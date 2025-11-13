Teltház – óriási érdeklődés övezi a Fidesz háborúellenes rendezvénysorozatának első állomását

Magyar Péter gátlástalanul Orbánra szervezett – a „CopyPasteMAN” egy az egyben lemásolta Orbán Viktor listáját
Másolja, árnyékolja, rászervez rá – Magyar Péter újabb posztja nemsokra Orbán Viktoré után érkezett.
Orbán Viktort már nagyon várják Győrben.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, országjárásra indult a kormány háborúellenes gyűlése, melynek első állomása Győrben lesz november 15-én, szombaton. A kapcsolódó Facebook-csoportban a szervezők csütörtökön jelentették be, hogy a háborúellenes gyűlés teltházas lesz, így további jelentkezéseket nem tudnak fogadni.
De az esemény szombaton élőben követhető lesz online is. A programtervezet szerint beszédek, zene és közös gondolkodás teszi teljessé a délutánt. A rendezvény csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz. De felszólal Szijjártó Péter külügyminiszter is.
De ott lesz még az eseményen
Emlékezetes, hogy miután a kormányfő bejelentette az országjárást, Magyar Péter is előrukkolt az újabb tervével, amely
városról városra, dátumról dátumra, egy az egyben megegyezik Orbán listájával.
– hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
