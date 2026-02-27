Ezt a két beszédet még sokáig emlegetni fogjuk – és mindazt, ami mögöttük van

2026-ban két beszéd is elhangzott, amely sok tekintetben definiálja korunkat. Az egyiket Kanada miniszterelnöke, Mark Carney mondta el Davosban, a másikat Marco Rubio amerikai külügyminiszter Münchenben. Carney deklarálta az Amerika vezette szabályokon alapuló világrend végét, és felhívta a középhatalmakat, hogy álljanak ellen a nagyhatalmak kényszerítőerejének. Valójában azonban Donald Trumpról beszélt:

arra utalt, hogy Washington veri szét a rendet. Azaz a mai Amerikával kell szembehelyezkedni.

Ezek vagy nagyon naiv, vagy nagyon ideologikus gondolatok. Egy elnök, aki négy évre kap megbízatást, önmagában nem képes világrendet formálni. A világrendet évtizedes gazdasági és geopolitikai átrendeződések alakítják. Nem a világrendben, nem stratégiai szinten van most törés – az már régen bekövetkezett –, hanem abban a nyugati elitben, amelyben eddig egyféleképpen kellett-lehetett gondolkodni. Carney valószínűleg erre utalt,