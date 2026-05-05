Gomez honosítás köztársasági elnök Ferencváros MLSZ FTC

Ilyet is ritkán látni: megszólalt a köztársasági elnök egy NB I-es focista miatt

2026. május 05. 16:33

A Sándor-palota hivatalos közleményben reagált a Ferencváros argentin légiósa, Mariano Gómez négy hónap után megszerzett magyar állampolgárságára.

Országszerte nagy visszhangot váltott ki a Ferencváros argentin labdarúgója, Mariano Gómez honosítása. A csupán januárban érkezett légiós a hétvégén nagy meglepetésre kevesebb mint négy hónap után kapta meg a magyar állampolgárságot, úgy, hogy az információk szerint az ilyenkor szokásos kritériumok egyikének sem felel meg: magyar felmenői nincsenek, sem magyar házastársa és nem él az országban legalább nyolc éve. Ez azt jelenti, hogy leginkább egyetlen esetben kaphatta meg az útlevelet „soron kívül”, ez pedig az ún. kiemelt nemzeti érdek, ám konkrétumok híján igazából mindenki csak találgat. Hogy a történet még rendhagyóbb legyen, kedden már a köztársasági elnöki hivatal is megszólalt az ügyben.

Az argentin Mariano Gómez hivatalosan magyar lett (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Akkor innentől Gómez Mariano?

A Sándor-palota a Blikk idevágó kérdésére küldött válaszul egy közleményt, íme: „A Sándor-palotának nem áll módjában személyes adatokat érintő információkat kiadni konkrét honosítási ügyekkel kapcsolatban, sem az eljárások indulásának, lefolytatásának esetleges tényére vagy azok hiányára, sem az eljárások eredményére vonatkozóan. Tájékoztatjuk egyúttal, hogy 

az állampolgársági ügyekkel kapcsolatban az állampolgársági törvényben meghatározottak szerint a köztársasági elnök kizárólag miniszteri előterjesztésre és ellenjegyzés mellett járhat el, így mind a honosításról, mind az állampolgárság visszavonásáról csak törvényben meghatározott eljárásrendben megtett miniszteri előterjesztés alapján van lehetősége dönteni.” 

Egyedül annyi derül ki tehát, hogy miniszteri előterjesztésre mehetett végbe a rendhagyó eljárás, az viszont továbbra sem világos, hivatalosan mi indokolta egy alig négy hónapja hazánkba érkezett, Magyarországgal előtte semmilyen kapcsolatot nem ápoló álló dél-amerikai focista gyorsított honosítását két fordulóval a bajnokság vége előtt. Főleg úgy, hogy amint arról beszámoltunk, az ügyről a Magyar Labdarúgó Szövetségnek sem volt tudomása, tehát (egyelőre?) a válogatott-érdek sem jöhet szóba. 

Felerősödtek azok a hangok, hogy a történet mögött a Fradi MLSZ, illetve annak „magyarszabálya” ellen vívott keresztes hadjárata állhat, aminek legékesebb bizonyságát maguk a zöld-fehérek és Robbie Keane vezetőedző adta azzal, hogy a hétvégi, Újpest elleni derbin a címvédőnek éppen az immáron „futballmagyar” Gómezzel volt meg az öt „hazai” játékosa...

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. május 05. 19:06
cint04yalaelnok 2026. május 05. 18:33 cint04-nek üzenem: primitív tahó vagy a Fideszre szavaztam nézd meg már, miről van szó, egy törvénytelenségről (ráadásul egy pitiáner dologról, ami mégis felhasználható a Fidesz ellen), amit nem kellene senkinek sem mentegetnie
lazio154-5
2026. május 05. 19:06
Itt büntetőpontok levonását érdemlő szabályzatszegés történt! Kiváncsian várom az MLSz. döntését!
chief Bromden
2026. május 05. 18:58
Nemhiába mondja Petya, hogy el kellene tűnni a székéből még mielőtt viszik.
szim-patikus
2026. május 05. 18:30
Kötvény nélkül is villámgyorsan megy? Nofene.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!