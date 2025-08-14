„Most beteg” – nagy gondot okoz a gombás fertőzés Győrben

Ahogy azt a Mandiner is megírta, gombás fertőzés támadta meg az ETO Stadion gyepszőnyegét, ezért a győri labdarúgócsapat a megszokottnál jóval rosszabb minőségű talajon csap össze csütörtökön a svéd AIK-kal a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján. Az egygólos hátrányban (összesítésben 1–2) lévő kisalföldieknek kifejezetten rosszkor jön ez, hiszen rengeteg passzal építik fel a támadásaikat, az előző Kl-párharcban az örmény Pjunikot kis túlzással 180 percig a kapuja elé szegezték, majd a svédeknek is voltak kellemetlen perceik, amikor saját tizenhatosukra szorultak Stockholmban – mutat rá a Nemzeti Sport.

„Sokkal rosszabb – válaszolta Borbély Balázs, az ETO FC Győr vezetőedzője röviden, amikor a sportnapilap arról kérdezte, hogy az eddig sem túl jó állapotban lévő fű mennyivel rosszabb a gombás fertőzés miatt.

Most beteg, olyan amilyen… Hátrány, de ez van, ez most a valóság. Egy nap alatt nem tudom megváltoztatni a csapat játékstílusát, de nem is akarom. Úgy érzem, a játékosok képességei megvannak ahhoz, hogy ne jelentsen akkora hátrányt a talaj állapota, bízom benne, hogy jól alakul majd a mérkőzés. Jelentős erőt képviselő ellenfél az AIK, de teljesen más mérkőzés lesz a svédországi­hoz képest: másmilyen lesz az idő, a fű és a stadion is. Hiszem, hogy a hazai közönség előtt nem ledolgozhatatlan a hátrányunk, a sikerre éhes játékosoknak sikerül ledolgozniuk.”

A továbbjutó a skót Dundee United és az osztrák Rapid Wien párharcának győztesével találkozik a selejtező rájátszásában, amelynek tétje már a főtáblára jutás. A csütörtöki meccs 19 órakor kezdődik.

Három hét alatt több ezer kilométert tett meg a Paks

A harmadik számú európai versenysorozatban érdekelt másik magyar együttes, a Paksi FC gyakorlatilag lehetetlen helyzetben van a továbbjutást illetően, miután 3–0-s vereséget szenvedett idegenben, az ukrán Polisszja Zsitomir vendégeként.

Bognár György, a paksiak mestere az M4 Sportnak nyilatkozva kiemelte: arra törekednek, hogy általában ugyanazt a játékot tudják megvalósítani, így „különösebb taktikai elképzelésekre nincs szükség”, ahogy az ellenfélnek is az a szokásos játéka, amit az első mérkőzésen mutatott. „Kérdés az, hogy csütörtökön melyik érvényesül jobban” – fogalmazott a tréner, aki elismerte, a három gól nagy előny az ellenfélnek. „Ha nem is sikerül ezt ledolgozni – bár miért ne próbálnánk meg? –, akkor is győzelemmel szeretnénk lejönni a pályáról, emelt fővel búcsúzni. Ez egy komoly feladat nekünk így is.”

Hozzátette: a vasárnap, Újpesten 2–1-re megnyert bajnokihoz képest sok változást tervez, szeretne friss embereket bevetni. „Hétvégén újra bajnoki mérkőzés van, gyakorlatilag párhuzamosan majdnem hogy két csapatot futtatunk most” – mondta Bognár, aki rámutatott:

elsősorban nem a meccsek, hanem az utazás az, ami fárasztó a keret számára, miután három hét alatt több ezer kilométert tettek meg, ráadásul háromszor is éjszaka utaztak.

A Paksi FC–Polisszja Zsitomir párharc továbbjutója a Konferencia-liga rájátszásába kerül, amelyben a főtáblára jutásért az olasz Fiorentina lesz az ellenfele. A csütörtöki összecsapás 19 órakor kezdődik.

