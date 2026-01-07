Ft
Brüsszelből, Londonból harsogják: Orbán az egyértelmű esélyese az áprilisi választásoknak

2026. január 07. 15:53

Úgy látják, a a bizonytalanokon múlhat a választás. Nagyobb esélyt látnak arra, hogy Orbán Viktor újrázhat és ezzel ő alakíthat kormányt tavasszal.

2026. január 07. 15:53
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Ahogy közelednek a választások, a világ egyre nagyobb figyelemmel követi a magyarországi eseményeket. Az már mindenki számára egyértelmű, hogy két esélyese van az országgyűlési választásoknak: az Orbán Viktor vezette Fidesz és a Tisza Párt. A korábbi ellenzéki pártok, a DK, az LMP, a Jobbik vagy éppen a Párbeszéd már csak azért küzd, hogy valamilyen úton-módon átlépje az 5 százalékos küszöböt és adjon egy képviselőt a következő Országgyűlésnek. A közvélemény-kutatók egymásra licitálnak az elmúlt hónapokban, vágyvezérelt jelentéseikben pedig igyekeznek bemutatni, szerintük melyik oldal lesz a győztes. 

Orbán Viktor megkerülhetetlen tényező lett a külföldi lapok szerint. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor megkerülhetetlen tényező lett a külföldi lapok szerint. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az, hogy a Fidesz esélyesebb, egyre több kutató bizonyítja, hiszen még a kormánypártisággal egyáltalán nem vádolható Publicus is azt írta: a legfontosabb utcai megmozdulás címét az október 23-i Békemenet vitte el. A Pulai András vezette szervezet decemberi felmérése alapján arra a kérdésre, hogy ki milyen kimenetelre számít a választásokon, a magyar lakosság túlnyomó többsége továbbra is Orbán Viktor győzelmét predesztinálta. 

A Tisza-győzelemre már csak a teljes népesség 35, a Fideszére pedig 42 százaléka fogadna.

A Politico is úgy látja, hogy Orbán Viktor az esélyes

Hosszú összeállítást készített a brüsszeli székhelyű Politico, amelyben végigvették, milyen fontos politikai események várhatóak 2026-ban. Természetesen megemlítették a magyarországi országgyűlési választásokat is. Kiemelték, hogy 2010 óta a Fidesz megnyerte az összes parlamenti választást. Megszólaltatták Frank Füredit, az MCC brüsszeli vezetőjét is a témában, aki elmondta, hogy “a választás nem lesz hermetikusan elzárva Európa többi részétől” – úgy folytatta, Magyarország egy hatalmas ideológiai csata színterévé válik majd, ami tovább polarizálja az amúgy az országot.

A Fidesz esélyeit javítják, hogy Donald Trump, valamint a Patrióták uniós frakciócsoport tagjai elszántak abban, hogy a magyar miniszterelnök újrázzon. 

Jobboldali győzelemből a közelmúltban nem volt hiány Európában, hiszen Csehországban Andrej Babis nagy győzelmet aratott és az év végén be is iktatták hivatalában a régi-új kormányfőt. 2025-ben Lengyelországban a köztársasági elnökről szavaztak: ott pedig egy szoros küzdelemben a jobboldali Karol Nawrocki győzte le a liberális varsói polgármestert, Rafał Trzaskowskit. 

A szakértők egyetértettek abban, hogy a kampány soha nem látott fontosságú lesz Magyarországon, ugyanis a választás nincs lefutva, a bizonytalan szavazók meggyőzése pedig mindkét fél számára kulcsfontosságú Magyarországon. 

A magyar vezetéssel amúgy nem túlságosan szimpatizáló Politico megjegyezte, Orbán taktikája eddig mindig sikerre vitte a kormánypártokat, nagy eséllyel most is győzelemre vezeti majd a Fideszt. Magyar Péter a brüsszeli portál a háború negatív hatásaiból próbál hasznot húzni, ez azonban szerintük nem biztos, hogy elég lesz. 

Megkérdezték Krekó Pétert, a Political Capital vezetőjét, aki szerint négyből egy magyar még nem döntötte el, kire szavaz, így a Tisza előnye egyáltalán nem behozhatatlan. A Politico 2:1-hez látja az esélyt, hogy Orbánt újraválasztják. 

Brüsszel Magyar Pétert akarja

A Politicóhoz hasonlóan az Economist brit gazdasági lap is végigvette, milyen nagy politikai események lesznek kontinensünkön 2026-ban: szeptemberben Svédországban tartanak választást, amelyet jó eséllyel a szociáldemokraták fognak megnyerni, de előfordulhat, hogy nem lesz elég támogatottságuk a kormányalakításhoz. 

Ám nem Svédországra szegeződik majd minden tekintet, hanem Magyarországra”

– emelik ki. 

A lap szerint az uniós vezetők számára elfogadhatatlan, hogy Orbán a párbeszéd híve, szoros a kapcsolata Donald Trumppal és Brüsszellel ellentétben hajlandó tárgyalni Vlagyimir Putyinnal is. 

Orbán tudja, hogyan legyen a figyelem középpontjában”

– írta az Economist

Példaként hozzák fel, hogy az uniós csúcstalálkozók során többször is Orbán volt az, aki vétójogával élve megakadályozott brüsszeli döntéseket, mint például az ukrán EU-csatlakozásról szóló tárgyalások megkezdését. 

Kevés uniós vezető bánkódna, ha Orbán vereséget szenvedne”

– tették hozzá.

A lap a minap tette közzé a Good Judgment szuperjósainak számításain alapuló előrejelzéseit. Ezek azt mutatják: 

a Fidesz kapja jövőre a több listás szavazatot, 55:43 arányban.

A szóbeli elemzés helyett konkrét számokat közlő szervezet szerint arra a kérdésre, hogy „A Fidesz listája nyeri-e a legtöbb mandátumot a 2026-os magyar parlamenti választásokon?”, az alábbi válaszarányok születtek:

  • Igen, abszolút többséget kap: 32 százalék
  • Igen, relatív többséget kap: 23 százalék
  • Nem: 43 százalék

A fennmaradó 2 százalék arra vonatkozott: 2026-ban nem lesznek választások Magyarországon. Mint arról korábban beszámoltunk, a nemzetközi folyamatokkal foglalkozó Gzero Media összegzése alapján a 2026-os választás nemcsak Magyarországot tartja lázban, hanem világszinten az egyik legfontosabb jövő évi politikai megmérettetésnek tartják.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

