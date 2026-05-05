05. 05.
derbi szurkolói balhé Újpest Ratatics Péter Ferencváros NB I

„Ezek többet nem fordulhatnak elő” – az elnök egyértelműsítette, nem mennek el szó nélkül a történtek mellett

2026. május 05. 18:21

Ratatics Péter egyértelmű üzenetet küldött – a szurkolók meg neki... Az Újpest FC elnöke szerint is elfogadhatatlan, ami a derbin történt pályán belül és kívül, a drukkerek viszont amondóak, itt volna végre az ideje a felelősségvállalásnak a klub részéről is.

null

Ahogy arról mi is beszámoltunk, óriási újpesti blamázzsal ért véget a hétvégi UTE–Ferencváros labdarúgóderbi: ha nem lett volna elég az ősi rivális zöld-fehérek kiütéses, 5–0-s vendégsikere, pluszban még a hazai drukkerek lelátói balhéja miatt is félbe kellett szakítani egy időre a rangadót. A történtek mellett a klubvezetés sem tudott elmenni szó nélkül.

Újpest-Fradi
Nem oda való dolgok történtek az újpesti lelátón (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az elnök az újpestieknek, az újpestiek az elnöknek üzentek

A klub hivatalos közösségi oldalán egy Ratatics Péter elnök által aláírt közlemény jelent meg, amelyben az újpesti vezető a pályán és az azon kívül látottakat egyaránt elfogadhatatlannak nevezte, nyomatékosítva: 

ezek többet nem fordulhatnak elő.

Ebben az idényben nem ez az első alkalom, hogy a klubvezetés magyarázkodásra kényszerül, ami nyilván szoros összefüggésben áll azzal, hogy a csapat eredményei egyelőre a Mol beszállása ellenére nagyon nem a megálmodott hurráoptimista forgatókönyvek szerint alakulnak. 

A szezonrajt előtti dobogós ígérgetésekhez képest az idény közben edzőváltáson is átesett együttes a bajnoki zárófordulót megelőzően csak a 7. helyen áll mínusz 8-as gólkülönbséggel, előrébb már nem léphet, hátrébb viszont még akár több pozíciót is.

A poszthoz hozzászóló újpesti drukkerek nem is rejtik véka alá dühüket és csalódottságukat, s ezen a ponton „finoman” jelzik, hogy esetleg itt volna az idő a felelősségvállalásnak, illetve a csapattal szembeni számonkérésnek is:

Nem történt volna semmi, ha a pályán az történik, amit a teltházas publikum elvárt volna. Ok-okozat. Nem elhárítani kell a felelősséget, hanem felelősségre vonást kell alkalmazni. 

Ezt olvassuk tíz éve minden derbi után...

Az a baj, hogy mindig a szurkulóknak kell türelmesnek, meg elfogadónak lenniük. 15 éve egy tróger csapatunk van. Meddig, mire, hova legyünk türelmesek?

Érdekesség, az összecsapás óta nemcsak az újpesti klubvezetés, de még a köztársasági elnök irodája is megszólalt a meccs kapcsán – ők a Fradi argentin légiósa, a derbin is kezdő Mariano Gómez rekordgyorsaságú honosítása ügyében.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

