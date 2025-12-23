Nem pihennek a fegyverek: az oroszok egész éjjel lőtték az ukránokat

Zsitomir megyében meghalt egy négyéves gyerek, aki kórházba került az éjszakai légitámadás következtében – jelentette Vitalij Bunecsko katonai kormányzót idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A csapásokban öt másik személy megsebesült, közöttük egy másik gyerek is – fűzte hozzá a megyevezető.

Egy ember életét követelte a Kijev megyét ért orosz légitámadás, három másik megsebesült, és több családi ház megrongálódott – közölte Mikola Kalasnyik katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A kedden reggel Kijevet ért légicsapás következtében a Szvjatosinszkij kerületben egy lakóház közelében egy drón roncsai zuhantak le, öt ember, köztük egy gyermek megsebesült, egyikük állapota súlyos – közölte Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. Az állami katasztrófavédelmi szolgálat arról számolt be, hogy a légvédelem által lelőtt drónok becsapódásai miatt a környéken több ötszintes épületben is károk keletkeztek. A mentőalakulatok elbontják a megrongálódott épületek balesetveszélyessé vált szerkezeti elemeit.

Energetikai létesítmények szenvedték meg leginkább az éjszakai orosz légitámadást

Julija Szviridenko miniszterelnök szerint Ukrajna nyugati régióinak energetikai létesítményei szenvedték meg leginkább az éjszakai orosz légitámadást. Az ellenség tevékenységének következtében országszerte vészleállási ütemterveket vezetnek be az áramszolgáltatók, amelyeket visszavonnak, amint sikerül stabilizálni az energiarendszert - írta az ukrán kormányfő a Telegramon.