„Ezek többet nem fordulhatnak elő” – az elnök egyértelműsítette, nem mennek el szó nélkül a történtek mellett

A poszthoz hozzászóló újpesti drukkerek nem is rejtik véka alá dühüket és csalódottságukat, s ezen a ponton „finoman” jelzik, hogy esetleg itt volna az idő a felelősségvállalásnak, illetve a csapattal szembeni számonkérésnek is:

Nem történt volna semmi, ha a pályán az történik, amit a teltházas publikum elvárt volna. Ok-okozat. Nem elhárítani kell a felelősséget, hanem felelősségre vonást kell alkalmazni.

Ezt olvassuk tíz éve minden derbi után...

Az a baj, hogy mindig a szurkulóknak kell türelmesnek, meg elfogadónak lenniük. 15 éve egy tróger csapatunk van. Meddig, mire, hova legyünk türelmesek?

Érdekesség, az összecsapás óta nemcsak az újpesti klubvezetés, de még a köztársasági elnök irodája is megszólalt a meccs kapcsán – ők a Fradi argentin légiósa, a derbin is kezdő Mariano Gómez rekordgyorsaságú honosítása ügyében.