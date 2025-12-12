Minden eddiginél súlyosabb nyilatkozatot tett a NATO-főtitkár: Szijjártó Péter hidegvérrel helyretette, és üzent Brüsszelbe

„A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat” – hangsúlyozza a miniszter.