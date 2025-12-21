A bejgli kijózaníthatta a NATO-főtitkárát: váratlan nyilatkozatot tett Mark Rutte – ez lehet a béke kulcsa

Rutte hozzátette, hogy a katonai szövetség szükség esetén számíthat az Egyesült Államokra. „Trump világosan letette a garast a NATO mellett, de amellett az elvárás mellett is, hogy jelentősen növeljük védelmi kiadásainkat. És ezt megvalósítjuk” – mondta, kiemelve, hogy az európai országok az Ukrajnát támogató koalíció részeként kötelezettséget vállaltak, és a NATO keleti szárnya mellett a baltikumi térséget is védik.