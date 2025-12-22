Tárgyalóasztalon a rémálomszerű terv: Rutte színt vallott – kidolgozás alatt áll a NATO-katonák Ukrajnába küldése (VIDEÓ)

A bejgli kijózaníthatta a NATO-főtitkárát: váratlan nyilatkozatot tett Mark Rutte – ez lehet a béke kulcsa
Mark Rutte szerint Trump az egyetlen vezető, aki képes Vlagyimir Putyint tárgyalóasztalhoz ültetni és őt a háború lezárására ösztönözni.
Rutte szerint világossá kell tenni Oroszország számára, hogy egy újabb agresszió Ukrajna ellen súlyos következményekkel járna.
Mark Rutte NATO-főtitkár a német Bildnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Ukrajnának átfogó biztonsági garanciákra van szüksége egy esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás után, hogy Vlagyimir Putyin ne merjen újra támadni.
A holland politikus szerint világossá kell tenni Oroszország számára, hogy egy újabb agresszió katasztrofális következményekkel járna.
Rutte szerint Ukrajnának önálló, jól felszerelt és felkészült védelmi erőkre van szüksége, amelyek képesek megvédeni az országot. Emellett egy nemzetközi koalíció, Franciaország és az Egyesült Királyság vezetésével, több európai ország részvételével biztosítaná a további támogatást.
Több ország jelezte hajlandóságát csapatok küldésére, ha szükséges, például a békemegállapodás megsértése esetén, bár a konkrét részletek, például a bevetés szárazföldi, légi vagy tengeri formái egyelőre nem nyilvánosak.
Az Egyesült Államok is kész közreműködni a garanciákban, Rutte szerint Donald Trump elkötelezett a háború befejezése mellett és ő lehet az egyetlen, aki képes Putyint békére kényszeríteni.
A NATO-főtitkár abban bízik, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja Ukrajnát, nem lép ki a NATO-ból, és válság esetén az európaiak számíthatnak rá. Rutte a háború folytatását Putyin politikájában látja: szerinte az orosz elnök hajlandó hatalmas veszteségeket vállalni – akár 1,1 millió halott vagy sebesült katonát – minimális területi nyereségért.
Van baj! Mark Rutte Nato főtitkár már arról beszél, hogy dolgozzák ki milyen módon vetik be a katonákat az ukrán fronton”
– kommentálta az interjút Facebook-oldalán Bohár Dániel elemző.
