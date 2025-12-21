A bejgli kijózaníthatta a NATO-főtitkárát: váratlan nyilatkozatot tett Mark Rutte – ez lehet a béke kulcsa

Minden eddiginél súlyosabb nyilatkozatot tett a NATO-főtitkár: Szijjártó Péter hidegvérrel helyretette, és üzent Brüsszelbe
„Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!” – hangsúlyozta a magyar külügyminiszter.
Mark Rutte szerint Trump az egyetlen vezető, aki képes Vlagyimir Putyint tárgyalóasztalhoz ültetni és őt a háború lezárására ösztönözni.
Mark Rutte NATO-főtitkár vasárnap kijelentette, hogy Donald Trump az egyetlen amerikai elnök, aki képes volt Vlagyimir Putyint a tárgyalóasztalhoz ültetni, és az egyetlen, aki őt békekötésre ösztönözheti – fogalmazott a a főtitkár a német, Bild am Sonntag nevű lapnak.
„Trump abszolút elhatározott ebben a kérdésben.
Arra összpontosít, hogy véget vessen ennek a háborúnak”
– hangsúlyozta Rutte.
Rutte hozzátette, hogy a katonai szövetség szükség esetén számíthat az Egyesült Államokra. „Trump világosan letette a garast a NATO mellett, de amellett az elvárás mellett is, hogy jelentősen növeljük védelmi kiadásainkat. És ezt megvalósítjuk” – mondta, kiemelve, hogy az európai országok az Ukrajnát támogató koalíció részeként kötelezettséget vállaltak, és a NATO keleti szárnya mellett a baltikumi térséget is védik.
A NATO-főtitkár hangsúlyozta azt is, hogy Washington továbbra is aktívan részt vállal Európa védelmében, mind nukleáris, mind hagyományos értelemben, és nincs tervben a kivonulás.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP