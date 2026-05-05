Változások a magyar válogatottnál – Marco Rossi elárulta, kik számíthatnak meghívóra

A megszokottnál több időt készülhetnek együtt a magyar labdarúgó-válogatott tagjai a júniusi két felkészülési mérkőzésre – Marco Rossi szövetségi kapitány többek között erről is beszélt az MLSZ hivatalos honlapján egy héttel a kerethirdetés előtt.

Az olasz szakember jövő kedden, május 12-én hirdet keretet, akkor derül ki, kikkel számol a Finnország (június 5.) és a Kazahsztán (június 9.) elleni találkozókon. Rossi nagyon várja már az újabb összetartást, már csak azért is, mert a szokottnál ezúttal több napot tölthet együtt a csapattal.