Salétros büntetőt rontott, Csongvai hazabólintott: az AIK magyarjai továbbküldték az ETO-t a Konferencia-ligában!

„Most beteg” – nagy gondot okoz a gombás fertőzés Győrben
A Konferencialiga-selejtező harmadik körének visszavágóján a Győri ETO 2-1-es idegenbeli hátrányát hazai pályán ledolgozva és megfordítva megérdemelten jutott tovább az AIK Stockholm ellen, amelynek magyarjai svéd szempontból negatív főszereplőknek bizonyultak.
A gombás fertőzéstől szenvedő győri gyepszőnyeg valóban szemmel láthatóan rossz állapotban volt, és már az első percek párharcait is megsínylette, nagy kérdés volt, a mérkőzés végére hogyan fog kinézni. Az egy szektornyit megtöltő AIK-ultrák a napközbeni ámokfutásuk után a stadionon belül már kulturáltan szurkoltak, az ETO-drukkerekkel együtt jó hangulatot teremtettek a svéd fanatikusok – már akiket nem vittek el a rendőrök délután... Az ETO ezzel kapcsolatos félelmei ugyanakkor alaptalannak bizonyultak, a hazaiak kiváló szellemben mentek ki a pályára, és szinte végigtámadták az első félidőt.
Claudiu Bumba már a 4. percben megzörgette a keresztlécet, aztán Nadir Benbualinak volt egyre több veszélyes helyzete, a 33. minutumban már a tizenhatoson belülről is. Egy perccel később pedig meghozta gyümölcsét a folyamatos győri nyomás:
a keretbe kurta-furcsa eltiltása után visszatérő Daniel Stefulj remekül kanyarított középre, ívelésére pedig tökéletesen robbant be Zseljko Gavrics, ezt már nem védhette a svéd kapus, teljesen megérdemelten vezetett az ETO (1–0)!
Nyomott tovább a Győr, Stefulj kapásánál is nagyot kellett védenie a svéd portásnak, aztán a félidő hajrájában úgy tűnt, tizenegyeshez is jutnak a hazaiak – ám videózás után a büntetőt szabadrúgásra módosították, mivel éppen csak, de még a tizenhatoson kívül történt a szabálytalanság.
Már a játékrész hosszabbításában jártunk, amikor úgy tűnt, az addig semmit sem mutató svédek rögtön első helyzetükből kiegyenlítenek egy pontrúgásból, a Csongvai Áron szögletét követő Filip Benkovic-fejesgólt azonban szerencsére annulálta a játékvezető támaszkodás miatt – ezt megköszönhettük...
A szünet után egészen más hozzáállással jött ki az öltözőből az AIK, és hamar, öt perc után tizenegyeshez is jutottak. Hiába: Samuel Petrás nagyszerű nyújtózással kiszedte a bal alsóból a magyar származású Anton Salétros büntetőjét, ezzel új lendületet adva a győrieknek!
És ha gonoszak lennénk, azt mondanánk, a Stockholm magyar kötődésű játékosai „hazajátszottak”, a 60. percben ugyanis egy ETO-szögletet követően Csongvai a saját kapujába bólintott, a magyar játékos öngóljával már továbbjutásra állt a Győr!
A végére pedig szerencsére nem maradt több csattanó: az ETO a hősies védekezése mellett látványos és eredményes futballt is bemutatva teljesen eltüntette a párharc két meccsén az előzetesen papíron a svédek javára jósolt különbségeket, és megérdemelten jutott tovább a Kl utolsó selejtezőkörébe nagyobb nevű riválisát kiejtve!
(Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba)