Az MCC agya: bemutatjuk a Tanuláskutató Intézetet

Sikerült Magyarországot bekapcsolni a nemzetközi oktatási vérkeringésbe, és hazai szinten is új diskurzusok indultak el.
Választások után mindig lehetőség nyílik picit megpihenni és körültekinteni. Érdemes mérlegre tenni az egyre inkább politikai térbe kerülő, a felbolydult közéletben napi diskurzus tárgyává váló Mathias Corvinus Collegium szerteágazó tevékenységét, hogy tisztában legyünk vele, milyen területeket ölel fel az idén harmincéves intézmény.
Az MCC országos hálózatot fenntartó tehetséggondozó képzésrendszert kínál, emellett tudásközpontként is működik, intézetei révén kutatási tevékenységet folytat.
Ezúttal a Tanuláskutató Intézet eredményeit vesszük számba.
A Tanuláskutató Intézet a 2024-es alapozó munkától a 2025-ös konszolidáción át a 2026-os stratégiai kibontakozásig meghatározó szereplővé vált a magyar és a nemzetközi oktatási diskurzusban. Tevékenysége nem korlátozódik az elméleti kutatásra, hanem tudatosan integrálja a klasszikus konzervatív nevelésfilozófiát a gyakorlati tehetséggondozásba és a közoktatás fejlesztésébe. A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozó rendszerével szinergiában működve az intézet hidat képez az akadémiai szférában születő tudás és a diákok mindennapi tanulási élményei között. Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a főbb területeket, ahol az intézet mérhető és minőségi hozzáadott értéket teremt a tehetséggondozásban, valamint az oktatás tágabb ökoszisztémájában.
Az intézet legjelentősebb eredménye a tehetséggondozás területén, hogy az MCC korosztályos programjait, különösen a Középiskolai programot olyan tartalmakkal gazdagítja, amelyek túlmutatnak a hagyományos tantárgyi tudáson. A múlt év sikeres programjaira építve 2026-ban kifejezetten gyakorlatorientált challenge programot vezetett be 7próba néven, amelynek célja megerősíteni a diákok kritikai gondolkodását, történelmi tudatosságát és kulturális identitását.