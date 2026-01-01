Lázár János szoros határidőt szabott, a németeken múlik az, amire mindenki kíváncsi

A Világgazdaság cikke felidézi, a Kína által a gyorsvasút hazai szakaszára tervezett biztonsági és jelzőrendszerek nem rendelkeztek uniós működési engedélyekkel, tehát nem feleltek meg az Európai Unió által szabványosított, ETCS (European Train Control System) rendszernek, ezt végül egy hibrid technológiával (nem csak kínai technikát használtak ezen a téren) hidalták át, ami elavultabb ugyan, de lehetővé tette, hogy a vonatok óránként 160 kilométeres sebességgel haladjanak Magyarországon.

A biztosítóberendezéses anomáliára azóta a MÁV is ráerősített egy ellenzéki kritika nyomán, Hadházy Ákos ugyanis arról posztolt a Facebookon, hogy – idézzük – „a kelebiai kínai Szupervasúton biztosító berendezés nélkül fog elindulni a forgalom. Emiatt csak 100 km/h sebességgel mehetnek majd a vonatok. Jó időben. Mert ködben csak 40 km/h lesz a megengedett:).” A vasúttársaság a Telex megkeresésére azt írta,

a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán ködben is 160 km/órával közlekedhetnek majd a személyszállító vonatok, hiszen a vonal természetesen központi forgalomirányítással és megfelelő biztosítóberendezéssel fog üzemelni.

Nem a magyar fővárosban lesz a Belgrád–Budapest vége?

Ráadásul – mint a szerb sajtó megírta – Bécset is bekötik a Belgrád–Budapest vasútvonalba. Ezzel nem csak a szerb és a magyar főváros között utazhatunk viszonylag rövid idő alatt a vasútfejlesztési projekt elkészültével, de az osztrák főváros is elérhető lesz akár átszállás nélkül. Mivel rengeteg szerb és vajdasági magyar is ingázik a három város között, tovább nő a villamosított, kétvágányú és nagy sebességű vonal jelentősége – emlékeztetett a gazdasági portál.