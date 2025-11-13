Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
teltház győr Digitális Polgári Kör orosz-ukrán háború országjárás producer Orbán Viktor politológus

Teltház – óriási érdeklődés övezi a Fidesz háborúellenes rendezvénysorozatának első állomását

2025. november 13. 13:23

Orbán Viktort már nagyon várják Győrben.

2025. november 13. 13:23
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, országjárásra indult a kormány háborúellenes gyűlése, melynek első állomása Győrben lesz november 15-én, szombaton. A kapcsolódó Facebook-csoportban a szervezők csütörtökön jelentették be, hogy a háborúellenes gyűlés teltházas lesz, így további jelentkezéseket nem tudnak fogadni. 

De az esemény szombaton élőben követhető lesz online is. A  programtervezet szerint beszédek, zene és közös gondolkodás teszi teljessé a délutánt. A rendezvény csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz. De felszólal Szijjártó Péter külügyminiszter is. 

De ott lesz még az eseményen

  • Rákay Philip producer,
  • Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
  • Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
  • Békés Márton történész-politológus,
  • Nacsa Olivér humorista,
  • Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
  • Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és
  • Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is.

Magyar Péter gátlástalanul Orbán Viktorra szervezett

Emlékezetes, hogy miután a kormányfő bejelentette az országjárást, Magyar Péter is előrukkolt az újabb tervével, amely 

városról városra, dátumról dátumra, egy az egyben megegyezik Orbán listájával.

– hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
•••
2025. november 13. 16:48 Szerkesztve
"Magyar Péter gátlástalanul Orbán Viktorra szervezett városról városra, dátumról dátumra, egy az egyben megegyezik Orbán listájával." Nem lehet újra szervezni? Hogy ez a "Vir qui penem ore delectat" elmeháborodott idegbeteg ne tudja követni a Miniszterelnök urat !
Válasz erre
0
0
cukigomboc
2025. november 13. 14:39
"Emlékezetes, hogy miután a kormányfő bejelentette az országjárást, Magyar Péter is előrukkolt az újabb tervével, amely városról városra, dátumról dátumra, egy az egyben megegyezik Orbán listájával." Kivéve, hogy az nem zártkörű, vagyis nemcsak előválogatott fog- és agyatlan nyuggereknek szól. Orbán hány új szavazót remél ezektől a klubestektől? Ezek már nem szaporodnak!
Válasz erre
0
4
kir2vik
2025. november 13. 14:19
"Emlékezetes, hogy miután a kormányfő bejelentette az országjárást, Magyar Péter is előrukkolt az újabb tervével, amely városról városra, dátumról dátumra, egy az egyben megegyezik Orbán listájával." Ekkora f.szkalapot, mint Pötike!
Válasz erre
5
0
belbuda
2025. november 13. 14:03
Majd nézzétek meg kinek a rendezvényén lesznek többen,és szabadabban…. A nerencfelvonulást csak szánni lehet…🤷‍♂️
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!