Ilyet is ritkán látni: megszólalt a köztársasági elnök egy NB I-es focista miatt

Országszerte nagy visszhangot váltott ki a Ferencváros argentin labdarúgója, Mariano Gómez honosítása. A csupán januárban érkezett légiós a hétvégén nagy meglepetésre kevesebb mint négy hónap után kapta meg a magyar állampolgárságot, úgy, hogy az információk szerint az ilyenkor szokásos kritériumok egyikének sem felel meg: magyar felmenői nincsenek, sem magyar házastársa és nem él az országban legalább nyolc éve. Ez azt jelenti, hogy leginkább egyetlen esetben kaphatta meg az útlevelet „soron kívül”, ez pedig az ún. kiemelt nemzeti érdek, ám konkrétumok híján igazából mindenki csak találgat. Hogy a történet még rendhagyóbb legyen, kedden már a köztársasági elnöki hivatal is megszólalt az ügyben.

Az argentin Mariano Gómez hivatalosan magyar lett (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)