Teltház – óriási érdeklődés övezi a Fidesz háborúellenes rendezvénysorozatának első állomását

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, országjárásra indult a kormány háborúellenes gyűlése, melynek első állomása Győrben lesz november 15-én, szombaton. A kapcsolódó Facebook-csoportban a szervezők csütörtökön jelentették be, hogy a háborúellenes gyűlés teltházas lesz, így további jelentkezéseket nem tudnak fogadni.

De az esemény szombaton élőben követhető lesz online is. A programtervezet szerint beszédek, zene és közös gondolkodás teszi teljessé a délutánt. A rendezvény csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz. De felszólal Szijjártó Péter külügyminiszter is.

De ott lesz még az eseményen

Rákay Philip producer,

Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,

Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,

Békés Márton történész-politológus,

Nacsa Olivér humorista,

Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és

Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is.

Magyar Péter gátlástalanul Orbán Viktorra szervezett