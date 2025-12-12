Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mark rutte brüsszel nato orosz-ukrán háború Szijjártó Péter donald trump

Minden eddiginél súlyosabb nyilatkozatot tett a NATO-főtitkár: Szijjártó Péter hidegvérrel helyretette, és üzent Brüsszelbe

2025. december 12. 06:41

„Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!” – hangsúlyozta a magyar külügyminiszter.

2025. december 12. 06:41
null

„Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla” – írja Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Ezt is ajánljuk a témában

Szijjártó emlékeztet, Mark Rutte meredek dolgokat mondott: „mi” vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

„A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat” – hangsúlyozza a miniszter. 

Szijjártó aláhúzta: „Mi, magyarok a NATO tagjaként visszautasítjuk a főtitkár szavait! Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk.”

Az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek! Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!

– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Fotó: facebook / Szijjártó Péter

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lyon-v-2
2025. december 12. 09:29
Jó válasz.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. december 12. 08:51
Trump fog lépni, Amerkat kilépteti a NATO-ból... Ezt már többször említette...
Válasz erre
3
0
Obsitos Technikus
2025. december 12. 08:47
Ez egy értelmi fogyatékos pedofil buzi..
Válasz erre
1
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 12. 08:46 Szerkesztve
fogas paduc 2025. december 12. 08:43 Nem lennék meglepődve, ha az usa kilépne a nato-ból." Miért akkor mi történne?Nem kéne fegyvereket vásárolnunk az usá tól,és a gdp 4-5% át fegyverekre költeni? Áhh az tényleg szar volna😆😆🤦‍♂️🤦‍♂️👍
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!