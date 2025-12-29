A legfontosabb jövő évi választások között említik a magyar voksolást

Sokan Brüsszelből és Washingtonból is úgy tekintenek a 2026-os magyar választásra, mint egyfajta referendumként a nyugati liberális világrend elutasításáról. Akár marad a jelenlegi irány, akár váltás jön, annak az EU-s politika és az ukrajnai helyzet szempontjából is komoly következményei lesznek.

A Gzero a legfontosabb választások közé sorolta a 2026-os amerikai félidős kongresszusi választás, ahol az összes képviselőházi helyet újraosztják, valamint a száz szenátusi hely több mint egyharmadát is. Az amerikai félidős választás hagyományosan belpolitikai esemény – 2026-ban azonban globális hatásai is jelentősek lesznek.

Donald Trump amerikai elnök az amerikai külpolitika gyökeres átformálásába fogott, ehhez pedig szüksége van pártja képviselőházi és a szenátusi többségére, amelyet jelenleg kis többséggel birtokol.

Az eredmény meghatározza, mekkora mozgástere lesz Trumpnak ciklusa második felében

– és mennyire válik az Egyesült Államok kiszámíthatatlan vagy éppen domináns szereplővé a világpolitikában.