Salétros büntetőt rontott, Csongvai hazabólintott: az AIK magyarjai továbbküldték az ETO-t a Konferencia-ligában!

Nyomott tovább a Győr, Stefulj kapásánál is nagyot kellett védenie a svéd portásnak, aztán a félidő hajrájában úgy tűnt, tizenegyeshez is jutnak a hazaiak – ám videózás után a büntetőt szabadrúgásra módosították, mivel éppen csak, de még a tizenhatoson kívül történt a szabálytalanság.

Már a játékrész hosszabbításában jártunk, amikor úgy tűnt, az addig semmit sem mutató svédek rögtön első helyzetükből kiegyenlítenek egy pontrúgásból, a Csongvai Áron szögletét követő Filip Benkovic-fejesgólt azonban szerencsére annulálta a játékvezető támaszkodás miatt – ezt megköszönhettük...

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A szünet után egészen más hozzáállással jött ki az öltözőből az AIK, és hamar, öt perc után tizenegyeshez is jutottak. Hiába: Samuel Petrás nagyszerű nyújtózással kiszedte a bal alsóból a magyar származású Anton Salétros büntetőjét, ezzel új lendületet adva a győrieknek!

És ha gonoszak lennénk, azt mondanánk, a Stockholm magyar kötődésű játékosai „hazajátszottak”, a 60. percben ugyanis egy ETO-szögletet követően Csongvai a saját kapujába bólintott, a magyar játékos öngóljával már továbbjutásra állt a Győr!

A végére pedig szerencsére nem maradt több csattanó: az ETO a hősies védekezése mellett látványos és eredményes futballt is bemutatva teljesen eltüntette a párharc két meccsén az előzetesen papíron a svédek javára jósolt különbségeket, és megérdemelten jutott tovább a Kl utolsó selejtezőkörébe nagyobb nevű riválisát kiejtve!

(Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba)