ellenfeleit, akik közül akad olyan, aki  bolondnak nevezte őt (pl. Gulyás Gergely). Most ezeknek a minisztereknek meg kell tapasztalniuk, hogy az általuk megvetett Magyar Péter immár miniszterelnökként utasítja őket. Elég bosszantó lehet. 

3.) Mindenesetre rendhagyó, hogy a miniszterelnök az utasítását a Facebookon teszi közé, ám ezzel bevonja a választóit és az érdeklőit abba, amit csinál. Az első kommentek szerint a visszhang pozitív.”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
catalina11
2026. május 11. 22:03
chiron 2026. május 11. 21:42 Na, akkor kezdjük azzal, hogy lemond a mentelmi jogáról, mely mögött olyan bátran rejtezett eddig, és tőzsdecsalás (bennfentes kereskedelem) meg telefonrablás miatt odaáll a - tőle független - bíróság elé. Csak példamutatóan, MiniElnök Úr! " na, erről kussol Nagy Attila Tibor!
donciccio-2
2026. május 11. 21:55
A Lázár Jani biztos elsőnek ugrik....... hüjje fosospeti
Amerigo
2026. május 11. 21:51
El fog szabadulni, mint egy hajóágyú. Jól mondta G.G., hogy bolond.
backsplash
•••
2026. május 11. 21:47 Szerkesztve
gratulálok minden tisza-szavazónak ehhez a méltóság nélküli, kisfaszú bohóchoz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.