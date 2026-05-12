Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Debrecen Malmö FF Kocsis Dominik Svédország DVSC Malmö NB I

Svédországban a debreceni munkát dicsérik, szerintük beérett a gyümölcse

2026. május 12. 19:53

Kocsis Dominik játékára felfigyeltek Svédországban. A Debrecen támadója a nyáron elhagyhatja a klubot.

2026. május 12. 19:53
null

A labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC-nél nagy lehet a mozgás a nyári átigazolási időszakban, és a HAON úgy tudja, Kocsis Dominik is klubot válthat.

Kocsist (jobbra), a Debrecen játékosát kiszemelték Svédországban
Kocsist (jobbra), a Debrecen játékosát kiszemelték Svédországban (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

Debreceni szempontból az idény egyik legnagyobb nyertese az a Kocsis lehet, aki ebben a kiírásban játszotta be magát a kezdőcsapatba, és noha az őszi szezonja jobban sikerült, már télen felkeltette több klub érdeklődését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Felfigyeltek a Debrecen támadójára

„A januári átigazolási időszakban arról lehetett olvasni, az MLS-be vinnék a szélsőt, de ezek a pletykák idővel elcsendesedtek. A támadó eddig 28 bajnokin lépett pályára az idényben, ezen alkalmakon négy gólt szerzett és többek kedvencévé vált, még akkor is, ha a tavaszi folytatás nem éppen úgy alakult, ahogyan tervezte, bár az sem segíthetett a helyzetén, hogy a januári újraindulásban rögtön ki kellett hagynia négy meccset eltiltás miatt.

Úgy tűnik azonban, hogy az idei teljesítmény is elég lehet a váltásra, hiszen információink szerint a svéd sztárcsapat, a Malmö FF érdeklődhet a játékos iránt”

– írja a haon.hu.

A cikk hozzáteszi: a Malmö kétségtelenül Svédország egyik legsikeresebb klubja, a kék-fehérek eddig 24 alkalommal nyerték meg hazájuk bajnokságát, ezzel rekordernek is számítanak a liga történelmében. Emellett 15-ször lettek kupagyőztesek, de 1979-ben még BEK-döntőt is játszottak. A magyar szurkolóknak is ismerős lehet a svéd gigász, hiszen több alkalommal megfordultak a Bajnokok Ligájában is, amely sorozaton belül több európai sztárcsapattal is megküzdöttek. A csapatot egy bizonyos Zlatan Ibrahimovic nevével szokták párosítani, a svéd labdarúgás egyik, ha nem legnagyobb alakja itt bontogatta szárnyait egészen fiatalon. A Malmö jelenleg a hetedik helyen áll a Allsvenskan tabelláján, ez némiképp csalódást keltő szereplés, de még nagyon az idény elején járnak a skandinávok.

Kocsis Dominik jelenlegi piaci értéke jelenleg a Transfermarkt adatai szerint 300 ezer euróra rúg, de tekintve, hogy 2029-ig van szerződése a Debreceni VSC-vel, biztosan ennél jóval drágább lehet bármely érdeklődő számára.

Érdekesség, hogy amennyiben létrejönne az üzlet, nem Kocsis lenne az egyedüli magyar Svédországban, hiszen 2025 februárjában Csongvai Áron az AIK Stockholmhoz szerződött, és be is jött a váltás, hiszen azóta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is számol a középpályással” – jegyezte meg a HAON.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!