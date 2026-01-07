Ft
Nekik már semmi sem szent: brutális propagandába kezdett a 24.hu a hóhelyzetben

2026. január 07. 10:00

A magát függetlennek és objektívnek tartó sajtótermék nemes egyszerűséggel csak Karácsony Gergely és Magyar Péter ömlengését vette észre, az állami fenntartású szolgáltatásokat és utakat vizsgálja nagyítóval, miközben Budapest káoszáról hallgat.

2026. január 07. 10:00
null

Hóhelyzet: torlódás az autópályákon, összeomlás a MÁV-nál, járatkésések a reptéren – ez a címe a 24.hu vezető cikkének, amely még a baloldali, magát függetlennek és objektívnek nevező sajtóban is kirívó propagandamunka. A MÁV-nál például azt jelenti arrafelé az összeomlás, hogy a nap során néhány vonat nem indult el, néhány pedig jelentősebb késéssel – miközben az ország nagy részén rendben haladnak a szerelvények. 

Egyébként Budapesten például teljes a káosz, Karácsony Gergely Facebook-oldalát ellepték a dühös hozzászólók, amiért a legforgalmasabb utak sincsenek letakarítva, ám a 24.hu munkatársai valamiért csak és kizárólag a főpolgármester és Magyar Péter narratíváját építik, a kritikus posztokat pont nem vették még észre.

Azt persze kiemelik, hogy a Tisza Párt elnöke arra kérte politikai közösségét, hogy ne kampányoljanak ebben az időszakban – majd a nyilvánvaló kampány jegyében egy egész buszmegállót megtisztított. Egyedül! Vagy a fotósaival. Ez nem derül ki a bejegyzéséből.

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala

 

balbako_
2026. január 07. 12:30
Geri aztán tökös gyerek! Ha kigyulladnak a buszok az a tűzoltók dolga meg biztosítóké, ha leesik a hó az meg az isten dolga ő teremté a havazást és ő teremté a tavaszt és a nyarat is a főpolgármesternek ezzel semmi dolga sincs. Ha lehull, majd elolvad. Egyébként is Orbán van jóba az istennel intézze el ő! Ezzel kimerült Karácsony 2026-os főpolgármesteri ténykedése és eljött neki a pihenés ideje karácsonyig.
julius68-2
2026. január 07. 12:23
julius68-2-------reakcio1969 2026. január 07. 12:20 • Szerkesztve Itt most a budapesti hóhelyzetről van szó, ha nem vetted volna észre, mert jelenleg ez a fontos. A fővárosi vezetés láthatóan, jelenleg képtelen jól kezelni a helyzetet, vagy mert nem készültek fel rá, vagy már nincs rá pénz, esetleg nem is érdekli őket, pedig ez is lenne a dolguk !
totumfaktum-2
2026. január 07. 12:21
Picnic Niki "nem lehet mindenki vízügyi szakember, aki árvízkor szeret tündökölni, h ő ehhez is ért" Mint a nárcisztikus pszichopata, aki a védekezésben VALÓBAN résztvevő helyi civil emberre rászólt hogy ne pakolja már azt a zsákot amivel meg akarja védeni a saját otthonát is, mert őmessiássága éppen videózik?
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 07. 12:18
A nermédia egy budapesti FKF hókotró képével nyugtatja a szektát, hogy csapataik harcban állnak vidéken. 😂😂😂 Viccpárt lett a fidesz.
