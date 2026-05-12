Svédországban a debreceni munkát dicsérik, szerintük beérett a gyümölcse

Kapós lett a felcsúti rekorder, már Szlovákiában is nézegetik
Hamarosan eldőlhet a sorsa.
Kocsis Dominik játékára felfigyeltek Svédországban. A Debrecen támadója a nyáron elhagyhatja a klubot.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC-nél nagy lehet a mozgás a nyári átigazolási időszakban, és a HAON úgy tudja, Kocsis Dominik is klubot válthat.
Debreceni szempontból az idény egyik legnagyobb nyertese az a Kocsis lehet, aki ebben a kiírásban játszotta be magát a kezdőcsapatba, és noha az őszi szezonja jobban sikerült, már télen felkeltette több klub érdeklődését.
„A januári átigazolási időszakban arról lehetett olvasni, az MLS-be vinnék a szélsőt, de ezek a pletykák idővel elcsendesedtek. A támadó eddig 28 bajnokin lépett pályára az idényben, ezen alkalmakon négy gólt szerzett és többek kedvencévé vált, még akkor is, ha a tavaszi folytatás nem éppen úgy alakult, ahogyan tervezte, bár az sem segíthetett a helyzetén, hogy a januári újraindulásban rögtön ki kellett hagynia négy meccset eltiltás miatt.
Úgy tűnik azonban, hogy az idei teljesítmény is elég lehet a váltásra, hiszen információink szerint a svéd sztárcsapat, a Malmö FF érdeklődhet a játékos iránt”
– írja a haon.hu.
A cikk hozzáteszi: a Malmö kétségtelenül Svédország egyik legsikeresebb klubja, a kék-fehérek eddig 24 alkalommal nyerték meg hazájuk bajnokságát, ezzel rekordernek is számítanak a liga történelmében. Emellett 15-ször lettek kupagyőztesek, de 1979-ben még BEK-döntőt is játszottak. A magyar szurkolóknak is ismerős lehet a svéd gigász, hiszen több alkalommal megfordultak a Bajnokok Ligájában is, amely sorozaton belül több európai sztárcsapattal is megküzdöttek. A csapatot egy bizonyos Zlatan Ibrahimovic nevével szokták párosítani, a svéd labdarúgás egyik, ha nem legnagyobb alakja itt bontogatta szárnyait egészen fiatalon. A Malmö jelenleg a hetedik helyen áll a Allsvenskan tabelláján, ez némiképp csalódást keltő szereplés, de még nagyon az idény elején járnak a skandinávok.
Kocsis Dominik jelenlegi piaci értéke jelenleg a Transfermarkt adatai szerint 300 ezer euróra rúg, de tekintve, hogy 2029-ig van szerződése a Debreceni VSC-vel, biztosan ennél jóval drágább lehet bármely érdeklődő számára.
Érdekesség, hogy amennyiben létrejönne az üzlet, nem Kocsis lenne az egyedüli magyar Svédországban, hiszen 2025 februárjában Csongvai Áron az AIK Stockholmhoz szerződött, és be is jött a váltás, hiszen azóta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is számol a középpályással” – jegyezte meg a HAON.
