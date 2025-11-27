Itt a nagy bejelentés: ekkor indulhat a Budapest-Belgrád gyorsvonat

A Szabad Magyar Szó beszámolója szerint a szerb szakaszon október elején már elindult a személyszállítás Belgrád és Szabadka között. A fejlesztés körül ugyanakkor viták akadnak: az építésügyi felügyelőség több állomásépületet is életveszélyesnek minősített, köztük a szabadkai állomást is. Szintén kritikus pont az újvidéki vasútállomás, amely a munkálatok miatt hosszabb ideje nem fogad utasokat – írták.

A Portfolio összeállításában felidézte, a magyar oldalon hasonló időzítéssel számolnak. Októberben Csepreghy Nándor államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a magyarországi szakasz novemberre készül el, a tehervonatok így már decemberben megindulhatnak, a személyszállítás pedig február-március között rajtolhat.