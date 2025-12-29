Ft
országgyűlési választás Brazília Bolsonaro Donald Trump usa

A legfontosabb jövő évi választások között említik a magyar voksolást

2025. december 29. 20:53

Legalább akkora jelentőséggel bírhat, mint a félidős amerikai választás vagy a brazil szavazás.

2025. december 29. 20:53
null

A 2026-os választási év nem csak Magyarországot tartja lázban, nemzetközileg is úgy értékelik, hogy a magyar választás világszinten az egyik legfontosabb jövő évi politikai megmérettetés less – írta a hirado.hu, a nemzetközi folyamatokkal foglalkozó Gzero Media összegzése alapján.  

A listára olyan országok választásai kerültek fel, amelyek nemcsak egy ország irányváltását hozhatják, hanem regionális, sőt globális szinten is jelentős hatásuk lehet.
A Gzero összefoglalójának élére rögtön a magyar 2026-os országgyűlési választás került, amelyet a nemzetközi elemzők egy része az év legfontosabb politikai ütközetének tartja. Ennek oka egyszerű: Európában páratlan, de még világszinten is ritka az olyan ország, ahol több mint másfél évtizednyi folyamatos kormányzás után a tét többek közt az, hogy 

gyökerestül megváltozik-e az ország külpolitikája.

Orbán Viktor miniszterelnök kormányzása alatt Magyarország különutas pályára állt az EU-n belül, miközben a rendszere mindvégig stabilnak tűnt – összegez a Gzero. Ez a stabilitás most veszélybe kerülhet, mivel a Tisza Párt a megjelenésével szinte teljesen leuralta az ellenzéki térfelet.

Sokan Brüsszelből és Washingtonból is úgy tekintenek a 2026-os magyar választásra, mint egyfajta referendumként a nyugati liberális világrend elutasításáról. Akár marad a jelenlegi irány, akár váltás jön, annak az EU-s politika és az ukrajnai helyzet szempontjából is komoly következményei lesznek.

A Gzero a legfontosabb választások közé sorolta a 2026-os amerikai félidős kongresszusi választás, ahol az összes képviselőházi helyet újraosztják, valamint a száz szenátusi hely több mint egyharmadát is. Az amerikai félidős választás hagyományosan belpolitikai esemény – 2026-ban azonban globális hatásai is jelentősek lesznek.

Donald Trump amerikai elnök az amerikai külpolitika gyökeres átformálásába fogott, ehhez pedig szüksége van pártja képviselőházi és a szenátusi többségére, amelyet jelenleg kis többséggel birtokol.

Az eredmény meghatározza, mekkora mozgástere lesz Trumpnak ciklusa második felében

– és mennyire válik az Egyesült Államok kiszámíthatatlan vagy éppen domináns szereplővé a világpolitikában.

A Gzero szerint meghatározó lesz a brazil választás is. Brazília 2026-ban egyszerre választ elnököt, parlamentet és tartományi vezetőket – ritkán adódik ekkora változásra lehetőség egy csomagban. A háttérben egy rendkívül feszült év áll: a jobboldal ikonja, Jair Bolsonaro volt brazil elnök börtönbüntetésre ítélték, és eltiltották az indulástól, de politikai öröksége tovább él.

Az előzetes mérések szerint a jelenleg harmadik elnöki ciklusát töltő Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök a fő esélyes a folytatásra, de kérdés, hogy kivel szemben. A Bolsonaro-tábor már új arcokat keres: szóba kerül a volt elnök fia, Eduardo Bolsonaro és Sao Paulo kormányzója, Tarcísio de Freitas.
A választás nemcsak belpolitikai ügy. Washington figyelme Brazíliára szegeződik: 

Trump nyíltan Bolsonaro oldalán állt, sőt szankciókkal is nyomást gyakorol az országra.

Lula elnök kemény kritikával sújtja az Egyesült Államok lépéseit, többek közt a Venezuela térségében történő katonai csapatösszevonásokat. A 2026-os eredmény eldönti, hogy Brazília konfrontatív vagy pragmatikus viszonyt alakít ki az Egyesült Államokkal.

Magyarország, az Egyesült Államok és Brazília három külön világ – mégis van közös nevezőjük – írja a hirado.hu. Mindhárom esetben rendszerszintű kérdések dőlnek el: marad-e a jelenlegi politikai irány vagy felfordulás következik. A választók a stabilitást vagy a változás között dönthetnek, az egyik is, a másik is a külpolitika változásával is jár.

A magyar országgyűlési választásra jövő áprilisban, a brazil és amerikai választásokra pedig októberben és novemberben kerül majd sor.

Fotó: Róka László/MTI
 

templar62
2025. december 29. 21:26
AfD voran !
Válasz erre
0
0
google-2
2025. december 29. 21:16
Nem kérünk a nyugat jelöltjéből, Magyar Péterből. Mindent vinnének megint, gázt, vizet, villanyt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!