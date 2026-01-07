Brüsszelből, Londonból harsogják: Orbán az egyértelmű esélyese az áprilisi választásoknak

Hosszú összeállítást készített a brüsszeli székhelyű Politico, amelyben végigvették, milyen fontos politikai események várhatóak 2026-ban. Természetesen megemlítették a magyarországi országgyűlési választásokat is. Kiemelték, hogy 2010 óta a Fidesz megnyerte az összes parlamenti választást. Megszólaltatták Frank Füredit, az MCC brüsszeli vezetőjét is a témában, aki elmondta, hogy “a választás nem lesz hermetikusan elzárva Európa többi részétől” – úgy folytatta, Magyarország egy hatalmas ideológiai csata színterévé válik majd, ami tovább polarizálja az amúgy az országot.

A Fidesz esélyeit javítják, hogy Donald Trump, valamint a Patrióták uniós frakciócsoport tagjai elszántak abban, hogy a magyar miniszterelnök újrázzon.

Jobboldali győzelemből a közelmúltban nem volt hiány Európában, hiszen Csehországban Andrej Babis nagy győzelmet aratott és az év végén be is iktatták hivatalában a régi-új kormányfőt. 2025-ben Lengyelországban a köztársasági elnökről szavaztak: ott pedig egy szoros küzdelemben a jobboldali Karol Nawrocki győzte le a liberális varsói polgármestert, Rafał Trzaskowskit.

A szakértők egyetértettek abban, hogy a kampány soha nem látott fontosságú lesz Magyarországon, ugyanis a választás nincs lefutva, a bizonytalan szavazók meggyőzése pedig mindkét fél számára kulcsfontosságú Magyarországon.

A magyar vezetéssel amúgy nem túlságosan szimpatizáló Politico megjegyezte, Orbán taktikája eddig mindig sikerre vitte a kormánypártokat, nagy eséllyel most is győzelemre vezeti majd a Fideszt. Magyar Péter a brüsszeli portál a háború negatív hatásaiból próbál hasznot húzni, ez azonban szerintük nem biztos, hogy elég lesz.