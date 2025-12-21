Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
12. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin nato főtitkár mark rutte egyesült államok donald trump európa

A bejgli kijózaníthatta a NATO-főtitkárát: váratlan nyilatkozatot tett Mark Rutte – ez lehet a béke kulcsa

2025. december 21. 17:51

Mark Rutte szerint Trump az egyetlen vezető, aki képes Vlagyimir Putyint tárgyalóasztalhoz ültetni és őt a háború lezárására ösztönözni.

2025. december 21. 17:51
null

Mark Rutte NATO-főtitkár vasárnap kijelentette, hogy Donald Trump az egyetlen amerikai elnök, aki képes volt Vlagyimir Putyint a tárgyalóasztalhoz ültetni, és az egyetlen, aki őt békekötésre ösztönözheti – fogalmazott a a főtitkár a német, Bild am Sonntag nevű lapnak.

„Trump abszolút elhatározott ebben a kérdésben. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék
Tovább a cikkhezchevron

Arra összpontosít, hogy véget vessen ennek a háborúnak”

 – hangsúlyozta Rutte.

Rutte hozzátette, hogy a katonai szövetség szükség esetén számíthat az Egyesült Államokra. „Trump világosan letette a garast a NATO mellett, de amellett az elvárás mellett is, hogy jelentősen növeljük védelmi kiadásainkat. És ezt megvalósítjuk” – mondta, kiemelve, hogy az európai országok az Ukrajnát támogató koalíció részeként kötelezettséget vállaltak, és a NATO keleti szárnya mellett a baltikumi térséget is védik.

Ezt is ajánljuk a témában

A NATO-főtitkár hangsúlyozta azt is, hogy Washington továbbra is aktívan részt vállal Európa védelmében, mind nukleáris, mind hagyományos értelemben, és nincs tervben a kivonulás.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tomekjosef
2025. december 21. 18:22
Ez a félnótás kapott egy taslit és attól észhez tért. Megmagyarázták neki, hogy a NATO=USA és hogy ő csupán egy irodista, akinek nincs joga hülyeségeket beszélni és háborúba vezetni a világot.
Válasz erre
2
0
vakiki
2025. december 21. 18:14
Ez aztán a fordulat! Mi lelte a hülyét, talán "valaki" megfegyelmezte?
Válasz erre
1
0
Nasi12
2025. december 21. 18:11
Téved. Ursula az. Ha nincs 90 mrd Putyin egyből asztalhoz ülne. A bohócnak viszont nem jutna szék. Jan 20-ra, Trump beiktatásának 1 éves évfordulójára vége lenne. Mondjuk Trump kapcsolhatja le a villant az nem kérdés. Akarom mondani a Starlinket stb.
Válasz erre
1
0
Türelem
2025. december 21. 18:00
Ennek a háborús uszító féregnek szólhattak....Washingtonból.....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!