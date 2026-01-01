Ft
bécs lázár jános építési és közlekedési minisztérium belgrád vasútvonal budapest

Lázár János szoros határidőt szabott, a németeken múlik az, amire mindenki kíváncsi

2026. január 01. 17:00

A menetidő több mint 5 órával csökken a magyar és a szerb főváros között, de egyes vonatok Bécsig közlekednek majd.

2026. január 01. 17:00
Budapest Belgrád

Hamarosan befejeződik a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásaival kapcsolatos teljes audit-vizsgálat, amelyet a független német TÜV auditcég folytat a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium január végéig várja a vizsgálat eredményét. Ha az átvilágítás alapján minden rendben van, akkor

akár már február közepén elindulhat a vonatközlekedés a felújított Budapest-Belgrád vasútvonalon 

– írja a Világgazdaság.  „Az újvidéki tragédia után megbíztunk egy nemzetközi ellenőri céget, hogy a magyar államtól, a kínaiaktól és minden szereplőtől függetlenül ellenőrizze a műszaki, pénzügyi és biztonsági feltételeket a Budapest–Belgrád vasútvonalon” – mondta decemberben Lázár János. 

Politikai cirkusz a biztosítóberendezés miatt

A Világgazdaság cikke felidézi, a Kína által a gyorsvasút hazai szakaszára tervezett biztonsági és jelzőrendszerek nem rendelkeztek uniós működési engedélyekkel, tehát nem feleltek meg az Európai Unió által szabványosított, ETCS (European Train Control System) rendszernek, ezt végül egy hibrid technológiával (nem csak kínai technikát használtak ezen a téren) hidalták át, ami elavultabb ugyan, de lehetővé tette, hogy a vonatok óránként 160 kilométeres sebességgel haladjanak Magyarországon.

A biztosítóberendezéses anomáliára azóta a MÁV is ráerősített egy ellenzéki kritika nyomán, Hadházy Ákos ugyanis arról posztolt a Facebookon, hogy – idézzük – „a kelebiai kínai Szupervasúton biztosító berendezés nélkül fog elindulni a forgalom. Emiatt csak 100 km/h sebességgel mehetnek majd a vonatok. Jó időben. Mert ködben csak 40 km/h lesz a megengedett:).” A vasúttársaság a Telex megkeresésére azt írta, 

a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán ködben is 160 km/órával közlekedhetnek majd a személyszállító vonatok, hiszen a vonal természetesen központi forgalomirányítással és megfelelő biztosítóberendezéssel fog üzemelni.

Nem a magyar fővárosban lesz a Belgrád–Budapest vége?

Ráadásul – mint a szerb sajtó megírta – Bécset is bekötik a Belgrád–Budapest vasútvonalba. Ezzel nem csak a szerb és a magyar főváros között utazhatunk viszonylag rövid idő alatt a vasútfejlesztési projekt elkészültével, de az osztrák főváros is elérhető lesz akár átszállás nélkül. Mivel rengeteg szerb és vajdasági magyar is ingázik a három város között, tovább nő a villamosított, kétvágányú és nagy sebességű vonal jelentősége – emlékeztetett a gazdasági portál.

Jelenleg nagyjából nyolc óra alatt lehet eljutni Belgrádból Budapestre, az átadás után ez az idő 2 óra 40 percre rövidül.

A részletekkel kapcsolatban és a sajtóhírek megerősítése végett megkerestük a MÁV-ot. A vasúttársaság a Világgazdaságnak azt írta, hogy valóban lesz összeköttetés Belgrád, Budapest és Bécs között, ráadásul két járattal. 

A szerb szakaszon Szabadka és Belgrád között már elkészült a vonal, amely nagyrészt a bonyolultabb EU-s előírások miatt előzte meg a magyarországi szakasz kivitelezését. A próbaüzem már október óta tart.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

