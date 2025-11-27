Ft
Aleksandar Vučić projekt Kína elnök sajtóesemény gyorsvonat Budapest Belgrád vasútvonal

Itt a nagy bejelentés: ekkor indulhat a Budapest-Belgrád gyorsvonat

2025. november 27. 19:58

A tervek szerint a menetidő kevesebb mint három óra lenne a két főváros között.

2025. november 27. 19:58
null

Aleksandar Vučić szerb elnök egy szabadkai sajtóeseményen jelentette be, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal elkészültével 2 óra 45 percre rövidülhet a menetidő a két ország fővárosa között.

Nincs az az autó, amivel ennyi idő alatt meg lehetne tenni ezt a távolságot”

– fogalmazott a szerb államfő.

A Szabad Magyar Szó beszámolója szerint a szerb szakaszon október elején már elindult a személyszállítás Belgrád és Szabadka között. A fejlesztés körül ugyanakkor viták akadnak: az építésügyi felügyelőség több állomásépületet is életveszélyesnek minősített, köztük a szabadkai állomást is. Szintén kritikus pont az újvidéki vasútállomás, amely a munkálatok miatt hosszabb ideje nem fogad utasokat – írták.

A Portfolio összeállításában felidézte, a magyar oldalon hasonló időzítéssel számolnak. Októberben Csepreghy Nándor államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a magyarországi szakasz novemberre készül el, a tehervonatok így már decemberben megindulhatnak, a személyszállítás pedig február-március között rajtolhat.

A cikkben emlékeztettek, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal Kína egyik zászlóshajó-projektje Európában: célja a Pireusz kikötőjén keresztül érkező áruk gyors továbbítása Közép-Európába, miközben a személyszállítás is jelentős mértékben felgyorsul.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

massivement5
2025. november 27. 20:35
Soha nem lesz 3 óra, ehhez nagyobb sebesség kellene a magyar szakaszon. Egyébként sem emiatt épült elsősorban, hanem a kínai teherforgalom miatt.
zsugabubus-2
2025. november 27. 20:25
Mennyit fog késni?
Bambuci
2025. november 27. 20:16
Reméltem hogy a zagrab rijeka szakasz hamarabb épül meg. Az is ki van jelölve. Ami késik reméljük nem múlik.
