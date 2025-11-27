Itt a nagy bejelentés: ekkor indulhat a Budapest-Belgrád gyorsvonat

Mindent átírhat a MÁV legújabb bejelentése
A Budapest–Belgrád vasútvonal nem fog megállni a magyar fővárosnál.
A tervek szerint a menetidő kevesebb mint három óra lenne a két főváros között.
Aleksandar Vučić szerb elnök egy szabadkai sajtóeseményen jelentette be, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal elkészültével 2 óra 45 percre rövidülhet a menetidő a két ország fővárosa között.
Nincs az az autó, amivel ennyi idő alatt meg lehetne tenni ezt a távolságot”
– fogalmazott a szerb államfő.
A Szabad Magyar Szó beszámolója szerint a szerb szakaszon október elején már elindult a személyszállítás Belgrád és Szabadka között. A fejlesztés körül ugyanakkor viták akadnak: az építésügyi felügyelőség több állomásépületet is életveszélyesnek minősített, köztük a szabadkai állomást is. Szintén kritikus pont az újvidéki vasútállomás, amely a munkálatok miatt hosszabb ideje nem fogad utasokat – írták.
A Portfolio összeállításában felidézte, a magyar oldalon hasonló időzítéssel számolnak. Októberben Csepreghy Nándor államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a magyarországi szakasz novemberre készül el, a tehervonatok így már decemberben megindulhatnak, a személyszállítás pedig február-március között rajtolhat.
A cikkben emlékeztettek, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal Kína egyik zászlóshajó-projektje Európában: célja a Pireusz kikötőjén keresztül érkező áruk gyors továbbítása Közép-Európába, miközben a személyszállítás is jelentős mértékben felgyorsul.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
