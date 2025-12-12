Minden eddiginél súlyosabb nyilatkozatot tett a NATO-főtitkár: Szijjártó Péter hidegvérrel helyretette, és üzent Brüsszelbe

Nem akárki, egy csúcsvezető mondta ki: készüljünk fel a világháborúra
Mark Rutte szerint Oroszország öt éven belül készen állhat katonai erő alkalmazására a NATO ellen.
„Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!” – hangsúlyozta a magyar külügyminiszter.
„Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla” – írja Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Ezt is ajánljuk a témában
Mark Rutte szerint Oroszország öt éven belül készen állhat katonai erő alkalmazására a NATO ellen.
Szijjártó emlékeztet, Mark Rutte meredek dolgokat mondott: „mi” vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk.
„A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat” – hangsúlyozza a miniszter.
Szijjártó aláhúzta: „Mi, magyarok a NATO tagjaként visszautasítjuk a főtitkár szavait! Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk.”
Az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek! Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!
– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.
Fotó: facebook / Szijjártó Péter