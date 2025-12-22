Tárgyalóasztalon a rémálomszerű terv: Rutte színt vallott – kidolgozás alatt áll a NATO-katonák Ukrajnába küldése (VIDEÓ)

Mark Rutte NATO-főtitkár a német Bildnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Ukrajnának átfogó biztonsági garanciákra van szüksége egy esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás után, hogy Vlagyimir Putyin ne merjen újra támadni.

A holland politikus szerint világossá kell tenni Oroszország számára, hogy egy újabb agresszió katasztrofális következményekkel járna.