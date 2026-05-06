Újpest Ferencváros Dárdai Pál

Itt a vége: az újpesti tábor nem utazik el Debrecenbe

2026. május 06. 08:34

Miután megalázó, 5–0-s vereséget szenvedtek a Ferencvárostól, az ultrák úgy döntöttek, nem lesznek ott Debrecenben az utolsó fordulóban. Közleményt adtak ki az újpesti szurkolók.

Ahogy 2015 decembere után egyszer sem, ezúttal sem tudott győzni az Újpest az FTC elleni derbin, ráadásul megalázó, 5–0-s vereséget szenvedett fővárosi riválisától. A mérkőzésen teltház volt a Szusza Ferenc Stadionban, a több mint 10 ezer szurkoló egy darabig parádés hangulatot teremtett. 

Újpest
Újpesti balhé a lelátón. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Egy idő után aztán a hazaiaknál elszakadt a cérna, nehezen viselték a kiütést, így több újpesti ultra megindult a vendégtábor felé a balhét keresve, ami miatt félbe is kellett szakítani egy időre a mérkőzést. A lila-fehérek klubelnöke, Ratatics Péter egy közleményben reagált az esetre, szerinte a pályán és a lelátón történtek is elfogadhatatlanok voltak.

Közleményre közleménnyel válaszoltak az újpest ultrák, melyben egyrészt bocsánatkérést várnak a klubtól a csapat teljesítménye miatt, másrészt kijelentették: az NB I utolsó fordulójában, Debrecenben nem lesznek ott a lelátón.

Íme a közlemény:

Újpesti vélemények

Természetesen az Újpest Ultras 1992 facebook-oldalán megosztott bejegyzésre nem maradtak el kommentreakciók sem, ezekből szemezgettünk kicsit.

„Teljesen egyetértek. Az ország legjobb szurkolótáborához méltatlan ez a szedett-vedett csapat!” – írta egy hozzászóló.

„Büszke vagyok a táborra, a szurkolókra, a családokra, akik kijöttek erre a gyalázatra, amit derbinek neveznek! Maradunk végig! Az Újpest mi vagyunk, a többi meg nézzen magába, és szedje össze magát! Hallgatunk Pali kíváncsian mind a 10ezren!” – kérte magyarázatra Dárdai Pál sportigazgatót egy másik.

Engem nagyon érdekelne Dárdai véleménye a hétvégi gyalázatról”

 – értett vele egyet egy harmadik.

Az ultrák viselkedésével viszont nem mindenki tudott azonosulni:

„Az agressziót és azt a szintű balhét nem lehet normálisnak tekinteni, ami történt. Nyilván mindenki dühös és csalódott, de nagyon sok olyan drukker van, akik csak balhé és a verekedés miatt mennek ki. Ez elfogadhatatlan, ahogy az is, amit a játékosok a pályán műveltek.”

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zakar zoltán béla
2026. május 06. 08:42
Hajrá Petry!
