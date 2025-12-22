Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin mark rutte nato orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Tárgyalóasztalon a rémálomszerű terv: Rutte színt vallott – kidolgozás alatt áll a NATO-katonák Ukrajnába küldése (VIDEÓ)

2025. december 22. 12:16

Rutte szerint világossá kell tenni Oroszország számára, hogy egy újabb agresszió Ukrajna ellen súlyos következményekkel járna.

2025. december 22. 12:16
null

Mark Rutte NATO-főtitkár a német Bildnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Ukrajnának átfogó biztonsági garanciákra van szüksége egy esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás után, hogy Vlagyimir Putyin ne merjen újra támadni.

A holland politikus szerint világossá kell tenni Oroszország számára, hogy egy újabb agresszió katasztrofális következményekkel járna.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét
Tovább a cikkhezchevron

Rutte szerint Ukrajnának önálló, jól felszerelt és felkészült védelmi erőkre van szüksége, amelyek képesek megvédeni az országot. Emellett egy nemzetközi koalíció, Franciaország és az Egyesült Királyság vezetésével, több európai ország részvételével biztosítaná a további támogatást. 

Több ország jelezte hajlandóságát csapatok küldésére, ha szükséges, például a békemegállapodás megsértése esetén, bár a konkrét részletek, például a bevetés szárazföldi, légi vagy tengeri formái egyelőre nem nyilvánosak.

Az Egyesült Államok is kész közreműködni a garanciákban, Rutte szerint Donald Trump elkötelezett a háború befejezése mellett és ő lehet az egyetlen, aki képes Putyint békére kényszeríteni.

Ezt is ajánljuk a témában

A NATO-főtitkár abban bízik, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja Ukrajnát, nem lép ki a NATO-ból, és válság esetén az európaiak számíthatnak rá. Rutte a háború folytatását Putyin politikájában látja: szerinte az orosz elnök hajlandó hatalmas veszteségeket vállalni – akár 1,1 millió halott vagy sebesült katonát – minimális területi nyereségért.

Van baj! Mark Rutte Nato főtitkár már arról beszél, hogy dolgozzák ki milyen módon vetik be a katonákat az ukrán fronton”

– kommentálta az interjút Facebook-oldalán Bohár Dániel elemző.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. december 22. 13:35
Mindenki tudja, hogy Rutte nem normális!
Válasz erre
0
0
tamagaba
2025. december 22. 13:35
Lehet, hogy nem is a ruszkinak kell az egész Ukrajna, hanem az eunak. Bányákkal, termőföldekkel, pénzmosási piacostul
Válasz erre
0
0
templar62
2025. december 22. 13:33
B..na de Bamba .
Válasz erre
0
0
templar62
2025. december 22. 13:32
Álmodozók .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!