04. 23.
csütörtök
Csongvai Áron AIK Svédország

Svédországban értette meg a magyar válogatott játékos, hogy mi hiányzik itthon

2026. április 23. 18:57

Már másfél év alatt sokat tanult a magyar labdarúgó a skandinávoknál. Csongvai Áron pontosan látja, milyen alapokra épül ma a magasabb szintű modern futball.

Hosszabb interjút adott a Nemzeti Sportnak a Svédországban profiskodó labdarúgó, Csongvai Áron, aki tavaly nyáron éppen a svédek ellen mutatkozott be Marco Rossi válogatottjában. A korábbi újpesti és a székesfehérvári középpályás az AIK együttesénél szembesült vele, hogy a skandináv ligában folyamatos intenzitásra és nagyobb futómennyiségre van szüksége az érvényesülés érdekében.

CSONGVAI Áron
A győri csapat kiejtette Csongvai Áron együttesét, az AIK Stockholmot a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjében
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Csongvai: Nagyszerű döntés volt a klubváltás

A 25 éves magyar játékos stabil kezdő lett Stockholmban, és már az országban töltött másfél éve alatt olyan terhelést kapott, amely egyértelmű előrelépést jelentett a karrierjében.

„Játszottam hatosként, középhátvédként vagy éppen ötvédős rendszerben bal oldali futóként. Olyan is előfordult, hogy egész héten bal oldali szerepkörre készültem, majd a meccs előtt szólt az edző, hogy mégis jobb oldali belső védő leszek. A játékosnak nyilván az a legjobb, ha stabilan a saját posztján szerepelhet, de mindig is próbáltam úgy hozzáállni, hogy ott segítek, ahol szükség van rám.

A sok játékpercnek és feladatkörnek köszönhetően rengeteget tanultam az AIK-nál. Sokkal több lettem, amióta Svédországba szerződtem, formálja az embert, ha idegen közegben kell helytállnia, alkalmazkodnia, napról napra bizonyítania.

Ezért is tartom nagyszerű döntésnek, hogy tavaly februárban klubot váltottam” – fogalmazott Csongvai, majd így folytatta az NB I-es bajnoksággal való összehasonlítást:

„Az intenzitás, a futómennyiség, a magas tempójú sprintek száma sokkal több az Allsvenskanban. Már az első fordulótól kezdve jobb adatokat produkáltam, mint korábban. Volt olyan mutató, amely minimum megduplázódott, de előfordult háromszoros különbség is.

Amíg az NB I-ben jellemzően meccsenkénti háromszáz méter körüli magas intenzitású futásom volt, a svéd bajnokságban akadt olyan mérkőzésem, amelyen ezer méter fölött volt ez a szám – és ezzel átlagosnak számítottam a csapatban.

Ez megmutatta nekem, milyen alapokra épül ma a magasabb szintű modern futball” – hangsúlyozta a válogatott középpályás.

Mint ismert, Csongvai Áron augusztusban a svéd AIK-val éppen a bajnoki cím várományosa, az ETO FC elleni párharc végén búcsúzott a Konferencia-ligától, így viszonylag frissek az élményei a győriekről. „Már akkor láttam, hogy versenyképes csapat formálódik Győrben, fel tudja venni a versenyt a legjobbakkal. Nemcsak eredményes, meggyőző a csapat játéka, rendre uralja a meccseit, tetszik a stílusa. Teljesen megérdemelten jutott a bajnoki cím kapujába, példamutató a klubban zajló építkezés.”

