Nekik már semmi sem szent: brutális propagandába kezdett a 24.hu a hóhelyzetben

Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A magát függetlennek és objektívnek tartó sajtótermék nemes egyszerűséggel csak Karácsony Gergely és Magyar Péter ömlengését vette észre, az állami fenntartású szolgáltatásokat és utakat vizsgálja nagyítóval, miközben Budapest káoszáról hallgat.
Hóhelyzet: torlódás az autópályákon, összeomlás a MÁV-nál, járatkésések a reptéren – ez a címe a 24.hu vezető cikkének, amely még a baloldali, magát függetlennek és objektívnek nevező sajtóban is kirívó propagandamunka. A MÁV-nál például azt jelenti arrafelé az összeomlás, hogy a nap során néhány vonat nem indult el, néhány pedig jelentősebb késéssel – miközben az ország nagy részén rendben haladnak a szerelvények.
Egyébként Budapesten például teljes a káosz, Karácsony Gergely Facebook-oldalát ellepték a dühös hozzászólók, amiért a legforgalmasabb utak sincsenek letakarítva, ám a 24.hu munkatársai valamiért csak és kizárólag a főpolgármester és Magyar Péter narratíváját építik, a kritikus posztokat pont nem vették még észre.
Azt persze kiemelik, hogy a Tisza Párt elnöke arra kérte politikai közösségét, hogy ne kampányoljanak ebben az időszakban – majd a nyilvánvaló kampány jegyében egy egész buszmegállót megtisztított. Egyedül! Vagy a fotósaival. Ez nem derül ki a bejegyzéséből.
