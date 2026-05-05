Változások a magyar válogatottnál – Marco Rossi elárulta, kik számíthatnak meghívóra

Svédországban értette meg a magyar válogatott játékos, hogy mi hiányzik itthon
Már másfél év alatt sokat tanult a magyar labdarúgó a skandinávoknál. Csongvai Áron pontosan látja, milyen alapokra épül ma a magasabb szintű modern futball.
Marco Rossi csak olyan játékosoknak küld meghívót, akik folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak. Hosszabb felkészülés és bővebb keret várható a magyar válogatottnál a júniusi meccsek előtt.
A megszokottnál több időt készülhetnek együtt a magyar labdarúgó-válogatott tagjai a júniusi két felkészülési mérkőzésre – Marco Rossi szövetségi kapitány többek között erről is beszélt az MLSZ hivatalos honlapján egy héttel a kerethirdetés előtt.
Az olasz szakember jövő kedden, május 12-én hirdet keretet, akkor derül ki, kikkel számol a Finnország (június 5.) és a Kazahsztán (június 9.) elleni találkozókon. Rossi nagyon várja már az újabb összetartást, már csak azért is, mert a szokottnál ezúttal több napot tölthet együtt a csapattal.
„Élünk azzal a lehetőséggel, hogy a legtöbb bajnokság május közepén véget ér – kezdte a szövetségi kapitány. – A szezon befejeztével minden kerettag kap egy hét pihenőt, hogy aztán május huszonhatodikán megkezdjük a munkát Telkiben. Keddtől péntekig edzünk, de ez csak amolyan felvezetés lesz, a játékosoknak nem kell az edzőközpontban aludniuk. Reggel bejönnek, délelőtt edzünk, a közös ebédet követően pedig hazamehetnek – persze, aki szeretne, bent maradhat. Fizikai felméréseket is végzünk majd, meglátjuk, hogy egy hosszú idény után ki mennyire lesz terhelhető.”
Rossi hozzátette, abból a szempontból is különleges lesz a mostani összetartás, hogy a megszokottnál többen lesznek:
a tervek szerint négy kapus és 25 mezőnyjátékos kap meghívót,
de mivel a Premier League-ben csak május 24-én rendezik az utolsó fordulót, Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik (mindketten Liverpool) és Tóth Alex (AFC Bournemouth) egy héttel később, június elsején csatlakozik a társakhoz.
Könnyen elképzelhető, hogy lesz újonc a keretben. Természetesen csak azok számíthatnak meghívóra, akik huzamosabb ideje jó teljesítményt nyújtanak. Ha valakinek van egy-két jó meccse, az nem elég a kerettagsághoz, kizárólag olyan játékosok jöhetnek szóba, akik folyamatosan jól futballoznak
– szögezte le a kapitány.
A magyar válogatott Finnországgal a Puskás Arénában, Kazahsztánnal pedig Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban csap majd össze.
Reagált a magyar szövetség Mariano Gómez honosítására
A Ferencváros az Újpest elleni derbi előtt jelentette be, hogy a télen szerződtetett argentin középhátvédje, Mariano Gómez magyar állampolgárságot szerzett, így immáron „futballmagyarnak” számít. A hír megjelenése után szárnyra kaptak olyan feltételezések, hogy „nemzeti érdekből” történt a honosítás, amiből később a magyar válogatott is profitálhat, de azóta kiderült, hogy az MLSZ-nek nem volt tudomása a háttérben zajló folyamatokról.
„Mariano Gómez magyar állampolgárságának megszerzése a Magyar Labdarúgó-szövetség bevonása és tájékoztatása nélkül történt. Az elmúlt másfél évtizedben több labdarúgó adott be honosítási kérelmet, amelyeknél az eljáró szervek nem minden esetben, de több alkalommal kikérték az MLSZ szakmai álláspontját a kérelemről. Az MLSZ elnökségének határozata szerint egy külföldi labdarúgó honosítási kérelmét a szövetség akkor támogatja, ha a játékos NB I-ben vagy NB II-ben játszik, és a FIFA vonatkozó szabályzata alapján beválogatása esetén játszhat valamely korosztályos vagy felnőtt magyar nemzeti válogatottban” – reagált a szövetség a Blikk kérdésére.
